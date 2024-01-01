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منصات علوم البيانات والتعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة
تعد منصات علوم البيانات والتعلم الآلي أدوات أساسية للمطورين الذين يسعون إلى الاستفادة من إمكانات التعلم الآلي في مشاريعهم. تعمل هذه المنصات على تسهيل بناء ونشر ومراقبة خوارزميات التعلم الآلي، وتمكين المطورين من إنشاء حلول أعمال فعالة. فهي تدمج الخوارزميات الذكية مع البيانات، مما يتيح للمستخدمين ربط البيانات بسلاسة وتطوير خوارزميات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. توفر هذه المنصات مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين بمستويات مختلفة من الخبرة. يوفر بعضها خوارزميات معدة مسبقًا وسير عمل بديهيًا مع ميزات مثل نماذج السحب والإفلات والواجهات المرئية، مما يجعلها في متناول المستخدمين ذوي الخلفيات التقنية المحدودة. ويتطلب البعض الآخر مهارات تطوير وترميز أكثر تقدمًا، ولكنه يوفر قدرًا أكبر من المرونة وخيارات التخصيص. تمتد وظائف هذه الخوارزميات على نطاق واسع، بما في ذلك التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعرف على الصوت، وأنظمة التوصية، وقدرات التعلم الآلي الأخرى. يتيح هذا التنوع للمطورين معالجة حالات الاستخدام المتنوعة واحتياجات العمل. إحدى المزايا الرئيسية لمنصات علوم البيانات والتعلم الآلي هي قدرتها على إضفاء الطابع الديمقراطي على التعلم الآلي، مما يسمح للمستخدمين الذين ليس لديهم مهارات واسعة في علم البيانات بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه المنصات بشكل مشابه للمنصات كخدمة (PaaS) ولكن مع إمكانات التعلم الآلي المتخصصة، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى بناء كل شيء من الصفر. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه منصة لعلم البيانات والتعلم الآلي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * اتصال البيانات: يجب أن توفر المنصة للمطورين آليات لربط البيانات بخوارزميات التعلم الآلي، مما يسهل عملية التعلم والتكيف. * إنشاء الخوارزميات: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بهم داخل النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم المنصة خوارزميات معدة مسبقًا للمستخدمين المبتدئين أو لحالات الاستخدام الشائعة. * قابلية التوسع في النشر: يجب أن توفر المنصة إمكانات لنشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مما يمكّن المستخدمين من تنفيذ نماذجهم في بيئات الإنتاج بكفاءة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل منصات علوم البيانات والتعلم الآلي على تمكين المطورين من تسخير إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، بغض النظر عن مستوى خبرتهم.
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Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر مبني على قمة Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية...
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد...
Obviously AI
obviously.ai
من الواضح أن الذكاء الاصطناعي هو أداة بدون تعليمات برمجية مصممة لتبسيط عملية علم البيانات. فهو يشتمل على وظائف بناء نموذج التعلم الآلي، وشرح النتائج، والتنبؤ بالنتائج، كل ذلك ضمن واجهة واحدة. يمكن إنشاء النماذج ونشرها مباشرة من المنصة خلال دقائق، مما يوفر وقتًا كبيرًا مقارنة بطرق البرمجة التقليدية....
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Deepnote
deepnote.com
تقوم Deepnote ببناء أفضل دفتر ملاحظات لعلوم البيانات للفرق. في دفتر الملاحظات، يمكن للمستخدمين ربط بياناتهم واستكشافها وتحليلها من خلال التعاون في الوقت الفعلي وإصدار الإصدارات ومشاركتها بسهولة. ويتم كل هذا من خلال واجهة مستخدم قوية تعتمد على المتصفح ويتم تشغيلها في السحابة. تشمل الميزات: * مشاركة...
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل. من الفكرة إلى النماذج، بسرعة البرق. الكود معًا. النموذج الأولي. تدريب على وحدات معالجة الرسومات. حجم. يخدم. من متصفحك - بدون إعداد. AI Studio هو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك على السحابة. الإعداد صفر. جاهز دائمًا. التخزين والبيئات المستم...
RunLve
web.runlve.com
يقع Runlve في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. توفر Runlve أدوات علوم البيانات وعمليات MLOs وإدارة البيانات والنماذج لتمكين عملائنا ومجتمعنا من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع مشاريعهم إلى الأمام.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
Qlik
qlik.com
تقود شركة Qlik الطريق نحو المؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانات قوية في تكامل البيانات والجودة والتحليلات. مع Qlik، تستفيد المؤسسات بشكل أكبر من بياناتها وتقدم نتائج أعمال أفضل.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هي الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي. إنه يقطر البراعة التقنية لـ 30 Kaggle Masters في منتجات سحابية واضحة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الذي يحل المشكلات القوية. يعد...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
Observable
observablehq.com
Observable هو حل شامل يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات البيانات ولوحات المعلومات والتقارير المعبرة والأداء. على عكس أدوات ذكاء الأعمال القديمة، تسمح Observable للمطورين بإنشاء لوحات معلومات باستخدام التعليمات البرمجية، حتى يتمكنوا من تطوير تقارير مخصصة واكتشاف رؤى أعمق وأكثر دقة. يمكن للمنشئين ...
