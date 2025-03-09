برنامج منع فقدان البيانات (DLP). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Nightfall AI

nightfall.ai

تُعد Zendesk DLP الخاصة بـ Nightfall AI أداة ذكاء اصطناعي أصلية مصممة لمنع تسرب البيانات. إنه مصمم لتقليل مخاطر مشاركة المحتوى السري أو الضار أو الذي يحدد الهوية الشخصية في Zendesk. يتم وصف الأداة، وهي أيضًا سحابية أصلية، بأنها دقيقة وسهلة الاستخدام. وظيفتها المركزية هي منع تعرض البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخطوط البيانات، وتوفر ميزة معينة تسمى Nightfall's Firewall for AI. إنه مصمم لمجموعة متنوعة من قنوات الاتصال بما في ذلك SaaS والبريد الإلكتروني والمتصفحات والتطبيقات المخصصة. علاوة على ذلك، يمكن دمجه مع مجموعة من التطبيقات مثل Slack وJira وConfluence وSalesforce وGithub وغيرها الكثير. يوفر Nightfall AI حلولاً لأمن الذكاء الاصطناعي والمخاطر الداخلية وأمن SaaS والحوكمة والمخاطر والتهديدات الخارجية. من أجل الامتثال، فإنه يغطي مجالات مثل HIPAA، وPCI، وGDPR/CCPA، وISO 27001، وSOC 2، وSOX. توفر الأداة بداية سريعة لواجهة برمجة التطبيقات (API) وميزات مثل GenAI Detection. يتم استخدام Nightfall DLP لاكتشاف ومعالجة البيانات الحساسة وبيانات التعريف الشخصية في Zendesk تلقائيًا. فهو يوفر تنبيهات في الوقت الفعلي وإجراءات معالجة تلقائية لتقليل عبء عمل الامتثال، مع توفير أجهزة كشف قائمة على التعلم الآلي لتحديد مخاطر الأمان والامتثال المحتملة بدقة عالية.