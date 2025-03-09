برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتم استخدام برنامج المحاكاة الافتراضية للبيانات من قبل الفرق لتسهيل عمليات تخزين البيانات واسترجاعها وتكاملها بشكل سريع من خلال استخدام طبقات البيانات الافتراضية. للتأهل للإدراج في فئة المحاكاة الافتراضية للبيانات، يجب على المنتج: - البيانات المجردة من خلال طبقة افتراضية. -دمج البيانات من مصادر مختلفة. - تسهيل استرجاع البيانات ومعالجتها.
إرسال تطبيق جديد
Denodo
denodo.com
Denodo هي منصة للبيانات الافتراضية تتيح للمؤسسات الوصول إلى بياناتها من مصادر متعددة في الوقت الفعلي دون الحاجة لنقل البيانات.
CData Connect Cloud
cdata.com
تطبيق CData Connect Cloud يتيح الوصول إلى بيانات السحاب وقواعد البيانات عبر واجهة موحدة، مع دعم للاتصال في الوقت الحقيقي وتحليلات البيانات.
Data Virtuality
datavirtuality.com
تقدم Data Virtuality منتجين لحل مشكلات تكامل البيانات وإدارتها بمرونة وبطريقة مخصصة تناسب فرق البيانات في عالم البيانات سريع الخطى. Data Virtuality Platform - المحاكاة الافتراضية للبيانات لبنيات البيانات المرنة من خلال الجمع بشكل فريد بين المحاكاة الافتراضية للبيانات وتكرار البيانات، توفر Data Virtuality Platform لفرق البيانات المرونة اللازمة لاختيار الطريقة الصحيحة دائمًا للمتطلبات المحددة. إنه عامل تمكين لنسيج البيانات وشبكة البيانات من خلال توفير إمكانات الخدمة الذاتية وميزات إدارة البيانات التي لا غنى عنها لهذه الأطر. تستخدم المؤسسات في جميع أنحاء العالم، مثل BSH أو PGGM أو PartnerRe أو Crédit Agricole، منصة Data Virtuality Platform لبناء بنيات بيانات حديثة تلبي متطلبات الأعمال اليوم والمستقبل. الأنابيب - نسخ سهل وموثوق للبيانات باستخدام الأنابيب، يمكن لأي شخص إنشاء مسارات بيانات من أكثر من 200 مصدر متاح إلى مستودع بيانات ببضع نقرات فقط. مؤتمتة بالكامل وبدون أي ترميز. تختار العديد من الشركات في مجال التجارة الإلكترونية والسوق، بالإضافة إلى وكالات التسويق، شركة Pipes للحصول دائمًا على بيانات جديدة في أي وقت. باستخدام Pipes Professional، يمكن لفرق البيانات أيضًا إنشاء مسارات البيانات المخصصة الخاصة بهم باستخدام SQL والاستفادة من تبعيات الوظيفة بالإضافة إلى أنواع النسخ المتماثل المتقدمة. بصمة: https://datavirtuality.com/imprint/ إشعار الخصوصية: https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
© 2025 WebCatalog, Inc.