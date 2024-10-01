برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - المغرب

Nymiz

nymiz.com

إخفاء هوية البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة -> يكتشف Nymiz البيانات الحساسة في الملفات غير المنظمة (doc، docx، xls، xlsx، jpg، tlf، png، pdf) وكذلك في البيانات المنظمة (قواعد البيانات)، ويخفي هويتها أو يخفي هويتها بشكل عكسي أو بشكل لا رجعة فيه. -> من خلال التعرف على البيانات الخ...