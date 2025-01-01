متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
منصات علوم البيانات والتعلم الآلي
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

منصات علوم البيانات والتعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية

تعد منصات علوم البيانات والتعلم الآلي أدوات أساسية للمطورين الذين يسعون إلى الاستفادة من إمكانات التعلم الآلي في مشاريعهم. تعمل هذه المنصات على تسهيل بناء ونشر ومراقبة خوارزميات التعلم الآلي، وتمكين المطورين من إنشاء حلول أعمال فعالة. فهي تدمج الخوارزميات الذكية مع البيانات، مما يتيح للمستخدمين ربط البيانات بسلاسة وتطوير خوارزميات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. توفر هذه المنصات مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين بمستويات مختلفة من الخبرة. يوفر بعضها خوارزميات معدة مسبقًا وسير عمل بديهيًا مع ميزات مثل نماذج السحب والإفلات والواجهات المرئية، مما يجعلها في متناول المستخدمين ذوي الخلفيات التقنية المحدودة. ويتطلب البعض الآخر مهارات تطوير وترميز أكثر تقدمًا، ولكنه يوفر قدرًا أكبر من المرونة وخيارات التخصيص. تمتد وظائف هذه الخوارزميات على نطاق واسع، بما في ذلك التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعرف على الصوت، وأنظمة التوصية، وقدرات التعلم الآلي الأخرى. يتيح هذا التنوع للمطورين معالجة حالات الاستخدام المتنوعة واحتياجات العمل. إحدى المزايا الرئيسية لمنصات علوم البيانات والتعلم الآلي هي قدرتها على إضفاء الطابع الديمقراطي على التعلم الآلي، مما يسمح للمستخدمين الذين ليس لديهم مهارات واسعة في علم البيانات بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه المنصات بشكل مشابه للمنصات كخدمة (PaaS) ولكن مع إمكانات التعلم الآلي المتخصصة، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى بناء كل شيء من الصفر. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه منصة لعلم البيانات والتعلم الآلي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * اتصال البيانات: يجب أن توفر المنصة للمطورين آليات لربط البيانات بخوارزميات التعلم الآلي، مما يسهل عملية التعلم والتكيف. * إنشاء الخوارزميات: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بهم داخل النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم المنصة خوارزميات معدة مسبقًا للمستخدمين المبتدئين أو لحالات الاستخدام الشائعة. * قابلية التوسع في النشر: يجب أن توفر المنصة إمكانات لنشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مما يمكّن المستخدمين من تنفيذ نماذجهم في بيئات الإنتاج بكفاءة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل منصات علوم البيانات والتعلم الآلي على تمكين المطورين من تسخير إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، بغض النظر عن مستوى خبرتهم.

إرسال تطبيق جديد


RunLve

RunLve

web.runlve.com

RunLve هو تطبيق يوفر أدوات علم البيانات وإدارة البيانات والنماذج لتحسين مشاريع الذكاء الاصطناعي. سهل الاستخدام ومخصص لتلبية احتياجات المستخدم.

Box

Box

box.com

Box هو تطبيق لتخزين الملفات السحابي والتعاون، يتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة الملفات بشكل آمن وعبر أجهزة متعددة.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote هو دفتر ملاحظات تعاوني لعلماء البيانات يتيح التحليل ومشاركة البيانات بشكل فوري من خلال واجهة مستخدم قائمة على السحابة.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks هي منصة موحدة لتحليل البيانات تستخدم Apache Spark، وتمكن من معالجة وتحليل البيانات بكفاءة مع دعم التعلم الآلي وإدارة البيانات.

Anaconda

Anaconda

anaconda.com

Anaconda هو تطبيق يسهّل مشاريع علوم البيانات والتعلم الآلي، مع إدارة حزم Python وبيئات معزولة، ويحتوي على مستودع كبير من الحزم المفتوحة المصدر.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

Lightning AI هو تطبيق يعتمد على منصة PyTorch لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة وبسرعة من المتصفح، مع تخزين دائم وإعدادات جاهزة.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

أداة بدون كود تسهل تحليل البيانات وبناء نماذج التعلم الآلي بسرعة لتنبؤ النتائج مثل churn وتحويلات العملاء وسداد القروض.

