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تعد منصات علوم البيانات والتعلم الآلي أدوات أساسية للمطورين الذين يسعون إلى الاستفادة من إمكانات التعلم الآلي في مشاريعهم. تعمل هذه المنصات على تسهيل بناء ونشر ومراقبة خوارزميات التعلم الآلي، وتمكين المطورين من إنشاء حلول أعمال فعالة. فهي تدمج الخوارزميات الذكية مع البيانات، مما يتيح للمستخدمين ربط البيانات بسلاسة وتطوير خوارزميات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. توفر هذه المنصات مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين بمستويات مختلفة من الخبرة. يوفر بعضها خوارزميات معدة مسبقًا وسير عمل بديهيًا مع ميزات مثل نماذج السحب والإفلات والواجهات المرئية، مما يجعلها في متناول المستخدمين ذوي الخلفيات التقنية المحدودة. ويتطلب البعض الآخر مهارات تطوير وترميز أكثر تقدمًا، ولكنه يوفر قدرًا أكبر من المرونة وخيارات التخصيص. تمتد وظائف هذه الخوارزميات على نطاق واسع، بما في ذلك التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعرف على الصوت، وأنظمة التوصية، وقدرات التعلم الآلي الأخرى. يتيح هذا التنوع للمطورين معالجة حالات الاستخدام المتنوعة واحتياجات العمل. إحدى المزايا الرئيسية لمنصات علوم البيانات والتعلم الآلي هي قدرتها على إضفاء الطابع الديمقراطي على التعلم الآلي، مما يسمح للمستخدمين الذين ليس لديهم مهارات واسعة في علم البيانات بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه المنصات بشكل مشابه للمنصات كخدمة (PaaS) ولكن مع إمكانات التعلم الآلي المتخصصة، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى بناء كل شيء من الصفر. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه منصة لعلم البيانات والتعلم الآلي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * اتصال البيانات: يجب أن توفر المنصة للمطورين آليات لربط البيانات بخوارزميات التعلم الآلي، مما يسهل عملية التعلم والتكيف. * إنشاء الخوارزميات: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بهم داخل النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم المنصة خوارزميات معدة مسبقًا للمستخدمين المبتدئين أو لحالات الاستخدام الشائعة. * قابلية التوسع في النشر: يجب أن توفر المنصة إمكانات لنشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مما يمكّن المستخدمين من تنفيذ نماذجهم في بيئات الإنتاج بكفاءة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل منصات علوم البيانات والتعلم الآلي على تمكين المطورين من تسخير إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، بغض النظر عن مستوى خبرتهم.
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Trendskout
trendskout.com
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الآلي تعمل Trendskout على التخلص من نهج المشروع المكلف والمستهلك للوقت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي النموذجية. برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا جاهز لتحسين أعمالك بمجرد إخراجه من الصندوق ويوفر واجهة مستخدم بديهية تجعل من السهل الوصول إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي الأساسية المعقدة. ما عليك سوى اختيار تطبيق الذكاء الاصطناعي المطلوب وتحديد المعلمات المطلوبة. ستقوم Trendskout بإنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة عملك. لقد أصبحت الاستثمارات الأولية الوفيرة في مشاريع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الآلي شيئًا من الماضي.
UbiOps
ubiops.com
قم بتحويل نصوص التحليلات المحلية الخاصة بك إلى تطبيقات قوية تعتمد على البيانات! UbiOps عبارة عن طبقة نشر وخدمة سهلة الاستخدام لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعليمات البرمجية للتعلم الآلي. إنه يحول نماذج ونصوص Python & R الخاصة بك إلى خدمات ويب حية، مما يسمح لك باستخدامها من أي مكان وفي أي وقت. من وظائف معالجة البيانات البسيطة إلى مسارات التعلم الآلي المعقدة (ML) والذكاء الاصطناعي. باستخدام UbiOps، يمكنك تشغيلها بسهولة خلف تطبيقاتك أو مواقع الويب الخاصة بك أو داخل البنية التحتية للبيانات/تكنولوجيا المعلومات لديك. دون الحاجة إلى القلق بشأن الأمان أو الموثوقية أو قابلية التوسع. تعمل UbiOps على تقليل تكاليف التطوير بشكل كبير، وزيادة إنتاجية فريق علوم البيانات لديك وتقليل وقتك في التسويق. يمكن استخدام UbiOps كبرنامج كخدمة (SaaS) أو تثبيته في البيئة (السحابية) الخاصة بك. يمكنك استخدام UbiOps من تطبيق WebApp الخاص بنا، أو العمل مع واجهة سطر الأوامر الخاصة بنا أو عميل Python/R الخاص بنا لإجراء عمليات التكامل. توفير أقصى قدر من المرونة لملاءمتها في مجموعة عمليات علوم البيانات الحالية لديك.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra عبارة عن منصة للخدمة الذاتية لمهندسي ML لتحديد خطوط الأنابيب في الوقت الفعلي عبر بيانات الأحداث الأولية. قم بتوصيل تدفقات الأحداث الخاصة بك، وأعلن عن تحويلاتك، وقم بخدمة الميزات على الفور عبر الإنترنت وغير متصل. ليست هناك حاجة إلى إعادة التنفيذ، ولا توجد بنية تحتية يمكن إدارتها تستخدم فرق النمو سومطرة لتحسين التحويل من خلال تقديم تجربة مخصصة لكل مستخدم. - تضخيم الجمهور المدعوم بالذكاء الاصطناعي - التخصيص لكل مرحلة من مراحل مسار التحويل - تحسين التحويل بشكل أسرع 3 مرات مقارنة باختبار A/B
Sensetime
sensetime.com
Sensetime هو تطبيق يقدم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التعرف على الوجه ورؤية الكمبيوتر لتحسين الكفاءة وتحليل البيانات في عدة قطاعات.
