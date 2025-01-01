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تم تصميم برنامج منع فقدان البيانات (DLP)، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج منع تسرب البيانات، لحماية معلومات الأعمال الحساسة وإدارتها. أحد الجوانب الأساسية لحلول DLP هو التحكم في التوزيع، والذي يمنع المستخدمين من إرسال البيانات السرية خارج شبكات الشركة. تضع فرق الأمان ومسؤولو الشبكات قواعد تنظم من يمكنه الوصول إلى المعلومات الحساسة وتعديلها ومشاركتها. تقوم أدوات DLP بإدارة حماية البيانات على مستوى الشبكة وعلى نقاط النهاية الفردية، مع الحفاظ على تطبيق السياسة بشكل متسق عبر المؤسسة. تعتبر هذه الأدوات ضرورية لحماية البيانات ومنع التسربات الداخلية.
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Box
box.com
Box هو تطبيق لتخزين الملفات السحابي والتعاون، يتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة الملفات بشكل آمن وعبر أجهزة متعددة.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Netskope
netskope.com
Netskope هي منصة أمان سحابية تدير وتحمي البيانات والتطبيقات السحابية بفضل ميزات مثل المراقبة في الوقت الفعلي والوصول الآمن.
Teramind
teramind.co
تيرامند هو تطبيق يراقب أنشطة الموظفين، يحلل السلوك، يمنع فقدان البيانات، ويدعم اتخاذ القرارات لتحسين الإنتاجية. متوفر في البيئات السحابية والمحلية.
Nira
nira.com
تطبيق نيرا هو منصة لحوكمة الوصول إلى البيانات تساعد الشركات في حماية مستندات Google Workspace و Microsoft 365 من الوصول غير المصرح به.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud هي منصة لإدارة تطبيقات SaaS، حيث تُؤتمت عمليات إدارة المستخدمين والتطبيقات، مما يُسهل عمليات الدخول والخروج والتغييرات.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هو تطبيق لأمن البريد الإلكتروني يوفر حماية للبيانات والتشفير والامتثال للمعايير التنظيمية، مصمم لحماية المعلومات الحساسة.
Nightfall AI
nightfall.ai
تطبيق Nightfall AI يهدف إلى منع تسرب البيانات الحساسة في Zendesk من خلال كشف البيانات وتصنيفها، ويوفر تنبيهات وإجراءات استجابة تلقائية.
1Fort
1fort.com
تساعد 1Fort وسطاء التأمين في تسريع عملية تأمين الأمن السيبراني للشركات المتوسطة، مما يوفر الوقت والمال.
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