Anaconda
anaconda.com
مع أكثر من 45 مليون مستخدم و250,000 مؤسسة تستخدم المنصة، تعد Anaconda منصة علوم البيانات الأكثر شعبية في العالم وأساس تطوير الذكاء الاصطناعي الحديث. كانت الشركة رائدة في استخدام لغة Python لعلوم البيانات، ودعمت مجتمعها النابض بالحياة، وتواصل إدارة المشاريع مفتوحة المصدر التي تجعل ابتكارات الذكاء الا...
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. ا...
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الك...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB هي منصة لتخصيص الذكاء الاصطناعي من بيانات المؤسسة. تقوم MindsDB بتدريب واختبار ثم اختيار أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر دقة لتطبيقها على بياناتك، مما يمنحك تنبؤات وتنبؤات فائقة الدقة.
Akkio
akkio.com
Akkio هي عبارة عن منصة بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة بشكل أساسي للوكالات وعملائها، وتهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي. نطاق وظائفها واسع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد البيانات وتنظيفها، وعمل التنبؤات والتنبؤات، وتقييم الأداء. والجدير بالذكر أن A...
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج ا...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترت...
Red Hat
redhat.com
Red Hat هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول المؤسسات مفتوحة المصدر، وذلك باستخدام نهج مدعوم من المجتمع لتقديم تقنيات Linux عالية الأداء والسحابة الهجينة والحافة وKubernetes.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هي منصة للذكاء الاصطناعي اليومي، تعمل على تنظيم استخدام البيانات لتحقيق نتائج أعمال استثنائية. تعمل المؤسسات التي تستخدم Dataiku على رفع مستوى موظفيها (سواء كانوا تقنيين يعملون في مجال البرمجة أو في الجانب التجاري أو يعملون في مجال البرمجة المنخفضة أو لا يعملون على الإطلاق) إلى مستوى استثنائ...
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي للرؤية الحاسوبية لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآ...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud عبارة عن منصة تعلم الآلة حائزة على جوائز لأي سحابة تضم أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك NVIDIA وCFA Institute وSnowflake وFlatiron School وNestle والمزيد. إنه حل شامل لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي ونشره وخطوط أنابيب البيانات في السحابة. يمكن للمستخدمين تشغيل جهاز كمبيوتر محمول مزو...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow هي مكتبة برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. يمكن استخدامه عبر مجموعة من المهام ولكن يركز بشكل خاص على التدريب والاستدلال على الشبكات العصبية العميقة. تم تطويره بواسطة فريق Google Brain للاستخدام الداخلي لشركة Google في البحث والإنتاج.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer هي منصة خدمات مشاركة التعدين الرائدة عالميًا، حيث يتم تزويد المستخدمين بمجموعة كاملة من حلول تعدين العملات المشفرة والاستضافة السحابية. إنها أول منصة في العالم توفر قوة حوسبة حقيقية لأصغر 1 تيرا هرتز.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai هي شركة رائدة في مجال توفير برامج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لتسريع التحول الرقمي. تقدم أكاديمية C3 AI تجارب تعليمية تمكن المطورين وعلماء البيانات من تحقيق النجاح، مهما كان مستوى خبرتهم. تعرض الدورات الطلاب لمفاهيم C3 AI Application Platform الأساسية وتعلمهم كيفية بناء تطبيقات التعلم الآلي. تس...
SAS
sas.com
أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub هو المكان الذي يقوم فيه الأشخاص بإنشاء مشاريع علوم البيانات. استخدم DAGsHub لاكتشاف مشاريع علوم البيانات المفضلة لديك وإعادة إنتاجها والمساهمة فيها. استفد من الأدوات مفتوحة المصدر الشائعة لإصدار مجموعات البيانات والنماذج وتتبع التجارب وتسمية البيانات وتصور النتائج
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory...
Sensetime
sensetime.com
ملتزمون بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتقديم مساهمات إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition متخصص في استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم لأتمتة إدخال البيانات المعقدة. تعمل تقنية PaperEntry AI، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي اللامحدود لدينا، على تبسيط المستندات المعقدة في الجمارك وخارجها، بما في ذلك الفواتير التجارية وقوائم التعبئة وPGAs والمزيد. يتميز PaperEntry AI بمحركات ذكاء ا...
