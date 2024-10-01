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برنامج منع فقدان البيانات (DLP). - التطبيقات الأكثر شعبية - لوكسمبورغ
تم تصميم برنامج منع فقدان البيانات (DLP)، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج منع تسرب البيانات، لحماية معلومات الأعمال الحساسة وإدارتها. أحد الجوانب الأساسية لحلول DLP هو التحكم في التوزيع، والذي يمنع المستخدمين من إرسال البيانات السرية خارج شبكات الشركة. تضع فرق الأمان ومسؤولو الشبكات قواعد تنظم من يمكنه الوصول إلى المعلومات الحساسة وتعديلها ومشاركتها. تقوم أدوات DLP بإدارة حماية البيانات على مستوى الشبكة وعلى نقاط النهاية الفردية، مع الحفاظ على تطبيق السياسة بشكل متسق عبر المؤسسة. تعتبر هذه الأدوات ضرورية لحماية البيانات ومنع التسربات الداخلية.
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Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
Netskope
netskope.com
تساعد Netskope، الشركة الرائدة عالميًا في SASE، المؤسسات على تطبيق مبادئ الثقة المعدومة وابتكارات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات السيبرانية. توفر منصة Netskope، السريعة وسهلة الاستخدام، وصولاً محسنًا وأمانًا في الوقت الفعلي للأشخاص والأجهزة والبيانات في أي مكان يذ...
Nira
nira.com
Nira عبارة عن نظام أساسي لإدارة الوصول إلى البيانات يساعد الشركات على حماية مستندات Google Workspace وMicrosoft 365 الخاصة بها من الوصول غير المصرح به. توفر المنصة رؤية كاملة لمن لديه حق الوصول إلى معلومات الشركة، ومراقبة نشاط الملفات، وأدوات لإدارة أذونات وصول المستخدم عبر ملفات متعددة، وإمكانات قو...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud هي منصة إدارة SaaS الرائدة في السوق، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من التخلص من ما يصل إلى 78% من أعمال إدارة SaaS. تعمل BetterCloud على أتمتة عملية الإعداد وإلغاء التشغيل وتغييرات منتصف دورة الحياة والوصول إلى تطبيقات SaaS واستحقاقاتها وسياسات الأمان في بيئة SaaS متعددة. من خلال تبس...
Teramind
teramind.co
Teramind هي المزود العالمي الرائد لإدارة التهديدات الداخلية، ومنع فقدان البيانات، وحلول تحسين الإنتاجية والعمليات المدعومة بتحليلات سلوك المستخدم. من خلال خدمة المؤسسات والحكومة والشركات الصغيرة والمتوسطة، زودت Teramind أكثر من 10000 مؤسسة حول العالم برؤى قابلة للتنفيذ ومدعومة بالبيانات حول القوى ال...
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقاط النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيب...
Nightfall AI
nightfall.ai
تُعد Zendesk DLP الخاصة بـ Nightfall AI أداة ذكاء اصطناعي أصلية مصممة لمنع تسرب البيانات. إنه مصمم لتقليل مخاطر مشاركة المحتوى السري أو الضار أو الذي يحدد الهوية الشخصية في Zendesk. يتم وصف الأداة، وهي أيضًا سحابية أصلية، بأنها دقيقة وسهلة الاستخدام. وظيفتها المركزية هي منع تعرض البيانات في تطبيقات...
1Fort
1fort.com
تعمل شركة 1Fort على تبسيط عملية تقديم التأمين الإلكتروني للشركات ذات الأسواق المتوسطة، مما يوفر على وسطاء التأمين وعملائهم الوقت والمال. يستخدم الوسطاء 1Fort لعرض أسعار المزيد من الأسواق في وقت أقل من خلال مساعدة عملائهم على الحصول على تأمين خلال أيام، وليس أسابيع. تستخدم الشركات 1Fort لأتمتة ما يصل...
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تتصدر Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها، مما يوفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بري...