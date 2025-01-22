برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

Nymiz

nymiz.com

استبدل المعلومات الحساسة بالبيانات الاصطناعية أو الترميز أو العلامات النجمية باستخدام Nymiz. وهذا يلغي إمكانية المساس بخصوصية البيانات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام وسياق البيانات، مما يجعلها مناسبة لمشاركة البيانات وتطبيقات التعلم الآلي. توفر المنصة العديد من مسارات العمل، سواء القابلة للعكس أو التي لا رجعة فيها، بما في ذلك إخفاء الهوية والأسماء المستعارة. كما يوفر أيضًا طرقًا بديلة مثل الترميز واستبدال البيانات الاصطناعية لإخفاء هوية البيانات أو تنقيحها، بما يتناسب مع حالة الاستخدام المحددة والأهداف النهائية لمؤسستك. إخفاء هوية البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة: -> يكتشف Nymiz البيانات الحساسة في الملفات غير المنظمة (doc، docx، xls، xlsx، jpg، tlf، png، pdf) وكذلك في البيانات المنظمة (قواعد البيانات)، ويخفي هويتها أو يخفي هويتها بشكل عكسي أو لا رجعة فيه. -> من خلال التعرف على البيانات الخاصة بالسياق مثل الأسماء وأرقام الهواتف وأرقام الضمان الاجتماعي، يحقق Nymiz نتائج فائقة مقارنة بالأدوات التي تفتقر إلى قدرات الذكاء الاصطناعي. -> يوفر طبقة أمان إضافية على مستوى البيانات. المعلومات مجهولة المصدر أو المستعارة ليس لها قيمة عملية إذا تمت سرقتها من خلال خرق أمني أو تم الكشف عنها عن طريق أخطاء بشرية. -> يستطيع Nymiz قراءة البيانات بـ 102 لغة إلى جانب الإنجليزية والإسبانية. -> يتيح Nymiz الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات لمختلف الأطر: القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وCCPA، وLOGPD، والمزيد. يتخصص فريقها في تصميم حلول مخصصة لإخفاء هوية البيانات لتلبية المتطلبات الفريدة لمؤسستك. -> الحل القائم على السحابة (SaaS) -> تكامل واجهة برمجة التطبيقات -> الحل داخل الشركة -> خدمات استشارات وإدارة تكنولوجيا المعلومات