Chooch
chooch.ai
Chooch هي منصة Vision AI رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ورؤية الكمبيوتر لمساعدة الشركات على أتمتة مهام المراجعة المرئية اليدوية المتكررة، مما يجعل البحث عن بيانات الفيديو أكثر كفاءة ويسمح للشركات بإعادة تخصيص الموارد البشرية للأنشطة ذات القيمة الأعلى. يمكن لتقنية ImageChat Geneative AI من...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI، عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لمساعدة علماء البيانات وخبراء المجال وأصحاب المصلحة في الأعمال على تصميم حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها بسلاسة. يعمل Decanter AI على تمكين المؤسسات من خلال تقنيات التعلم الآلي ذات المستوى العالمي من خلال واجهة بديهية، مما يمكّن المؤسسات م...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة لفهم اللغة. يجمع نهجها المختلط الفريد في البرمجة اللغوية العصبية بين الفهم الرمزي الشبيه بالإنسان والتعلم الآلي لتحويل العمليات كثيفة اللغة إلى معرفة عملية، مما يوفر الرؤية المطلوبة لتحسين عملية صنع القرار في جميع أنحاء المؤسسات. من خلال تقديم مجموعة كاملة ...
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد ف...
Deci AI
deci.ai
يمكّن Deci التعلم العميق من الارتقاء إلى مستوى إمكاناته الحقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء ذكاء اصطناعي أفضل. ومن خلال منصة تسريع التعلم العميق الشاملة للشركة، يمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي إنشاء نماذج أسرع وأكثر دقة وتحسينها ونشرها لأي بيئة، بما في ذلك السحابة أو الحافة أو الهاتف المحمول. باس...
UbiOps
ubiops.com
قم بتحويل نصوص التحليلات المحلية الخاصة بك إلى تطبيقات قوية تعتمد على البيانات! UbiOps عبارة عن طبقة نشر وخدمة سهلة الاستخدام لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعليمات البرمجية للتعلم الآلي. إنه يحول نماذج ونصوص Python & R الخاصة بك إلى خدمات ويب حية، مما يسمح لك باستخدامها من أي مكان وفي أي وقت. ...
KNIME
knime.com
يساعد KNIME الأفراد والمؤسسات على فهم البيانات. يعمل برنامج KNIME على ربط عوالم لوحات المعلومات والتحليلات المتقدمة من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومناسبة لأي شخص يعمل مع البيانات. إنه يمكّن المزيد من خبراء الأعمال من تحقيق الاكتفاء الذاتي والمزيد من خبراء البيانات لدفع الأعمال إلى حافة التطور في علو...
Neural Designer
neuraldesigner.com
يعد Neural Designer أداة برمجية قوية لتطوير نماذج التعلم الآلي ونشرها. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين ببناء الشبكات العصبية وتدريبها وتقييمها دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. بفضل مجموعة واسعة من الميزات والخوارزميات، يعمل Neural Designer على تبسيط سير عمل التعلم الآلي بالكامل، بدءً...
JADBio
jadbio.com
يجعل JADBio من السهل والميسور التكلفة لمحللي البيانات الصحية ومتخصصي علوم الحياة استخدام علم البيانات لاكتشاف المعرفة مع تقليل الوقت والجهد من خلال الجمع بين منصة قوية للتعلم الآلي من البداية إلى النهاية مع مجموعة كبيرة من الإمكانات، بدءًا من الميزات الذكية الاختيار لإعادة استخدام النماذج التنبؤية. ...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Datal...
DataRobot
datarobot.com
يفتح. مرن. مصمم للتكيف مع احتياجات الذكاء الاصطناعي لفريقك. يجمع DataRobot كل مسارات العمل التوليدية والتنبؤية معًا في نظام أساسي واحد قوي. قم بتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يحتاجه عملك بسرعة، وتحكم في جميع أصولك، واستفد من خبراء الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي.
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
Rescale
rescale.com
Rescale عبارة عن حوسبة عالية الأداء مصممة للسحابة! يعمل Rescale على تمكين المؤسسات من تحقيق اختراقات علمية وهندسية من خلال التخلص من التعقيد. من الطائرات الأسرع من الصوت إلى الطب الشخصي، يعمل المهندسون على تسريع ابتكارات المنتجات الجديدة بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين باستخدام Rescale Platform - وهو حل...
ForePaaS
forepaas.com
تعد ForePaaS (إحدى شركات OVHcloud) أول منصة شاملة ومتعددة السحابة لإنشاء ونشر وتوسيع نطاق تطبيقات وخوارزميات البيانات على مستوى الإنتاج. نحن نوحّد هندسة البيانات وعلوم البيانات وذكاء الأعمال في بيئة آلية متكاملة لتحقيق قيمة أسرع مع الحد الأدنى من التعقيد التكنولوجي. يوفر النظام الأساسي واجهة منخفضة ...
