متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج المحاكاة الافتراضية للبيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - إستونيا
يتم استخدام برنامج المحاكاة الافتراضية للبيانات من قبل الفرق لتسهيل عمليات تخزين البيانات واسترجاعها وتكاملها بشكل سريع من خلال استخدام طبقات البيانات الافتراضية. للتأهل للإدراج في فئة المحاكاة الافتراضية للبيانات، يجب على المنتج: - البيانات المجردة من خلال طبقة افتراضية. -دمج البيانات من مصادر مختلفة. - تسهيل استرجاع البيانات ومعالجتها.
إرسال تطبيق جديد
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة ف...
CData Connect Cloud
cdata.com
تعتمد مؤسستك على البيانات التجارية والتشغيلية في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ودفع النمو. CData Connect هو الرابط المفقود في سلسلة قيمة البيانات الخاصة بك. يتيح CData Connect للمستخدمين الاتصال بالبيانات من أي تطبيق سحابي أو قاعدة بيانات من خلال الوصول إلى قاعدة البيانات القياسية. باستخدام ...
Data Virtuality
datavirtuality.com
تقدم Data Virtuality منتجين لحل مشكلات تكامل البيانات وإدارتها بمرونة وبطريقة مخصصة تناسب فرق البيانات في عالم البيانات سريع الخطى. Data Virtuality Platform - المحاكاة الافتراضية للبيانات لبنيات البيانات المرنة من خلال الجمع بشكل فريد بين المحاكاة الافتراضية للبيانات وتكرار البيانات، توفر Data Virtu...
Denodo
denodo.com
نحن نمكن المؤسسات من الاتصال بجميع بياناتها في الوقت الفعلي. Denodo هي الشركة الرائدة في نسيج البيانات المنطقية المدعوم بالمحاكاة الافتراضية للبيانات التي توفر الوصول إلى البيانات وإدارة البيانات وقدرات تسليم البيانات عبر أوسع نطاق من المؤسسات والسحابة والبيانات الكبيرة ومصادر البيانات غير المنظمة د...