Qwak
qwak.com
Qwak عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مُدارة بالكامل ويمكن الوصول إليها وموثوقة تسمح لممارسي الذكاء الاصطناعي بتحويل البيانات وتخزينها وإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتدريبها ونشرها، ثم مراقبة خط الأنابيب بالكامل، كل ذلك في منصة واحدة. يسهّل نموذج تسعير الدفع عند الاستخدام من Qwak تحقيق النتائج على نطاق واسع.
HyperSense
hypersense.subex.com
تم تصميم HyperSense AI بشكل أساسي كحل سحابي أصلي قائم على الخدمات الصغيرة ويدعم CI/CD مع التحديثات المستمرة. وهذا يضمن سرعة الحركة وقابلية التوسع والمرونة. إنه مبني على أفضل وأحدث التقنيات وقابل للتطوير لتلبية توقعات 5G والواقع الرقمي.
Gurobi
gurobi.com
تنتج Gurobi أسرع وأقوى حل للتحسين الرياضي في العالم - Gurobi Optimizer - والذي تستخدمه الشركات العالمية الرائدة في أكثر من 40 صناعة مختلفة لحل مشاكلها المعقدة في العالم الحقيقي بسرعة واتخاذ قرارات تلقائية تعمل على تحسين كفاءتها وربحيتها. باعتبارنا الشركة الرائدة في السوق في مجال برامج التحسين الرياضي، فإننا نهدف ليس فقط إلى تقديم أفضل الحلول، ولكن أيضًا أفضل دعم - حتى تتمكن الشركات من الاستفادة الكاملة من قوة التحسين الرياضي (بمفردها أو بالاشتراك مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل الآلة التعلم) لدفع القرارات والنتائج التجارية المثلى. تأسست شركة Gurobi في عام 2008، ولديها عمليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وأكثر من 2500 عميل على مستوى العالم بما في ذلك SAP. الخطوط الجوية الفرنسية، وأوبر، والرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL).
Graphext
graphext.com
Graphext هو حل تحليلي متقدم لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على البيانات. نحن نلتقط بياناتهم ونثريها ونوفر واجهة مرئية قوية للعثور على رؤى قابلة للتنفيذ حول عملائهم والأسواق والمنتجات.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
تطبيق مطور C3.ai يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة C3 AI، مع التركيز على التكامل والحوكمة.
Artivatic.ai
artivatic.ai
تقف Artivatic، وهي جزء أساسي من D2C Consulting Group، في طليعة الابتكار الرقمي في مجال تكنولوجيا التأمين والرعاية الصحية. تعمل منصتنا على إحداث ثورة في الصناعة من خلال أتمتة ورقمنة دورة حياة العمليات بأكملها، بما في ذلك المبيعات، والتأهيل، والاقتباس، والاكتتاب، ومعالجة المطالبات، وخدمة العملاء. تم تصميم Artivatic لتلبية احتياجات شركات النقل والوسطاء والموزعين وشركات إعادة التأمين وTPAs ومقدمي الرعاية الصحية، حيث تعمل على تعزيز الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر مع توفير حلول مخصصة. باستخدام التعلم الآلي العميق والخوارزميات الخاصة، توفر منصتنا تحليلات وذكاء وقدرات صنع القرار لا مثيل لها. نقوم بتحويل النماذج التقليدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع إلى أنظمة مرنة تعتمد على البيانات.
Kortical
kortical.com
Kortical عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي مصممة لتسريع تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير نماذج AutoML الشفافة والنشر القابل للتطوير وعمليات ML ونماذج الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة للتدريب التلقائي. تم تصميم Kortical في المقام الأول لعلماء البيانات والمبرمجين، ويهدف إلى تبسيط المهام المتكررة وتسهيل تحقيق قيمة تجارية كبيرة. فهو يسمح للمستخدمين بتوسيع نطاق تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بسرعة باستخدام واجهات واجهة المستخدم والتعليمات البرمجية. توفر المنصة وظائف لتحليل البيانات الاستكشافية، وتنظيف البيانات المخصصة، وهندسة الميزات. باستخدام Kortical، يمكن للمستخدمين إنشاء الآلاف من تجارب النماذج وتحديد كل التفاصيل أو السماح لـ AutoML بالتعامل معها. تتميز المنصة أيضًا بإمكانية شرح متقدمة للنموذج وتوفر النشر بنقرة واحدة عبر واجهة المستخدم أو واجهة برمجة التطبيقات. علاوة على ذلك، يسمح Kortical بإنشاء تطبيق/خدمة ML ونشرها والبنية التحتية مع إمكانية إنشاء ونشر تطبيق ML باستخدام التعليمات البرمجية. والجدير بالذكر أن Kortical تؤكد على فلسفتها المتمثلة في سهولة الاستخدام مع توفير الوظيفة لتعديل كل تفاصيل حلول الذكاء الاصطناعي. تساعد المنصة السحابية في التكيف مع سلوك المستهلك والسوق بسرعة وكفاءة، وتعزيز الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي.
