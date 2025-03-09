برنامج منع فقدان البيانات (DLP). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تم تصميم برنامج منع فقدان البيانات (DLP)، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج منع تسرب البيانات، لحماية معلومات الأعمال الحساسة وإدارتها. أحد الجوانب الأساسية لحلول DLP هو التحكم في التوزيع، والذي يمنع المستخدمين من إرسال البيانات السرية خارج شبكات الشركة. تضع فرق الأمان ومسؤولو الشبكات قواعد تنظم من يمكنه الوصول إلى المعلومات الحساسة وتعديلها ومشاركتها. تقوم أدوات DLP بإدارة حماية البيانات على مستوى الشبكة وعلى نقاط النهاية الفردية، مع الحفاظ على تطبيق السياسة بشكل متسق عبر المؤسسة. تعتبر هذه الأدوات ضرورية لحماية البيانات ومنع التسربات الداخلية.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud هي منصة لإدارة تطبيقات SaaS، حيث تُؤتمت عمليات إدارة المستخدمين والتطبيقات، مما يُسهل عمليات الدخول والخروج والتغييرات.
Box
box.com
Box هو تطبيق لتخزين الملفات السحابي والتعاون، يتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة الملفات بشكل آمن وعبر أجهزة متعددة.
Netskope
netskope.com
Netskope هي منصة أمان سحابية تدير وتحمي البيانات والتطبيقات السحابية بفضل ميزات مثل المراقبة في الوقت الفعلي والوصول الآمن.
Nira
nira.com
NIRA هي منصة حوكمة الوصول إلى البيانات التي تساعد الشركات على حماية مساحة عمل Google ومستندات Microsoft 365 من الوصول غير المصرح به. يوفر النظام الأساسي رؤية كاملة في من لديه إمكانية الوصول إلى معلومات الشركة ، ومراقبة نشاط الملف ، وأدوات لإدارة أذونات وصول المستخدم عبر ملفات متعددة ، وقدرات العلاج بالجملة القوية وأتمتة سياسة الأمان للمسؤولين. تقوم الشركات بدمج NIRA مع بيئات عمل Google و Microsoft 365 و OneDrive و SharePoint لوفاء حالات استخدام الإدارية والأمان والامتثال. تتضمن حالات الاستخدام هذه مراقبة الملفات في الوقت الفعلي ، وتنبيهات الخرق ، وإدارة الوصول الخارجي ، والأتمتة المتقدمة ، وسير عمل أمان الموظفين. توفر NIRA أدوات قوية للمسؤولين وكذلك للموظفين. تتيح بوابة أمان موظفي NIRA للموظفين الحصول على رؤية كاملة والتحكم في الوصول إلى مستنداتهم وتقليل مخاطر الخرق في مكان واحد. هذا يجعل معالجة المخاطر وإجراء عمليات تدقيق الأمن سهلة. نيرا مدعومة من قبل المستثمرين بما في ذلك A.Capital و Decibel و SV Angel و 8 بت.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Nightfall AI
nightfall.ai
تُعد Zendesk DLP الخاصة بـ Nightfall AI أداة ذكاء اصطناعي أصلية مصممة لمنع تسرب البيانات. إنه مصمم لتقليل مخاطر مشاركة المحتوى السري أو الضار أو الذي يحدد الهوية الشخصية في Zendesk. يتم وصف الأداة، وهي أيضًا سحابية أصلية، بأنها دقيقة وسهلة الاستخدام. وظيفتها المركزية هي منع تعرض البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخطوط البيانات، وتوفر ميزة معينة تسمى Nightfall's Firewall for AI. إنه مصمم لمجموعة متنوعة من قنوات الاتصال بما في ذلك SaaS والبريد الإلكتروني والمتصفحات والتطبيقات المخصصة. علاوة على ذلك، يمكن دمجه مع مجموعة من التطبيقات مثل Slack وJira وConfluence وSalesforce وGithub وغيرها الكثير. يوفر Nightfall AI حلولاً لأمن الذكاء الاصطناعي والمخاطر الداخلية وأمن SaaS والحوكمة والمخاطر والتهديدات الخارجية. من أجل الامتثال، فإنه يغطي مجالات مثل HIPAA، وPCI، وGDPR/CCPA، وISO 27001، وSOC 2، وSOX. توفر الأداة بداية سريعة لواجهة برمجة التطبيقات (API) وميزات مثل GenAI Detection. يتم استخدام Nightfall DLP لاكتشاف ومعالجة البيانات الحساسة وبيانات التعريف الشخصية في Zendesk تلقائيًا. فهو يوفر تنبيهات في الوقت الفعلي وإجراءات معالجة تلقائية لتقليل عبء عمل الامتثال، مع توفير أجهزة كشف قائمة على التعلم الآلي لتحديد مخاطر الأمان والامتثال المحتملة بدقة عالية.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
Teramind
teramind.co
تيرامند هو تطبيق يراقب أنشطة الموظفين، يحلل السلوك، يمنع فقدان البيانات، ويدعم اتخاذ القرارات لتحسين الإنتاجية. متوفر في البيئات السحابية والمحلية.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تقود شركة Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها والتي توفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بريدها الإلكتروني، والهدف الرئيسي لـ Trustifi هو الحفاظ على بيانات العملاء وسمعتهم وعلاماتهم التجارية آمنة من جميع التهديدات المتعلقة بالبريد الإلكتروني. بفضل Inbound Shield من Trustifi، ومنع فقدان البيانات، والحماية من الاستيلاء على الحساب، وتشفير البريد الإلكتروني، يكون العملاء دائمًا متقدمين بخطوة على المهاجمين. www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
تعمل شركة 1Fort على تبسيط عملية تقديم التأمين الإلكتروني للشركات ذات الأسواق المتوسطة، مما يوفر على وسطاء التأمين وعملائهم الوقت والمال. يستخدم الوسطاء 1Fort لعرض أسعار المزيد من الأسواق في وقت أقل من خلال مساعدة عملائهم على الحصول على تأمين خلال أيام، وليس أسابيع. تستخدم الشركات 1Fort لأتمتة ما يصل إلى 90% من العمل لتلبية متطلبات الأمان، مما يمكنها من فتح سياسات ذات أسعار أفضل وتغطية أكثر شمولاً.
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