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برامج اخفاء البيانات
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برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج إخفاء البيانات على حماية البيانات المهمة للمؤسسة من خلال إخفائها بأحرف عشوائية أو بيانات أخرى بحيث تظل قابلة للاستخدام من قبل المؤسسة ولكن ليس من قبل القوى الخارجية.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.

K2View

K2View

k2view.com

K2View هو منصة متكاملة لإدارة البيانات، توفر رؤية شاملة في الوقت الفعلي للكيانات التجارية وتساعد المؤسسات على إدارة بياناتها بكفاءة.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.

Nymiz

Nymiz

nymiz.com

Nymiz هو تطبيق لإخفاء الهوية وتجزئة البيانات الحساسة، مما يساعد المؤسسات على حماية الخصوصية والامتثال للوائح القانونية.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

تطبيق Protegrity يتيح حماية البيانات الحساسة، ويضمن خصوصيتها وامتثالها للمعايير التنظيمية مع توفير أدوات للتحكم في الوصول والمراقبة.

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Tonic.ai يقدم بيانات اصطناعية آمنة للمؤسسات، مما يسهل الوصول إلى البيانات مع الحفاظ على الخصوصية والامتثال، ويعزز تطوير البرمجيات والنماذج.

InfoSum

InfoSum

infosum.com

تعد InfoSum منصة لتعاون البيانات، تمكّن الشركات من تحليل بيانات العملاء بأمان وتعزيز الخصوصية دون نقل البيانات الفعلي.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp هي منصة تعاون بيانات تساعد الشركات على دمج بيانات العملاء عبر قنوات متعددة لتعزيز الاستهداف الشخصي وتحسين التجارب.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori هو منصة أمان البيانات تساعد الفرق على إدارة البيانات الحساسة وضبط الوصول إليها مع الامتثال للمعايير الأمنية والتنظيمية.

Original Software

Original Software

originalsoftware.com

تطبيق اختبار موحد يساعد الشركات على تقليل المخاطر الناتجة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة، ويقوم بأتمتة عملية الاختبار عبر منصات متعددة.

TrueVault

TrueVault

truevault.com

TrueVault هو منصة لإدارة الخصوصية، توفر تخزين آمن ومعالجة للبيانات الحساسة، مع الامتثال لقوانين الخصوصية مثل HIPAA.

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