Zerve
zerve.ai
بيئة تطوير علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مصممة لفرق البيانات التي تعتمد على التعليمات البرمجية أولاً. قم بتحويل النماذج الأولية بسلاسة إلى برامج، جاهزة للنشر بنفسك أو تسليمها إلى الفريق الهندسي للنشر.
Civis Analytics
civisanalytics.com
تساعد Civis Analytics المؤسسات على استخدام البيانات للحصول على ميزة تنافسية في كيفية تحديد جماهيرها وجذبها وإشراكها. من خلال مزيج قوي من البيانات الأفضل في فئتها، والحلول البرمجية المتطورة، وفريق متعدد التخصصات من علماء البيانات، والمطورين، وخبراء علوم المسح، تعمل Civis مع مؤسسات رائدة في القطاعين العام والخاص لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. ضروري لكيفية قيامهم بأعمالهم.
Peak
peak.ai
Peak هي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي التي توفر النظام الأساسي والتطبيقات والخدمات لمساعدة الشركات على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات وزيادة الأرباح وزيادة الكفاءة. توفر منصة الذكاء الاصطناعي السحابية من Peak مجموعة واسعة من الميزات التي تمكن الفرق الفنية والتجارية من بناء ونشر وإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر الأعمال بأكملها. كما أنه يتميز بمكتبة من التطبيقات الجاهزة للاستخدام التي تناسب مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام عبر القطاعات بما في ذلك السلع الاستهلاكية المعبأة وتجارة التجزئة والتصنيع. تسمح هذه التطبيقات للمستخدمين بتطبيق الذكاء الاصطناعي بسرعة لتحقيق الأهداف التجارية، مع منحهم الأدوات التي يحتاجونها لتوسيع نطاق استخدامهم له بمرور الوقت.
Datagran
datagran.io
أداة بسيطة تدمج الشركة بأكملها من خلال البيانات، بما في ذلك الخبراء وغير الخبراء. لإنشاء نماذج وتحليلات معقدة، ومشاركتها واتخاذ الإجراءات بناءً عليها.
DataCanvas
datacanvas.com
تأسست شركة Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) في عام 2013، مع التركيز على التطوير المستمر وبناء منصة علوم البيانات التلقائية، مع التركيز على توفير مجموعة كاملة من منصات التطوير لعلماء البيانات وممارسي الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات دعم شاملة. للترقية الذكية والتحول للحكومة والمؤسسات. DataCanvas هي شركة صينية تم بحثها وتطويرها بشكل مستقل. بالاعتماد على منصة علوم البيانات الرائدة محليًا وخارجيًا، قدمت DataCanvas بناءًا سريعًا لقدرات الذكاء الاصطناعي للعملاء في الحكومة والمالية والطيران والتصنيع والنقل والتعليم والعقارات والإنترنت وغيرها من الصناعات. من خلال منصة DataCanvas، يمكنها توفير تحليل التعلم الآلي التلقائي وقدرات الحوسبة في الوقت الفعلي ومساعدة محللي الأعمال وعلماء البيانات على التعاون بسرعة في التطوير وتحقيق إنشاء النماذج تلقائيًا وإدارتها ودعم التطبيقات. لخلق قيمة أكبر لأعمال العملاء على التقنيات والحلول المتطورة مثل الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. تمتلك الشركة علماء بيانات متميزين وفريق بحث وتطوير للمنتجات ولديها خبرة في ممارسة الصناعة الأمامية في التعلم الآلي العميق الآلي ونمذجة البيانات وتحليل البيانات الضخمة وغيرها من المجالات. في عام 2020، مع مشروع DeepTables الأصلي مفتوح المصدر، فازت DataCanvas بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة Kaggle بين أكثر من 1100 فريق بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية وشركات محركات البحث المعروفة. يقع المقر الرئيسي لها في بكين وتواجه البلاد بأكملها، ولها فروع في شنغهاي وشاندونغ وشنتشن.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition متخصص في استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم لأتمتة إدخال البيانات المعقدة. تعمل تقنية PaperEntry AI، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي اللامحدود لدينا، على تبسيط المستندات المعقدة في الجمارك وخارجها، بما في ذلك الفواتير التجارية وقوائم التعبئة وPGAs والمزيد. يتميز PaperEntry AI بمحركات ذكاء اصطناعي متطورة وقابلة للتدريب تجمع بين التعرف الضوئي على الحروف ومعالجة اللغات الطبيعية ورؤية الكمبيوتر ونمذجة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق. يعد دمج تقنيتنا في النظام الحالي لشركتك أمرًا سلسًا. تتصل الواجهات وسير العمل سهلة الاستخدام مباشرةً بنظام TMS الموجود لديك، مما يقضي على أي منحنى تعليمي. كما نقدم أيضًا واجهة برمجة التطبيقات (API) لأتمتة المستندات، مما يضمن إمكانية التكوين لأي احتياجات لإدخال البيانات. جربها بنفسك! تواصل معنا واسمح لفريقنا بإظهار الجيل التالي من أتمتة إدخال البيانات. قم بجدولة عرض توضيحي لرؤيتنا نقوم بمعالجة مستنداتك الأكثر تعقيدًا في الوقت الفعلي. قل وداعًا لإدخال البيانات يدويًا وبرامج التعرف الضوئي على الحروف الأساسية التي عفا عليها الزمن. احتضن المستقبل مع GenAI Automation!
