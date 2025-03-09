برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Data Virtuality

datavirtuality.com

تقدم Data Virtuality منتجين لحل مشكلات تكامل البيانات وإدارتها بمرونة وبطريقة مخصصة تناسب فرق البيانات في عالم البيانات سريع الخطى. Data Virtuality Platform - المحاكاة الافتراضية للبيانات لبنيات البيانات المرنة من خلال الجمع بشكل فريد بين المحاكاة الافتراضية للبيانات وتكرار البيانات، توفر Data Virtuality Platform لفرق البيانات المرونة اللازمة لاختيار الطريقة الصحيحة دائمًا للمتطلبات المحددة. إنه عامل تمكين لنسيج البيانات وشبكة البيانات من خلال توفير إمكانات الخدمة الذاتية وميزات إدارة البيانات التي لا غنى عنها لهذه الأطر. تستخدم المؤسسات في جميع أنحاء العالم، مثل BSH أو PGGM أو PartnerRe أو Crédit Agricole، منصة Data Virtuality Platform لبناء بنيات بيانات حديثة تلبي متطلبات الأعمال اليوم والمستقبل. الأنابيب - نسخ سهل وموثوق للبيانات باستخدام الأنابيب، يمكن لأي شخص إنشاء مسارات بيانات من أكثر من 200 مصدر متاح إلى مستودع بيانات ببضع نقرات فقط. مؤتمتة بالكامل وبدون أي ترميز. تختار العديد من الشركات في مجال التجارة الإلكترونية والسوق، بالإضافة إلى وكالات التسويق، شركة Pipes للحصول دائمًا على بيانات جديدة في أي وقت. باستخدام Pipes Professional، يمكن لفرق البيانات أيضًا إنشاء مسارات البيانات المخصصة الخاصة بهم باستخدام SQL والاستفادة من تبعيات الوظيفة بالإضافة إلى أنواع النسخ المتماثل المتقدمة. بصمة: https://datavirtuality.com/imprint/ إشعار الخصوصية: https://datavirtuality.com/privacy-notice/