Exploratory
exploratory.io
تتيح تجربة واجهة المستخدم البسيطة لـ Exploratory لأي شخص استخدام علم البيانات لاستكشاف البيانات بسرعة واكتشاف رؤى أعمق والتواصل بفعالية.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
يعد محرك PI.EXCHANGE AI & Analytics (المحرك) عبارة عن نظام أساسي لعلوم البيانات والتعلم الآلي (ML) يمكّن الجميع، حتى المستخدمين المبتدئين، من إنشاء تطبيقات ML عالية الأداء بتكلفة ميسورة في دقائق أو ساعات، وليس أسابيع أو أشهر - لا الترميز مطلوب. توفر سلسلة الأدوات المتصلة سهلة الاستخدام كل ما ستحتاج...
Algforce.ai
ai.algforce.com
تسعى AlgForce.ai إلى أن تصبح الشريك التكنولوجي للمؤسسات. يقوم منتجها AlgForce Copilot بإنشاء حل "AIGC+Data Insight". باستخدام الذكاء الاصطناعي المولد والمحركات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، فإنه يساعد الموظفين غير التقنيين في المؤسسات على الاستعلام عن قواعد البيانات باستخدام اللغة الطبيعية. ويقو...
Zerve
zerve.ai
بيئة تطوير علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مصممة لفرق البيانات التي تعتمد على التعليمات البرمجية أولاً. قم بتحويل النماذج الأولية بسلاسة إلى برامج، جاهزة للنشر بنفسك أو تسليمها إلى الفريق الهندسي للنشر.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra عبارة عن منصة للخدمة الذاتية لمهندسي ML لتحديد خطوط الأنابيب في الوقت الفعلي عبر بيانات الأحداث الأولية. قم بتوصيل تدفقات الأحداث الخاصة بك، وأعلن عن تحويلاتك، وقم بخدمة الميزات على الفور عبر الإنترنت وغير متصل. ليست هناك حاجة إلى إعادة التنفيذ، ولا توجد بنية تحتية يمكن إدارتها تستخدم فرق ا...
Qwak
qwak.com
Qwak عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مُدارة بالكامل ويمكن الوصول إليها وموثوقة تسمح لممارسي الذكاء الاصطناعي بتحويل البيانات وتخزينها وإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتدريبها ونشرها، ثم مراقبة خط الأنابيب بالكامل، كل ذلك في منصة واحدة. يسهّل نموذج تسعير الدفع عند الاستخدام من Qwak تحقيق النتا...
Graphext
graphext.com
Graphext هو حل تحليلي متقدم لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على البيانات. نحن نلتقط بياناتهم ونثريها ونوفر واجهة مرئية قوية للعثور على رؤى قابلة للتنفيذ حول عملائهم والأسواق والمنتجات.
Kortical
kortical.com
Kortical عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي مصممة لتسريع تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير نماذج AutoML الشفافة والنشر القابل للتطوير وعمليات ML ونماذج الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة للتدريب التلقائي. تم تصميم Kortical في المقام الأول لعلماء البيانات والمبرمجين، ويهدف إلى تبسيط المهام المت...
DataCanvas
datacanvas.com
تأسست شركة Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) في عام 2013، مع التركيز على التطوير المستمر وبناء منصة علوم البيانات التلقائية، مع التركيز على توفير مجموعة كاملة من منصات التطوير لعلماء البيانات وممارسي الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات دعم شاملة. للترقية الذكية والتحول للحكومة والمؤسسات. ...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j هو محرك لعلوم البيانات والتعلم الآلي يستخدم العلاقات الموجودة في بياناتك لتحسين التنبؤات. يتم توصيله بالأنظمة البيئية لبيانات المؤسسة حتى تتمكن من إدخال المزيد من مشاريع علوم البيانات في الإنتاج بسرعة. باستخدام كتالوج يضم أكثر من 65 خوارزمية رسم بياني مضبوطة مسبقًا، يمكن لعلماء البيانات استكشا...
BigML
bigml.com
تقدم BigML خدمة تعلم آلي قائمة على السحابة وقابلة للتطوير بشكل كبير، وهي سهلة الاستخدام وسلسة للتكامل وقابلة للتنفيذ على الفور. الآن يمكن للجميع تنفيذ عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات في تطبيقاتهم. يعمل BigML مع البيانات الصغيرة والكبيرة. يمكن استخدام التعلم الآلي للتحليل والتنبؤ بما يلي: * س...
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.