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برامج اخفاء البيانات
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برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج إخفاء البيانات على حماية البيانات المهمة للمؤسسة من خلال إخفائها بأحرف عشوائية أو بيانات أخرى بحيث تظل قابلة للاستخدام من قبل المؤسسة ولكن ليس من قبل القوى الخارجية.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.

K2View

K2View

k2view.com

K2View هو منصة متكاملة لإدارة البيانات، توفر رؤية شاملة في الوقت الفعلي للكيانات التجارية وتساعد المؤسسات على إدارة بياناتها بكفاءة.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.

Nymiz

Nymiz

nymiz.com

Nymiz هو تطبيق لإخفاء الهوية وتجزئة البيانات الحساسة، مما يساعد المؤسسات على حماية الخصوصية والامتثال للوائح القانونية.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

تطبيق Protegrity يتيح حماية البيانات الحساسة، ويضمن خصوصيتها وامتثالها للمعايير التنظيمية مع توفير أدوات للتحكم في الوصول والمراقبة.

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Tonic.ai يقدم بيانات اصطناعية آمنة للمؤسسات، مما يسهل الوصول إلى البيانات مع الحفاظ على الخصوصية والامتثال، ويعزز تطوير البرمجيات والنماذج.

InfoSum

InfoSum

infosum.com

InfoSum هي المنصة الرائدة عالميًا للتعاون في مجال البيانات والغرفة الآمنة الوحيدة للبيانات النظيفة، والتي تعمل على تمكين الشركات من تقديم تجارب أفضل للعملاء مع إعطاء الأولوية لخصوصية العملاء. يتيح InfoSum اتصالات آمنة بين أطراف متعددة لفتح الإمكانات الكاملة لبيانات عملائهم دون التعرض لخطر التعرض أو سوء الاستخدام. لا تعطي InfoSum الأولوية لخصوصية المستهلك فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيزها من خلال تكنولوجيا البيانات الحاصلة على براءة اختراع وغير المتحركة لإنشاء شبكة تعاون البيانات الأكثر حماية والأكثر اتصالاً والتي يمكن الوصول إليها. تأسست InfoSum في عام 2016 بهدف ربط بيانات العالم دون مشاركتها على الإطلاق. تمتلك الشركة العديد من براءات الاختراع، مما يحمي اختراعها المتمثل في "عدم حركة البيانات". لدى InfoSum مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا. تستعد الشركة للنمو المستمر بعد استثمار السلسلة B في أغسطس 2021، وقاعدة العملاء سريعة التوسع.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp هي منصة تعاون البيانات للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. تضع LiveRamp، الرائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات والهوية التأسيسية، المعيار الجديد لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية ثقة العلامة التجارية والمستهلك. يوفر LiveRamp المرونة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم حالات استخدام تعاون البيانات المختلفة - داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية. يعتمد المئات من المبتكرين العالميين - بدءًا من العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة وقادة الرعاية الصحية - على LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة الطرف الأول. البيانات مع البقاء في طليعة متطلبات الامتثال والخصوصية المتطورة. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات تسمح لفرق البيانات بتمكين مستخدميها من التعامل بسرعة مع بياناتهم مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال. وهذا بدوره يساعد الشركات على الفوز بالبيانات، وتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر قواعد البيانات والبحيرات والمستودعات الخاصة بك، ويتتبع استخدام البيانات ويطبق سياسات الأمان ديناميكيًا. يدير DSP الشامل من Satori سياسات الوصول والأذونات والأمان والامتثال - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر مخازن البيانات ويتتبع استخدام البيانات ديناميكيًا أثناء تطبيق سياسات الأمان ذات الصلة. يمكّن Satori فرق البيانات من توسيع نطاق الاستخدام الفعال للبيانات عبر المؤسسة مع تلبية جميع متطلبات أمان البيانات والامتثال.

Original Software

Original Software

originalsoftware.com

تحظى منصة اختبار المؤسسات الخاصة بنا بثقة مئات الشركات في تقليل المخاطر الناجمة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة وتوفير ما يصل إلى 60% من الوقت المستغرق في الاختبار. انطلق إلى المستقبل باستخدام نظام أساسي واحد قوي لإدارة الاختبارات الخاصة بك والتقاطها وتشغيلها تلقائيًا عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومجموعة التكنولوجيا بأكملها. تطبيق داخلي أو سحابي أو تطبيق مخصص أو شاشة خضراء - يتم اختباره عبر كل منهم.

TrueVault

TrueVault

truevault.com

TrueVault عبارة عن نظام أساسي شامل للخصوصية يدير الامتثال لقوانين خصوصية البيانات. تم تصميم برنامجنا بواسطة محامين ذوي خبرة، وهو يأخذ عملك من 0 إلى 100 - ويبقيك هناك.

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