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هو منصة مفتوحة المصدر للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على بناء وتطوير نماذج البيانات بكفاءة.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry عبارة عن PaaS أصلي في السحابة لفرق التعلم الآلي لبناء ونشر وشحن تطبيقات ML/LLM على السحابة الخاصة بهم/البنية التحتية المحلية بطريقة أسرع وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة مع ضوابط الحوكمة الصحيحة، مما يسمح لهم بتحقيق 90 % وقت أسرع للتقييم من الفرق الأخرى. تلخص TrueFoundry الهندسة المطلوبة وتقدم مسرعات GenAI - LLM PlayGround، LLM Gateway، LLM Deploy، LLM Finetune، RAG Playground وقوالب التطبيقات التي يمكنها تمكين المؤسسة من تسريع تخطيط إطار عمل GenAI/LLMOps الشامل الخاص بها. يمكن للمؤسسات توصيل وتشغيل هذه المسرعات مع أنظمتها الداخلية بالإضافة إلى البناء على المسرعات لدينا لتمكين منصة LLMOps التي يختارونها لمطوري GenAI. TrueFoundry عبارة عن وحدات معيارية ومعتمدة بالكامل على واجهة برمجة التطبيقات (API)، ولديها تكامل أصلي مع الأدوات الشائعة في السوق مثل LangChain وVectorDBs وGuardRails وما إلى ذلك. تعمل TrueFoundry مع أكثر من 25 شركة من شركات Fortune 500 بالإضافة إلى شركات السوق المتوسطة عالية التقنية بما في ذلك مثل WadhwaniAI وWhatFix و2 Fortune 100 للرعاية الصحية وGames24x7 وAvisoAI وما إلى ذلك. يتم دعم TrueFoundry بواسطة Sequoia وEniac & Angels مثل Naval Ravikant وAnthony Goldbloom وأكثر من 50 من قادة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أفضل شركات التكنولوجيا وFortune 500 CXOs ومؤسسي Unicorns مثل AlphaSense وInnovaccer وWhatFix وRubrik وما إلى ذلك.
KNIME
knime.com
KNIME هو برنامج مفتوح المصدر لتحليل البيانات والتعلم الآلي، يوفر واجهة بديهية لإنشاء حلول بيانات مركبة بسهولة.
Explorium
explorium.ai
Explorium هي شركة بيانات رائدة تستخدم تقنية GenAI لبناء أكبر مجموعة من البيانات الخارجية المتميزة وأعلى جودة في العالم، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الذهاب إلى السوق. بفضل خبرتنا العميقة في علم البيانات وسنوات من بناء البيانات الخارجية على مستوى المؤسسة، يمكننا اكتشاف عالم جديد من سمات بيانات الأعمال التي لم تكن ممكنة من قبل، مما يسمح لنا بإنشاء مجموعات بيانات مخصصة لحل أسئلة العمل الأساسية لعملائنا .
Qualetics
qualetics.com
توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لجمع البيانات ومعالجتها من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي العميقة مثل التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية ورؤية الكمبيوتر وتحليلات النص وما إلى ذلك. يتم بعد ذلك تقديم جميع الرؤى التحليلية القابلة للتنفيذ إلى فريقك بطريقة سهلة -لفهم لوحة القيادة، تقدم رؤى على المستوى الأعلى والمستوى الجزئي. لا تسهل عليك Qualetics الحصول على رؤى البيانات الصحيحة فحسب، بل تسهل أيضًا على فريقك فهمها واتخاذ الإجراءات بشأنها. تعد منصة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) من Qualetics عبارة عن مجموعة من الأدوات اللازمة للمساعدة في توجيه البيانات الواردة من قنوات متعددة إلى أنظمة التعلم الآلي المعقدة وتقديم الرؤى بطريقة واضحة وسلسة لتستهلكها الشركات.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® عبارة عن منصة موحدة لأتمتة البيانات وذكاء القرار تدمج البيانات من مصادر متعددة لتقديم معلومات ذكية ورؤى في الوقت المناسب ، بدورها توفر للشركات الوضوح الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات مهمة مهمة. الأعمدة الأربعة من Infoveave® * رؤى - إنشاء تصورات تفاعلية لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ. نسج روايات جذابة ، مصممة خصيصًا للتأثير * التحليل - استكشاف أنماط للتنبؤ بالنتائج. إجراء تحليلات مؤثرة باستخدام What-If ، Automl & Python * الأتمتة - قم بإعداد أنابيب البيانات الذكية لدفق عمليات الخطوط وتقليل المهام اليدوية وتعزيز تدفقات البيانات * تطبيقات البيانات - قم بإنشاء تطبيقات تعتمد على البيانات التي تتيح جمع بيانات الميل الأخير. ارتباط بالأتمتة وإجراءات الزناد
Hiro
hiro.so
يبني Hiro أدوات المطورين التي تجلب Web3 إلى Bitcoin. تطلق مجموعة أدوات Hiro الإمكانات الكاملة للبيتكوين من خلال العقود الذكية والأصول الرقمية والتطبيقات اللامركزية.
