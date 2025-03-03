برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

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تعمل برامج إخفاء البيانات على حماية البيانات المهمة للمؤسسة من خلال إخفائها بأحرف عشوائية أو بيانات أخرى بحيث تظل قابلة للاستخدام من قبل المؤسسة ولكن ليس من قبل القوى الخارجية.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
K2View
k2view.com
في K2view، نعتقد أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على استخدام بياناتها لتصبح مبتكرة ومرنة مثل أفضل الشركات في صناعتها. توفر منصة منتجات البيانات الخاصة بنا رؤية موثوقة وشاملة وفي الوقت الفعلي لأي شيء مهم للأعمال - سواء كان عملاء أو موردين أو موظفين أو طلبات أو قروض أو مرضى. تعمل هذه المنصة الواحدة على دعم العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك Customer 360، وإدارة بيانات الاختبار، وخصوصية البيانات، والترحيل السحابي، وتحديث التطبيقات القديمة، والمزيد - لتقديم نتائج الأعمال في أقل من نصف الوقت، وبنصف التكلفة، لأي بديل آخر. . يتم نشر منصة منتجات البيانات K2view في غضون أسابيع، وتتدرج بشكل خطي، وتتكيف مع التغيير بسرعة. وهو يدعم بنيات البيانات الحديثة - شبكة البيانات، ونسيج البيانات، ومركز البيانات - في البيئات السحابية أو المحلية أو المختلطة. تعتمد الشركات الأكثر استهلاكًا للبيانات والتطلعية على منصة منتجات بيانات K2view، بما في ذلك AT&T وAmerican Express وIQVIA وVerizon وSun Life وVodafone.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح برنامج Very Good Security (VGS) له العمل على البيانات الحساسة دون تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. وتساعدها VGS أيضًا في الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. فهو يعمل على تسريع وقت التسويق وتبسيط استخدام البيانات الحساسة مع القضاء على مخاطر الانتهاكات. ففي نهاية المطاف، لا يستطيع المتسللون سرقة ما هو غير موجود. VGS هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ترميز الدفع. وتحظى بثقة مؤسسات Fortune 500، بما في ذلك التجار وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك، لتخزين وإثراء بيانات الدفع الحساسة عبر البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية. مع أكثر من 4 مليار رمز مميز يتم إدارته على مستوى العالم، تقدم VGS مجموعة حلول مع نظام أساسي لإدارة البطاقات القابلة للتركيب، وخزينة متوافقة مع PCI، وخدمات القيمة المضافة للشبكة مثل الرموز المميزة للشبكة، ومُحدِّث الحساب، وسمات البطاقة. تعمل حلولها على تعزيز الإيرادات من خلال معدلات ترخيص أعلى، والحد من الاحتيال، والكفاءات التشغيلية مع التكامل بسلاسة مع مجموعات التكنولوجيا الحالية. فهو يخزن 70% من جميع البطاقات الأمريكية ويحل تحديات قبول الدفع الهامة، بما في ذلك إدارة PSP المتعددة، وتمكين التنسيق، والامتثال لـ PCI، وحماية معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII). تعمل VGS على تمكين العملاء من الملكية والتحكم والرؤى المتعلقة ببيانات الدفع، مما يؤدي إلى رفع النمو وتجارب المستخدم عبر الصناعات.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp هي منصة تعاون البيانات للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. تضع LiveRamp، الرائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات والهوية التأسيسية، المعيار الجديد لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية ثقة العلامة التجارية والمستهلك. يوفر LiveRamp المرونة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم حالات استخدام تعاون البيانات المختلفة - داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية. يعتمد المئات من المبتكرين العالميين - بدءًا من العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة وقادة الرعاية الصحية - على LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة الطرف الأول. البيانات مع البقاء في طليعة متطلبات الامتثال والخصوصية المتطورة. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.
InfoSum
infosum.com
InfoSum هي المنصة الرائدة عالميًا للتعاون في مجال البيانات والغرفة الآمنة الوحيدة للبيانات النظيفة، والتي تعمل على تمكين الشركات من تقديم تجارب أفضل للعملاء مع إعطاء الأولوية لخصوصية العملاء. يتيح InfoSum اتصالات آمنة بين أطراف متعددة لفتح الإمكانات الكاملة لبيانات عملائهم دون التعرض لخطر التعرض أو سوء الاستخدام. لا تعطي InfoSum الأولوية لخصوصية المستهلك فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيزها من خلال تكنولوجيا البيانات الحاصلة على براءة اختراع وغير المتحركة لإنشاء شبكة تعاون البيانات الأكثر حماية والأكثر اتصالاً والتي يمكن الوصول إليها. تأسست InfoSum في عام 2016 بهدف ربط بيانات العالم دون مشاركتها على الإطلاق. تمتلك الشركة العديد من براءات الاختراع، مما يحمي اختراعها المتمثل في "عدم حركة البيانات". لدى InfoSum مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا. تستعد الشركة للنمو المستمر بعد استثمار السلسلة B في أغسطس 2021، وقاعدة العملاء سريعة التوسع.
