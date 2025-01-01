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برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - جبل طارق
تعمل برامج إخفاء البيانات على حماية البيانات المهمة للمؤسسة من خلال إخفائها بأحرف عشوائية أو بيانات أخرى بحيث تظل قابلة للاستخدام من قبل المؤسسة ولكن ليس من قبل القوى الخارجية.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. وتساعدها VGS أيضًا في الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. فهو يعمل على ت...
K2View
k2view.com
في K2view، نعتقد أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على استخدام بياناتها لتصبح مبتكرة ومرنة مثل أفضل الشركات في صناعتها. توفر منصة منتجات البيانات الخاصة بنا رؤية موثوقة وشاملة وفي الوقت الفعلي لأي شيء مهم للأعمال - سواء كان عملاء أو موردين أو موظفين أو طلبات أو قروض أو مرضى. تعمل هذه المنصة الواحدة عل...
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، وهي شركة رائدة في إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management Clou...
Nymiz
nymiz.com
استبدل المعلومات الحساسة بالبيانات الاصطناعية أو الترميز أو العلامات النجمية باستخدام Nymiz. وهذا يلغي إمكانية المساس بخصوصية البيانات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام وسياق البيانات، مما يجعلها مناسبة لمشاركة البيانات وتطبيقات التعلم الآلي. توفر المنصة العديد من مسارات العمل، سواء القابلة للعكس أو ال...
Tonic.ai
tonic.ai
يعمل Tonic.ai على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات لجميع مستهلكي البيانات الفنية من خلال القضاء على المفاضلات بين الخصوصية وتوافر البيانات. تقوم حلول Tonic بتجميع إصدارات آمنة وعالية الدقة من بيانات الإنتاج خالية من المعلومات الحساسة ومعلومات تحديد الهوية الشخصية. يعتمد مئات العملاء ...
InfoSum
infosum.com
InfoSum هي المنصة الرائدة عالميًا للتعاون في مجال البيانات والغرفة الآمنة الوحيدة للبيانات النظيفة، والتي تعمل على تمكين الشركات من تقديم تجارب أفضل للعملاء مع إعطاء الأولوية لخصوصية العملاء. يتيح InfoSum اتصالات آمنة بين أطراف متعددة لفتح الإمكانات الكاملة لبيانات عملائهم دون التعرض لخطر التعرض أو ...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp هي منصة تعاون البيانات للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. تضع LiveRamp، الرائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات والهوية التأسيسية، المعيار الجديد لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية ثقة العلامة التجارية والمستهلك. يوفر LiveRamp المرونة للتعاون أينما توجد الب...
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان تخزين بياناتك أو نقلها أو است...
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات (DSP) تتيح بيانات وتحليلات الخدمة الذاتية. على عكس عملية الوصول اليدوية التقليدية إلى البيانات، مع Satori، يمتلك المستخدمون بوابة بيانات شخصية حيث يمكنهم رؤية جميع مجموعات البيانات المتاحة والوصول إليها فورًا. يطبق DSP الخاص بـ Satori سياسات الأمان والوصول المناسبة...
Original Software
originalsoftware.com
تحظى منصة اختبار المؤسسات الخاصة بنا بثقة مئات الشركات في تقليل المخاطر الناجمة عن الأخطاء والتحديثات الفاشلة وتوفير ما يصل إلى 60% من الوقت المستغرق في الاختبار. انطلق إلى المستقبل باستخدام نظام أساسي واحد قوي لإدارة الاختبارات الخاصة بك والتقاطها وتشغيلها تلقائيًا عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ER...
TrueVault
truevault.com
TrueVault عبارة عن نظام أساسي شامل للخصوصية يدير الامتثال لقوانين خصوصية البيانات. تم تصميم برنامجنا بواسطة محامين ذوي خبرة، وهو يأخذ عملك من 0 إلى 100 - ويبقيك هناك.