برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فوكلاند

Denodo

denodo.com

نحن نمكن المؤسسات من الاتصال بجميع بياناتها في الوقت الفعلي. Denodo هي الشركة الرائدة في نسيج البيانات المنطقية المدعوم بالمحاكاة الافتراضية للبيانات التي توفر الوصول إلى البيانات وإدارة البيانات وقدرات تسليم البيانات عبر أوسع نطاق من المؤسسات والسحابة والبيانات الكبيرة ومصادر البيانات غير المنظمة د...