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory وتقنية وضع العلامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة والتي تولد بيانات مصنفة عالية الجودة بشكل أسرع 5 مرات من وضع العلامات اليدوي. توفر منصة Hasty كل ما يلزم للانتقال من الصور ومقاطع الفيديو الأولية إلى النماذج الجاهزة للإنتاج.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS هي منصة متعددة السحابة لبناء وتطوير تطبيقات البيانات، تسهل معالجة البيانات وتحسين الوصول إليها بكفاءة.
Exploratory
exploratory.io
تتيح تجربة واجهة المستخدم البسيطة لـ Exploratory لأي شخص استخدام علم البيانات لاستكشاف البيانات بسرعة واكتشاف رؤى أعمق والتواصل بفعالية.
evoML
evoml.ai
يعمل evoML على تمكين علماء البيانات والمهندسين وقادة الأعمال من تسريع تسليم نماذج تعلم الآلة الفعالة من أشهر إلى أسابيع وتحسين كفاءة كود تعلم الآلة من أجل سرعة تشغيل أسرع وربحية أعلى.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire هو تطبيق لتحليل البيانات يدعم التحليلات الذاتية، التصور، والتعاون في الوقت الفعلي لمساعدة الشركات في اتخاذ القرارات.
SAVVI AI
savviai.com
تساعد SAVVI AI الشركات على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإطلاقها وإدارتها في دقائق معدودة من خلال منصة الذكاء الاصطناعي العملية الحاصلة على براءة اختراع - لا حاجة إلى علماء بيانات أو بيانات موجودة مسبقًا أو بنية تحتية مخصصة. ساعد مؤسستك على اكتساب كفاءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل خفض معدلات إرجاع ACH، والتنبؤ بعمليات الخصم، والتنبؤ بحجم الودائع، وزيادة استيعاب عروض القروض، وغير ذلك الكثير. يعمل في Excel أو Google Sheets أو عبر واجهة برمجة التطبيقات لتوفير قوة الذكاء الاصطناعي العملي اليوم.
RunLve
web.runlve.com
RunLve هو تطبيق يوفر أدوات علم البيانات وإدارة البيانات والنماذج لتحسين مشاريع الذكاء الاصطناعي. سهل الاستخدام ومخصص لتلبية احتياجات المستخدم.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات في البيانات لتحسين التنبؤات وتحليل البيانات المعقدة بشكل فعال.
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon هي شركة برمجيات تقدم حلولاً مبتكرة مفتوحة المصدر لجدولة الوظائف، وأتمتة تكنولوجيا المعلومات، والتسريع وقابلية التوسع، والبيانات الضخمة، والحوسبة الموزعة وتنسيق التطبيقات. يساعد Activeeon الشركات على أتمتة أعمالها وتسريع دخولها إلى السوق للحصول على ميزة تنافسية من خلال أتمتة عبء العمل. تنتج Activeeon برنامج ProActive المتوفر في وضع الترخيص أو SaaS، سواء في السحابة أو في مكان العمل. يساعد برنامجنا المستخدمين على تحقيق أهداف أعمالهم بفضل سير العمل متعدد اللغات الذي ينظم التطبيقات والعمليات مع إضافة المرونة وقابلية التوسع إلى موارد الحوسبة. والجدير بالذكر أن ProActive مناسب جدًا للعمليات التي تعتمد على البنى التحتية المحلية والمختلطة والمتعددة السحابية. يقوم Activeeon بتسويق منتجين رئيسيين: 1) سير العمل والجدولة الاستباقية - جدولة الوظائف وحل أتمتة عبء العمل الذي يبدأ من تعريف سير العمل متعدد اللغات إلى الجدولة والجدولة الوصفية، وصولاً إلى إدارة الموارد السحابية، وهي ميزة هامة لتوفير الوقت والتكلفة في عصر السحابة . 2) Machine Learning Open Studio - منصة لعلوم البيانات والتعلم الآلي مفتوحة بالكامل ومتعددة اللغات وإطار عمل متعدد الذكاء الاصطناعي وقابلة للتخصيص والتوسيع بالكامل من قبل المستخدمين النهائيين لدينا.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
يعد محرك PI.EXCHANGE AI & Analytics (المحرك) عبارة عن نظام أساسي لعلوم البيانات والتعلم الآلي (ML) يمكّن الجميع، حتى المستخدمين المبتدئين، من إنشاء تطبيقات ML عالية الأداء بتكلفة ميسورة في دقائق أو ساعات، وليس أسابيع أو أشهر - لا الترميز مطلوب. توفر سلسلة الأدوات المتصلة سهلة الاستخدام كل ما ستحتاجه للانتقال من البيانات الأولية إلى التنبؤات والرؤى ضمن مسار واحد. تتم مهام التعلم الآلي اليدوية والمتكررة بشكل تلقائي، وتساعد ميزات المحرك الذكية في توجيه المستخدم من البداية إلى النهاية. يمكن الوصول إلى تطوير تطبيق تعلم الآلة ونشره عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بالمحرك أو عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) وSDK. لذلك، سواء كنت تقوم ببناء مشروع تجريبي صغير بدون موارد مخصصة لعلوم البيانات، أو تقوم بنشر أنظمة ML للمؤسسات واسعة النطاق، يمكنك تزويد فريقك الحالي بالأداة المناسبة لبناء حلول مفيدة بسرعة. "إن قوة المحرك لا تكمن فقط في قدرته على إنشاء نماذج تنبؤية عالية الجودة، بل في قدرته على تشغيلك وتقييم النتائج في دقائق، وليس أسابيع."
