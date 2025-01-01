برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل برامج إخفاء البيانات على حماية البيانات المهمة للمؤسسة من خلال إخفائها بأحرف عشوائية أو بيانات أخرى بحيث تظل قابلة للاستخدام من قبل المؤسسة ولكن ليس من قبل القوى الخارجية.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Informatica
informatica.com
Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.
K2View
k2view.com
K2View هو منصة متكاملة لإدارة البيانات، توفر رؤية شاملة في الوقت الفعلي للكيانات التجارية وتساعد المؤسسات على إدارة بياناتها بكفاءة.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.
Nymiz
nymiz.com
Nymiz هو تطبيق لإخفاء الهوية وتجزئة البيانات الحساسة، مما يساعد المؤسسات على حماية الخصوصية والامتثال للوائح القانونية.
Protegrity
protegrity.com
تطبيق Protegrity يتيح حماية البيانات الحساسة، ويضمن خصوصيتها وامتثالها للمعايير التنظيمية مع توفير أدوات للتحكم في الوصول والمراقبة.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai يقدم بيانات اصطناعية آمنة للمؤسسات، مما يسهل الوصول إلى البيانات مع الحفاظ على الخصوصية والامتثال، ويعزز تطوير البرمجيات والنماذج.
InfoSum
infosum.com
تعد InfoSum منصة لتعاون البيانات، تمكّن الشركات من تحليل بيانات العملاء بأمان وتعزيز الخصوصية دون نقل البيانات الفعلي.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp هي منصة تعاون بيانات تساعد الشركات على دمج بيانات العملاء عبر قنوات متعددة لتعزيز الاستهداف الشخصي وتحسين التجارب.
Satori
satoricyber.com
Satori هو منصة أمان البيانات تساعد الفرق على إدارة البيانات الحساسة وضبط الوصول إليها مع الامتثال للمعايير الأمنية والتنظيمية.
Original Software
originalsoftware.com
تطبيق اختبار موحد يساعد الشركات على تقليل المخاطر الناتجة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة، ويقوم بأتمتة عملية الاختبار عبر منصات متعددة.
TrueVault
truevault.com
TrueVault هو منصة لإدارة الخصوصية، توفر تخزين آمن ومعالجة للبيانات الحساسة، مع الامتثال لقوانين الخصوصية مثل HIPAA.
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