Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. وتساعدها VGS أيضًا في الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. فهو يعمل على ت...