TeleSign
telesign.com
توفر Telesign الثقة المستمرة™ للمؤسسات العالمية الرائدة من خلال الاتصال بهوياتها الرقمية وحمايتها والدفاع عنها. تتحقق Telesign من أكثر من خمسة مليارات رقم هاتف فريد شهريًا، وهو ما يمثل نصف مستخدمي الهواتف المحمولة في العالم، وتوفر رؤية مهمة للمليارات المتبقية. يوفر الذكاء الاصطناعي القوي وعلوم البيانات الشاملة للشركة الهوية بمزيج فريد من السرعة والدقة والانتشار العالمي. تعمل حلول Telesign على منع الاحتيال وتأمين الاتصالات وتمكين الاقتصاد الرقمي من خلال السماح للشركات والعملاء بالتفاعل بثقة.
Deci AI
deci.ai
يمكّن Deci التعلم العميق من الارتقاء إلى مستوى إمكاناته الحقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء ذكاء اصطناعي أفضل. ومن خلال منصة تسريع التعلم العميق الشاملة للشركة، يمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي إنشاء نماذج أسرع وأكثر دقة وتحسينها ونشرها لأي بيئة، بما في ذلك السحابة أو الحافة أو الهاتف المحمول. باستخدام منصة Deci، يمكن للمطورين زيادة أداء الاستدلال لنموذج التعلم العميق بمقدار 3x-15x، على أي جهاز، مع الحفاظ على الدقة. ويترجم هذا مباشرة إلى حالات استخدام جديدة على أجهزة محدودة، ودورات تطوير أقصر بشكل كبير، وتكاليف حوسبة أقل بنسبة تصل إلى 80%. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة تقنية Deci’s Automated Neural Architecture Construction (AutoNAC)، وهو محرك تحسين خوارزمي يحقق أقصى استفادة من أي جهاز. يحتوي محرك AutoNAC على مكون بحث الهندسة العصبية (NAS) الذي يعيد تصميم بنية نموذج مدرب معين لتحسين أداء الاستدلال على النحو الأمثل (الإنتاجية، وزمن الوصول، والذاكرة، وما إلى ذلك) لأجهزة مستهدفة محددة مع الحفاظ على دقة خط الأساس. حققت Deci رقمًا قياسيًا في تسريع الاستدلال بمعدل 11.8x على وحدات المعالجة المركزية Intel في MLPerf Industry Benchmark وتم اختيارها ضمن أفضل 100 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي من CBInsights. بقيادة فريق من خبراء التعلم العميق على مستوى عالمي، تتيح Deci لمطوري الذكاء الاصطناعي التركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل - إنشاء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمشاكل عالمنا الأكثر تعقيدًا.
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI، عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لمساعدة علماء البيانات وخبراء المجال وأصحاب المصلحة في الأعمال على تصميم حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها بسلاسة. يعمل Decanter AI على تمكين المؤسسات من خلال تقنيات التعلم الآلي ذات المستوى العالمي من خلال واجهة بديهية، مما يمكّن المؤسسات من حل تحديات الأعمال باستخدام نهج يعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج تعلم آلي دقيقة للغاية واختبارها ونشرها بسرعة.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer هو تطبيق لتعدين العملات المشفرة يتيح للمستخدمين الوصول إلى التعدين السحابي والحلول المخصصة لتعدين الأصول الرقمية دون الحاجة إلى صيانة الأجهزة.
