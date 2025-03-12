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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام برنامج المحاكاة الافتراضية للبيانات من قبل الفرق لتسهيل عمليات تخزين البيانات واسترجاعها وتكاملها بشكل سريع من خلال استخدام طبقات البيانات الافتراضية. للتأهل للإدراج في فئة المحاكاة الافتراضية للبيانات، يجب على المنتج: - البيانات المجردة من خلال طبقة افتراضية. -دمج البيانات من مصادر مختلفة. - تسهيل استرجاع البيانات ومعالجتها.