برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتم استخدام برنامج المحاكاة الافتراضية للبيانات من قبل الفرق لتسهيل عمليات تخزين البيانات واسترجاعها وتكاملها بشكل سريع من خلال استخدام طبقات البيانات الافتراضية. للتأهل للإدراج في فئة المحاكاة الافتراضية للبيانات، يجب على المنتج: - البيانات المجردة من خلال طبقة افتراضية. -دمج البيانات من مصادر مختلفة. - تسهيل استرجاع البيانات ومعالجتها.
إرسال تطبيق جديد
Denodo
denodo.com
نحن نمكن المؤسسات من الاتصال بجميع بياناتها في الوقت الفعلي. Denodo هي الشركة الرائدة في نسيج البيانات المنطقية المدعوم بالمحاكاة الافتراضية للبيانات التي توفر الوصول إلى البيانات وإدارة البيانات وقدرات تسليم البيانات عبر أوسع نطاق من المؤسسات والسحابة والبيانات الكبيرة ومصادر البيانات غير المنظمة دون نقل البيانات من مستودعاتها الأصلية. لقد اكتسب عملاء Denodo في جميع الصناعات الرئيسية مرونة كبيرة في الأعمال وعائدًا على الاستثمار. توفر منصة Denodo كتالوج بيانات نشطًا للبحث الدلالي وإدارة البيانات على مستوى المؤسسة، وتسريع الاستعلامات الذكية الرائدة في الصناعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة البنية التحتية السحابية الآلية لعمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة، وقدرات إعداد البيانات المضمنة للخدمة الذاتية حتى الآن تحليلات جيدة الإدارة وآمنة. يوفر Denodo نهجًا فريدًا لتكامل البيانات وإدارتها غير موجود في أي تقنية أخرى. أفاد عملاء Denodo: زيادة بنسبة 83% في إنتاجية مستخدمي الأعمال، انخفاض بنسبة 67% في جهد إعداد البيانات، انخفاض بنسبة 65% في وقت تسليم البيانات مقابل ETL، مما أدى إلى فائدة على مدار ثلاث سنوات بقيمة 6.8 مليون دولار، وعائد على الاستثمار بنسبة 408%، واسترداد الأموال في غضون ستة أشهر.
CData Connect Cloud
cdata.com
تعتمد مؤسستك على البيانات التجارية والتشغيلية في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ودفع النمو. CData Connect هو الرابط المفقود في سلسلة قيمة البيانات الخاصة بك. يتيح CData Connect للمستخدمين الاتصال بالبيانات من أي تطبيق سحابي أو قاعدة بيانات من خلال الوصول إلى قاعدة البيانات القياسية. باستخدام CData Connect، تبدو مصادر البيانات المدعومة وتتصرف مثل قاعدة بيانات MySQL القياسية. يتيح CData Connect الاتصال المباشر من أي تطبيق يدعم اتصال قاعدة البيانات القياسية، بما في ذلك تطبيقات Cloud BI وETL الشهيرة، مثل: - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Flow - Google Cloud Data Studio - Looker - Microsoft Power Apps - Microsoft Power Query - MicroStrategy Cloud - Qlik Sense Cloud - SAP Analytics Cloud - SAS Cloud - SAS Viya - Tableau Online ... وغيرها الكثير! يعمل برنامج CData Connect كبوابة بيانات، حيث يقوم بترجمة SQL وتوكيل طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل آمن. الوصول إلى MySQL/SQL/OData إلى مصادر البيانات السحابية كتابة SQL والحصول على البيانات - يعمل تجريد SQL القوي على تبسيط الاتصال وفصل الوصول إلى البيانات. SQL / MySQL Wire Protocol - استخدم أي تطبيق أو برنامج تشغيل يمكنه التواصل مع MySQL أو SQL Server. دعم CRUD الكامل - الوصول إلى البيانات ثنائية الاتجاه مع دعم كامل للقراءة والكتابة والتحديث والحذف. أمان على مستوى المؤسسات - أمان ومصادقة متقدمة. تأمين تشفير بيانات TLS/SSL. اطلب نسخة تجريبية مجانية أو تعرف على المزيد على https://www.cdata.com/connect/details/
Data Virtuality
datavirtuality.com
تقدم Data Virtuality منتجين لحل مشكلات تكامل البيانات وإدارتها بمرونة وبطريقة مخصصة تناسب فرق البيانات في عالم البيانات سريع الخطى. Data Virtuality Platform - المحاكاة الافتراضية للبيانات لبنيات البيانات المرنة من خلال الجمع بشكل فريد بين المحاكاة الافتراضية للبيانات وتكرار البيانات، توفر Data Virtuality Platform لفرق البيانات المرونة اللازمة لاختيار الطريقة الصحيحة دائمًا للمتطلبات المحددة. إنه عامل تمكين لنسيج البيانات وشبكة البيانات من خلال توفير إمكانات الخدمة الذاتية وميزات إدارة البيانات التي لا غنى عنها لهذه الأطر. تستخدم المؤسسات في جميع أنحاء العالم، مثل BSH أو PGGM أو PartnerRe أو Crédit Agricole، منصة Data Virtuality Platform لبناء بنيات بيانات حديثة تلبي متطلبات الأعمال اليوم والمستقبل. الأنابيب - نسخ سهل وموثوق للبيانات باستخدام الأنابيب، يمكن لأي شخص إنشاء مسارات بيانات من أكثر من 200 مصدر متاح إلى مستودع بيانات ببضع نقرات فقط. مؤتمتة بالكامل وبدون أي ترميز. تختار العديد من الشركات في مجال التجارة الإلكترونية والسوق، بالإضافة إلى وكالات التسويق، شركة Pipes للحصول دائمًا على بيانات جديدة في أي وقت. باستخدام Pipes Professional، يمكن لفرق البيانات أيضًا إنشاء مسارات البيانات المخصصة الخاصة بهم باستخدام SQL والاستفادة من تبعيات الوظيفة بالإضافة إلى أنواع النسخ المتماثل المتقدمة. بصمة: https://datavirtuality.com/imprint/ إشعار الخصوصية: https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
© 2025 WebCatalog, Inc.