Algforce.ai
ai.algforce.com
تسعى AlgForce.ai إلى أن تصبح الشريك التكنولوجي للمؤسسات. يقوم منتجها AlgForce Copilot بإنشاء حل "AIGC+Data Insight". باستخدام الذكاء الاصطناعي المولد والمحركات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، فإنه يساعد الموظفين غير التقنيين في المؤسسات على الاستعلام عن قواعد البيانات باستخدام اللغة الطبيعية. ويقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بالفهم الدلالي، وتخطيط مسار الرؤية، والبرمجة التلقائية، وتوليد رؤى البيانات على مستوى الخبراء للمساعدة في اتخاذ قرارات العمل في غضون ثوان. يعمل AlgForce Copilot بمثابة "عقل خارجي" للذكاء الاصطناعي يطلع على البيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الموظفين غير التقنيين، ويهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات وتمكين المؤسسات من بناء دولاب الموازنة للنمو القائم على البيانات!
Accern
accern.com
Accern هي شركة رائدة في البرمجة اللغوية العصبية (NLP) تعمل على تمكين المؤسسات من تطوير حلول خاصة بالصناعة. من خلال تقديم منصة شاملة للبرمجة اللغوية العصبية ونماذج وبيانات ودردشة مصممة خصيصًا للعديد من الصناعات، تعمل الشركة على تسريع الوقت مقابل القيمة للمؤسسات الرائدة عبر الخدمات المالية والحكومة وخارجها. من خلال سير عمل مبسط بدون تعليمات برمجية مكمل بالتصنيفات المعدة مسبقًا، وأكثر من 50000 نموذج تصنيف، والوصول إلى مليارات الصفوف من البيانات العامة، تُحدث Accern ثورة في الكفاءة التشغيلية عبر القوى العاملة العالمية. أكسبتها إنجازات Accern الرائعة مكانة بارزة في تقرير Gartner®'s 2023 Hype Cycle™ لعلوم البيانات والتعلم الآلي والتقنيات الناشئة في مجال الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى اعتراف Fast Company بأنها واحدة من الأشياء الكبيرة التالية في مجال التكنولوجيا. تحظى شركة Accern بثقة فرق البيانات النخبة من الشركات الرائدة عالميًا مثل Capgemini وUniCredit وInteractive Brokers وMizuho Bank وStandard Bank، وهي تسهل بناء حلول البرمجة اللغوية العصبية ونشرها على نطاق واسع. يقع المقر الرئيسي لشركة Accern في نيويورك، نيويورك، وتتشرف بحصولها على لقب شركة فوربس 30 تحت 30 شركة. جمعت الشركة 40 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين مرموقين بما في ذلك Fusion Fund، وTribe Capital، وShasta Ventures، وAllianz Strategy Ventures، وMighty Capital، وغيرها الكثير.
4Paradigm
en.4paradigm.com
تقدم 4Paradigm حلول ذكاء اصطناعي شاملة للشركات، مع التركيز على التعلم الآلي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (أيضًا مكتوبة OpenText) هي شركة كندية تقوم بتطوير وبيع برنامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تهدف OpenText إلى منتجاتها في معالجة متطلبات إدارة المعلومات ، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى ، والامتثال للمتطلبات التنظيمية ، وإدارة الخبرة عبر الهاتف المحمول والإنترنت. توظف Eopentext أكثر من 14000 شخص في جميع أنحاء العالم وهي شركة متداولة بشكل عام ، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) و Toronto Exchange (OTEX).
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud عبارة عن منصة تعلم الآلة حائزة على جوائز لأي سحابة تضم أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك NVIDIA وCFA Institute وSnowflake وFlatiron School وNestle والمزيد. إنه حل شامل لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي ونشره وخطوط أنابيب البيانات في السحابة. يمكن للمستخدمين تشغيل جهاز كمبيوتر محمول مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 4 تيرابايت، وإضافة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، والاتصال بمجموعة موزعة من العمال، وإنشاء نماذج لغوية كبيرة، والمزيد في بيئة مستضافة بالكامل. يعمل علماء ومحللو البيانات بشكل أفضل باستخدام الأدوات التي يريدون استخدامها. يمكنك استخدام اللغات وبيئات التطوير المتكاملة ومكتبات التعلم الآلي المفضلة لديك في Saturn Cloud. نحن نقدم تكاملاً كاملاً مع Git، وصورًا مخصصة مشتركة، وتخزينًا آمنًا لبيانات الاعتماد، مما يجعل توسيع نطاق فريقك وبناءه في السحابة أمرًا سهلاً. نحن ندعم دورة حياة التعلم الآلي بأكملها بدءًا من التجربة وحتى الإنتاج بميزات مثل المهام وعمليات النشر. يمكن مشاركة هذه الميزات والأدوات المضمنة بسهولة داخل الفرق، وبالتالي يتم توفير الوقت وتكرار العمل. تتوفر Saturn Cloud على عدة سحابات: AWS، وAzure، وGCP، وOCI. اتصل بنا اليوم للحصول على عرض تجريبي مجاني.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
DataRobot
datarobot.com
Datarobot هي منصة للتعلم الآلي تساعد المؤسسات على تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بسهولة وفاعلية مع إدارة شاملة للأصول.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. انشر العمل داخليًا أو خارجيًا كتطبيقات بيانات تفاعلية مع السحب والإفلات في تخطيطات سريعة الاستجابة يمكن لأي شخص استخدامها. استفد من مكتبة كاملة من مكونات واجهة المستخدم من خلال النشر الفوري واحصل على تعليقات مباشرة للحصول على تجربة مستخدم قوية. قم ببناء المعرفة التنظيمية باستخدام Hex من خلال السماح لأي شخص باكتشاف البيانات واستخدامها.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB هي منصة مفتوحة المصدر تتيح تخصيص الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات المؤسسات، مما يسهل بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
Akkio
akkio.com
Akkio هو منصة بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الوكالات في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحليل الاتجاهات وسلوك العملاء بشكل سهل وفعال.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل. من الفكرة إلى النماذج، بسرعة البرق. الكود معًا. النموذج الأولي. تدريب على وحدات معالجة الرسومات. حجم. يخدم. من متصفحك - بدون إعداد. AI Studio هو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك على السحابة. الإعداد صفر. جاهز دائمًا. التخزين والبيئات المستمرة. كود على وحدة المعالجة المركزية. تصحيح الأخطاء على GPU. مقياس إلى عقدة متعددة. تشغيل عمليات المسح، والوظائف، وأكثر من ذلك. نماذج مصغرة مع PyTorch Lightning والنسيج وLit-GPT ومقاييس الشعلة والمزيد.
