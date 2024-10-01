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برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - ليسوتو
تعمل برامج إخفاء البيانات على حماية البيانات المهمة للمؤسسة من خلال إخفائها بأحرف عشوائية أو بيانات أخرى بحيث تظل قابلة للاستخدام من قبل المؤسسة ولكن ليس من قبل القوى الخارجية.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح لك برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تحمل تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. تساعدك VGS أيضًا على الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. نحن نعم...
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
K2View
k2view.com
في K2view، نعتقد أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على استخدام بياناتها لتصبح مبتكرة ومرنة مثل أفضل الشركات في صناعتها. توفر منصة منتجات البيانات الخاصة بنا رؤية موثوقة وشاملة وفي الوقت الفعلي لأي شيء مهم للأعمال - سواء كان عملاء أو موردين أو موظفين أو طلبات أو قروض أو مرضى. تعمل هذه المنصة الواحدة عل...
Nymiz
nymiz.com
إخفاء هوية البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة -> يكتشف Nymiz البيانات الحساسة في الملفات غير المنظمة (doc، docx، xls، xlsx، jpg، tlf، png، pdf) وكذلك في البيانات المنظمة (قواعد البيانات)، ويخفي هويتها أو يخفي هويتها بشكل عكسي أو بشكل لا رجعة فيه. -> من خلال التعرف على البيانات الخ...
Tonic.ai
tonic.ai
تعمل Tonic.ai على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات لجميع مستهلكي البيانات التقنية من خلال القضاء على المفاضلات بين الخصوصية وتوافر البيانات. تقوم حلول Tonic بتجميع إصدارات آمنة وعالية الدقة من بيانات الإنتاج خالية من المعلومات الحساسة ومعلومات تحديد الهوية الشخصية. يعتمد مئات العملاء...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp هي منصة رائدة لاتصال البيانات للاستخدام الآمن والفعال للبيانات. مدعومًا بقدرات حل الهوية الأساسية وشبكة لا مثيل لها، يتيح LiveRamp للشركات وشركائها إمكانية الاتصال والتحكم وتنشيط البيانات بشكل أفضل لتحويل تجارب العملاء وتحقيق نتائج أعمال أكثر قيمة. توفر البنية التحتية المحايدة والقابلة للتش...
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخ...
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات (DSP) تتيح بيانات وتحليلات الخدمة الذاتية. على عكس عملية الوصول اليدوية التقليدية إلى البيانات، مع Satori، يمتلك المستخدمون بوابة بيانات شخصية حيث يمكنهم رؤية جميع مجموعات البيانات المتاحة والوصول إليها فورًا. يطبق DSP الخاص بـ Satori سياسات الأمان والوصول المناسبة...
Original Software
originalsoftware.com
تحظى منصة اختبار المؤسسات الخاصة بنا بثقة مئات الشركات في تقليل المخاطر الناجمة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة وتوفير ما يصل إلى 60% من الوقت المستغرق في الاختبار. انطلق نحو المستقبل باستخدام نظام أساسي واحد قوي لإدارة الاختبارات الخاصة بك والتقاطها وتشغيلها تلقائيًا عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ER...
TrueVault
truevault.com
TrueVault عبارة عن نظام أساسي شامل للخصوصية يدير الامتثال لقوانين خصوصية البيانات. تم تصميم برنامجنا بواسطة محامين ذوي خبرة، وهو يأخذ عملك من 0 إلى 100 - ويبقيك هناك.
InfoSum
infosum.com
تعمل غرفة InfoSum Data Clean Room على تعزيز التعاون السريع والسهل والفعال في بيانات الطرف الأول والذي يعمل على زيادة الأداء التسويقي إلى الحد الأقصى في عالم الخصوصية أولاً.