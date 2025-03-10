برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

InfoSum

infosum.com

InfoSum هي المنصة الرائدة عالميًا للتعاون في مجال البيانات والغرفة الآمنة الوحيدة للبيانات النظيفة، والتي تعمل على تمكين الشركات من تقديم تجارب أفضل للعملاء مع إعطاء الأولوية لخصوصية العملاء. يتيح InfoSum اتصالات آمنة بين أطراف متعددة لفتح الإمكانات الكاملة لبيانات عملائهم دون التعرض لخطر التعرض أو سوء الاستخدام. لا تعطي InfoSum الأولوية لخصوصية المستهلك فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيزها من خلال تكنولوجيا البيانات الحاصلة على براءة اختراع وغير المتحركة لإنشاء شبكة تعاون البيانات الأكثر حماية والأكثر اتصالاً والتي يمكن الوصول إليها. تأسست InfoSum في عام 2016 بهدف ربط بيانات العالم دون مشاركتها على الإطلاق. تمتلك الشركة العديد من براءات الاختراع، مما يحمي اختراعها المتمثل في "عدم حركة البيانات". لدى InfoSum مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا. تستعد الشركة للنمو المستمر بعد استثمار السلسلة B في أغسطس 2021، وقاعدة العملاء سريعة التوسع.