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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات
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برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام برنامج المحاكاة الافتراضية للبيانات من قبل الفرق لتسهيل عمليات تخزين البيانات واسترجاعها وتكاملها بشكل سريع من خلال استخدام طبقات البيانات الافتراضية. للتأهل للإدراج في فئة المحاكاة الافتراضية للبيانات، يجب على المنتج: - البيانات المجردة من خلال طبقة افتراضية. -دمج البيانات من مصادر مختلفة. - تسهيل استرجاع البيانات ومعالجتها.

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Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

تطبيق CData Connect Cloud يتيح الوصول إلى بيانات السحاب وقواعد البيانات عبر واجهة موحدة، مع دعم للاتصال في الوقت الحقيقي وتحليلات البيانات.

Denodo

Denodo

denodo.com

Denodo هي منصة للبيانات الافتراضية تتيح للمؤسسات الوصول إلى بياناتها من مصادر متعددة في الوقت الفعلي دون الحاجة لنقل البيانات.

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

تقدم بيانات الافتراضية حلولاً لدمج وإدارة البيانات من مصادر متعددة دون الحاجة إلى نسخ البيانات، مما يسهل الوصول إليها وتحليلها بشكل فعال.

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برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog