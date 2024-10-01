الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج منع فقدان البيانات (DLP). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فوكلاند

تم تصميم برنامج منع فقدان البيانات (DLP)، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج منع تسرب البيانات، لحماية معلومات الأعمال الحساسة وإدارتها. أحد الجوانب الأساسية لحلول DLP هو التحكم في التوزيع، والذي يمنع المستخدمين من إرسال البيانات السرية خارج شبكات الشركة. تضع فرق الأمان ومسؤولو الشبكات قواعد تنظم من يمكنه الوصول إلى المعلومات الحساسة وتعديلها ومشاركتها. تقوم أدوات DLP بإدارة حماية البيانات على مستوى الشبكة وعلى نقاط النهاية الفردية، مع الحفاظ على تطبيق السياسة بشكل متسق عبر المؤسسة. تعتبر هذه الأدوات ضرورية لحماية البيانات ومنع التسربات الداخلية.