Landing AI
landing.ai
Landing AI يوفر منصة لتطوير ونشر أنظمة رؤية الكمبيوتر بسهولة دون حاجة لتعلم البرمجة، مع التركيز على جودة البيانات ومرونة النشر.
Pecan
pecan.ai
تأسست Pecan في عام 2018، وهي عبارة عن منصة تحليلات تنبؤية تستفيد من تقنية Predictive GenAI الرائدة لإزالة العوائق التي تحول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، مما يجعل النمذجة التنبؤية في متناول جميع فرق البيانات والأعمال. وباسترشادها بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات الحصول على تنبؤات دقيقة عبر مجالات الأعمال المختلفة دون الحاجة إلى موظفين متخصصين. يتيح تطبيق GenAI التنبؤي تحديد النموذج بسرعة والتدريب عليه، بينما تعمل العمليات الآلية على تسريع تنفيذ الذكاء الاصطناعي. بفضل دمج بيكان للذكاء الاصطناعي التنبئي والتوليدي، أصبح تحقيق التأثير التجاري للذكاء الاصطناعي الآن أسرع وأسهل بكثير. اكتشف المزيد على www.pecan.ai.
Rescale
rescale.com
Rescale عبارة عن حوسبة عالية الأداء مصممة للسحابة! يعمل Rescale على تمكين المؤسسات من تحقيق اختراقات علمية وهندسية من خلال التخلص من التعقيد. من الطائرات الأسرع من الصوت إلى الطب الشخصي، يعمل المهندسون على تسريع ابتكارات المنتجات الجديدة بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين باستخدام Rescale Platform - وهو حل للأتمتة الذكية الكاملة للحوسبة الكبيرة والتعاون في مجال البحث والتطوير على السحابة الهجينة. يتيح Rescale لقادة تكنولوجيا المعلومات تقديم حوسبة عالية الأداء كخدمة، مع أتمتة البرامج على مستوى تحكم سحابي هجين مع الأمان والهندسة المعمارية والضوابط المالية.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Obviously AI
obviously.ai
أداة بدون كود تسهل تحليل البيانات وبناء نماذج التعلم الآلي بسرعة لتنبؤ النتائج مثل churn وتحويلات العملاء وسداد القروض.
Observable
observablehq.com
Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد بها في أكثر من 38000 ورقة بحثية. تبلغ نسبة الخطأ في مجموعة بيانات ImageNet، مع تسمياتها الجماعية، 6%. يمكن القول إن مجموعة البيانات هذه تدعم أنظمة التعرف على الصور الأكثر شيوعًا التي طورتها Google وFacebook. إن الخطأ المنهجي في مجموعات البيانات هذه له عواقب في العالم الحقيقي. تضطر النماذج التي يتم تدريبها على البيانات التي تحتوي على أخطاء إلى تعلم تلك الأخطاء، مما يؤدي إلى تنبؤات خاطئة أو الحاجة إلى إعادة التدريب على كميات متزايدة من البيانات "لغسل" الأخطاء. لقد بدأت كل صناعة في فهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. لكن ثورة محولات التعلم الآلي والتركيز المستمر على تحسين نموذج التعلم الآلي قد وصل إلى نقطة تناقص العوائد. ماذا هناك؟
Deepnote
deepnote.com
Deepnote هو دفتر ملاحظات تعاوني لعلماء البيانات يتيح التحليل ومشاركة البيانات بشكل فوري من خلال واجهة مستخدم قائمة على السحابة.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هو منصة لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على تبسيط استخدام البيانات في اتخاذ القرارات وتحسين العمليات.
Databricks
databricks.com
Databricks هي منصة موحدة لتحليل البيانات تستخدم Apache Spark، وتمكن من معالجة وتحليل البيانات بكفاءة مع دعم التعلم الآلي وإدارة البيانات.
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