V7

V7

v7labs.com

V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.

Hex

Hex

hex.tech

Hex هو منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات، تجمع بين دفاتر الشيفرات، وتطبيقات البيانات، وإدارة المعرفة لتسهيل استخدام البيانات ومشاركة النتائج.

TensorFlow

TensorFlow

tensorflow.org

TensorFlow هو مكتبة مفتوحة المصدر للتعلم الآلي، تركز على تدريب الشبكات العصبية العميقة وتستخدم في تطبيقات مثل رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Landing AI يوفر منصة لتطوير ونشر أنظمة رؤية الكمبيوتر بسهولة دون حاجة لتعلم البرمجة، مع التركيز على جودة البيانات ومرونة النشر.

JADBio

JADBio

jadbio.com

تطبيق Jadbio يسهل تحليل البيانات الصحية باستخدام التعلم الآلي، مما يساعد الباحثين على اكتشاف المؤشرات الحيوية ونمذجة البيانات دون الحاجة لخبرة تقنية.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

يوفر تطبيق Red Hat الوصول إلى حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات مثل Linux وKubernetes وإدارة الأنظمة والتدريب والدعم الفني.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

OpenText

OpenText

opentext.com

تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.

SAS

SAS

sas.com

تطبيق SAS يقدم تحليلات متقدمة وإدارة بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يدعم صنع القرار في مختلف الصناعات.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai هو منصة مفتوحة المصدر للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على بناء وتطوير نماذج البيانات بكفاءة.

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات في البيانات لتحسين التنبؤات وتحليل البيانات المعقدة بشكل فعال.

Akkio

Akkio

akkio.com

Akkio هو منصة بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الوكالات في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحليل الاتجاهات وسلوك العملاء بشكل سهل وفعال.

Sensetime

Sensetime

sensetime.com

Sensetime هو تطبيق يقدم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التعرف على الوجه ورؤية الكمبيوتر لتحسين الكفاءة وتحليل البيانات في عدة قطاعات.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

MindsDB هي منصة مفتوحة المصدر تتيح تخصيص الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات المؤسسات، مما يسهل بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr هو تطبيق لتحسين عملية وضع العلامات على الصور لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والمركبات المستقلة والمدن الذكية وغيرها.

DataRobot

DataRobot

datarobot.com

Datarobot هي منصة للتعلم الآلي تساعد المؤسسات على تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة وفاعلية مع إدارة شاملة للأصول.

C3.ai Developer

C3.ai Developer

developer.c3.ai

تطبيق مطور C3.ai يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة C3 AI، مع التركيز على التكامل والحوكمة.

Deep Cognition

Deep Cognition

deepcognition.ai

تطبيق Deep Cognition يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدخال البيانات المعقدة من مستندات الجمارك والفواتير وقوائم التعبئة وغيرها.

Bitdeer

Bitdeer

bitdeer.com

Bitdeer هو تطبيق لتعدين العملات المشفرة يتيح للمستخدمين الوصول إلى التعدين السحابي والحلول المخصصة لتعدين الأصول الرقمية دون الحاجة إلى صيانة الأجهزة.

Encord

Encord

encord.com

Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

ساتورن كلاود هو منصة متكاملة لتطوير ونشر علوم البيانات والتعلم الآلي في السحابة، تدعم لغات وأدوات مختلفة وتوفر تكامل Git.

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

تطبيق Hasty يتيح تسريع عملية تصنيف الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ينتج بيانات مصنفة عالية الجودة بسرعة.

BigML

BigML

bigml.com

BigML هو خدمة تعلم آلي سحابية تسهل تحليل البيانات ونمذجة السلوك والتنبؤ، مما يمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.

Neural Designer

Neural Designer

neuraldesigner.com

يعتبر Neural Designer أداة قوية لتطوير نماذج التعلم الآلي، مما يسهل إنشاء الشبكات العصبية وتدريبها وتقييمها بدون معرفة برمجية واسعة.