Tonic.ai
tonic.ai
يعمل Tonic.ai على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات لجميع مستهلكي البيانات الفنية من خلال القضاء على المفاضلات بين الخصوصية وتوافر البيانات. تقوم حلول Tonic بتجميع إصدارات آمنة وعالية الدقة من بيانات الإنتاج خالية من المعلومات الحساسة ومعلومات تحديد الهوية الشخصية. يعتمد مئات العملاء عبر الصناعات على Tonic.ai لبناء برامج تعتمد على البيانات وضبط نماذج التدريب على تعلم الآلة. إنهم يحصلون على كل قيمة بيانات الإنتاج دون الاضطرار فعليًا إلى نسخ البيانات الحساسة حول مؤسستهم، وفتح أصول البيانات الإستراتيجية للاستخدام عبر الوظائف، بدءًا من الهندسة، وحتى العمليات التجارية، وحتى فرق المبيعات للعروض التوضيحية. ومن خلال البيانات عالية الجودة، تقوم الفرق بتأليف عدد أقل من العيوب والشحن بشكل أسرع، كل ذلك مع التمتع بوضع أمني قوي
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة شاملة لإدارة البيانات تعمل على ربط البيانات وإدارتها وتوحيدها عبر أي نظام هجين متعدد السحابات تقريبًا، إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وتمكين الشركات من تحديث استراتيجيات أعمالها. يعتمد العملاء في حوالي 100 دولة و86 من شركات Fortune 100 على Informatica لدفع التحول الرقمي القائم على البيانات. إنفورماتيكا. حيث تنبض الحياة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.™
TrueVault
truevault.com
TrueVault عبارة عن نظام أساسي شامل للخصوصية يدير الامتثال لقوانين خصوصية البيانات. تم تصميم برنامجنا بواسطة محامين ذوي خبرة، وهو يأخذ عملك من 0 إلى 100 - ويبقيك هناك.
Original Software
originalsoftware.com
تحظى منصة اختبار المؤسسات الخاصة بنا بثقة مئات الشركات في تقليل المخاطر الناجمة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة وتوفير ما يصل إلى 60% من الوقت المستغرق في الاختبار. انطلق إلى المستقبل باستخدام نظام أساسي واحد قوي لإدارة الاختبارات الخاصة بك والتقاطها وتشغيلها تلقائيًا عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومجموعة التكنولوجيا بأكملها. تطبيق داخلي أو سحابي أو تطبيق مخصص أو شاشة خضراء - يتم اختباره عبر كل منهم.
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات تسمح لفرق البيانات بتمكين مستخدميها من التعامل بسرعة مع بياناتهم مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال. وهذا بدوره يساعد الشركات على الفوز بالبيانات، وتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر قواعد البيانات والبحيرات والمستودعات الخاصة بك، ويتتبع استخدام البيانات ويطبق سياسات الأمان ديناميكيًا. يدير DSP الشامل من Satori سياسات الوصول والأذونات والأمان والامتثال - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر مخازن البيانات ويتتبع استخدام البيانات ديناميكيًا أثناء تطبيق سياسات الأمان ذات الصلة. يمكّن Satori فرق البيانات من توسيع نطاق الاستخدام الفعال للبيانات عبر المؤسسة مع تلبية جميع متطلبات أمان البيانات والامتثال.
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخدامها، بما في ذلك داخل الشركة وفي السحابة وفي كل مكان بينهما.
Nymiz
nymiz.com
استبدل المعلومات الحساسة بالبيانات الاصطناعية أو الترميز أو العلامات النجمية باستخدام Nymiz. وهذا يلغي إمكانية المساس بخصوصية البيانات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام وسياق البيانات، مما يجعلها مناسبة لمشاركة البيانات وتطبيقات التعلم الآلي. توفر المنصة العديد من مسارات العمل، سواء القابلة للعكس أو التي لا رجعة فيها، بما في ذلك إخفاء الهوية والأسماء المستعارة. كما يوفر أيضًا طرقًا بديلة مثل الترميز واستبدال البيانات الاصطناعية لإخفاء هوية البيانات أو تنقيحها، بما يتناسب مع حالة الاستخدام المحددة والأهداف النهائية لمؤسستك. إخفاء هوية البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة: -> يكتشف Nymiz البيانات الحساسة في الملفات غير المنظمة (doc، docx، xls، xlsx، jpg، tlf، png، pdf) وكذلك في البيانات المنظمة (قواعد البيانات)، ويخفي هويتها أو يخفي هويتها بشكل عكسي أو لا رجعة فيه. -> من خلال التعرف على البيانات الخاصة بالسياق مثل الأسماء وأرقام الهواتف وأرقام الضمان الاجتماعي، يحقق Nymiz نتائج فائقة مقارنة بالأدوات التي تفتقر إلى قدرات الذكاء الاصطناعي. -> يوفر طبقة أمان إضافية على مستوى البيانات. المعلومات مجهولة المصدر أو المستعارة ليس لها قيمة عملية إذا تمت سرقتها من خلال خرق أمني أو تم الكشف عنها عن طريق أخطاء بشرية. -> يستطيع Nymiz قراءة البيانات بـ 102 لغة إلى جانب الإنجليزية والإسبانية. -> يتيح Nymiz الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات لمختلف الأطر: القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وCCPA، وLOGPD، والمزيد. يتخصص فريقها في تصميم حلول مخصصة لإخفاء هوية البيانات لتلبية المتطلبات الفريدة لمؤسستك. -> الحل القائم على السحابة (SaaS) -> تكامل واجهة برمجة التطبيقات -> الحل داخل الشركة -> خدمات استشارات وإدارة تكنولوجيا المعلومات
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