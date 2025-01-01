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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج اخفاء البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج إخفاء البيانات على حماية البيانات المهمة للمؤسسة من خلال إخفائها بأحرف عشوائية أو بيانات أخرى بحيث تظل قابلة للاستخدام من قبل المؤسسة ولكن ليس من قبل القوى الخارجية.