Expert.ai Developer

Expert.ai Developer

developer.expert.ai

تطبيق Developer Expert.ai يمكّن المطورين من تطوير واختبار ونشر حلول الذكاء الاصطناعي بفعالية، مع دعم التكامل والتخصيص.

Exploratory

Exploratory

exploratory.io

تطبيق Exploratory يتيح للمستخدمين استكشاف البيانات بسرعة، واستخلاص رؤى أعمق، والتواصل بشكل فعال عبر واجهة مستخدم بسيطة.

PI.EXCHANGE

PI.EXCHANGE

pi.exchange

تطبيق PI.EXCHANGE هو منصة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تمكن المستخدمين من بناء تطبيقات التعلم الآلي بسهولة وسرعة دون حاجه لبرمجة.

Deci AI

Deci AI

deci.ai

تطبيق Deci يُسهل تطوير وتحسين نماذج التعلم العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من سرعة الأداء ويقلل تكاليف الحوسبة.

KNIME

KNIME

knime.com

KNIME هو برنامج مفتوح المصدر لتحليل البيانات والتعلم الآلي، يوفر واجهة بديهية لإنشاء حلول بيانات مركبة بسهولة.

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik هو تطبيق لذكاء الأعمال يوفر أدوات لتحليل البيانات، تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ ويتيح للمستخدمين استكشاف البيانات بسهولة.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku هو منصة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على تبسيط استخدام البيانات في اتخاذ القرارات وتحسين العمليات.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

Dagshub هو منصة لإدارة مشاريع علم البيانات، تقدم أدوات للتحكم في الإصدارات، وتتبع التجارب، والتعاون في العمل.

DataCanvas

DataCanvas

datacanvas.com

تطبيق DataCanvas هو منصة تلقائية لتحليل البيانات، تدعم العلماء في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتوفر تحليلات وآلات تعلم آلي في المجالات المختلفة.

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI يساعد الشركات على بناء وإطلاق وإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة وسرعة، مع تحسين كفاءة الأعمال وتحليل البيانات.

Decanter AI

Decanter AI

decanter.ai

ديكانتر AI هو منصة ذكاء اصطناعي بدون شفرات تساعد العلماء والخبراء على تصميم ونشر حلول الذكاء الاصطناعي بسهولة.

Chooch

Chooch

chooch.ai

Chooch هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو بغرض تحسين المراقبة والأمان وأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتجزئة.

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta منصة فورية لتحليل البيانات، تدمج معلومات من أنظمة متعددة لتوفير رؤى سريعة ودقيقة للمستخدمين دون الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Spotfire هو تطبيق لتحليل البيانات يدعم التحليلات الذاتية، التصور، والتعاون في الوقت الفعلي لمساعدة الشركات في اتخاذ القرارات.

4Paradigm

4Paradigm

en.4paradigm.com

تقدم 4Paradigm حلول ذكاء اصطناعي شاملة للشركات، مع التركيز على التعلم الآلي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات.

Algforce.ai

Algforce.ai

ai.algforce.com

تطبيق Algforce.ai يساعد المستخدمين غير التقنيين في تحليل البيانات واستعلاماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

ForePaaS

ForePaaS

forepaas.com

ForePaaS هي منصة متعددة السحابة لبناء وتطوير تطبيقات البيانات، تسهل معالجة البيانات وتحسين الوصول إليها بكفاءة.

UbiOps

UbiOps

ubiops.com

تطبيق UbiOps يتيح نشر وتقديم نماذج وتحليلات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر الإنترنت بسهولة، مما يسهل إدارتها واستخدامها.

Pecan

Pecan

pecan.ai

تطبيق بيكان هو منصة تحليل تنبؤية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحليل سلوك العملاء والاتجاهات.

Zerve

Zerve

zerve.ai

Zerve تطبيق مخصص لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، يساعد الفرق في تحويل النماذج إلى برامج قابلة للنشر وتحليل البيانات بشكل متقدم.

Graphext

Graphext

graphext.com

Graphext هو حل تحليلات متقدم يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات من خلال تصور وتحليل البيانات بشكل سهل وفعال.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.