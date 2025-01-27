برنامج منع فقدان البيانات (DLP). - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا

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تم تصميم برنامج منع فقدان البيانات (DLP)، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج منع تسرب البيانات، لحماية معلومات الأعمال الحساسة وإدارتها. أحد الجوانب الأساسية لحلول DLP هو التحكم في التوزيع، والذي يمنع المستخدمين من إرسال البيانات السرية خارج شبكات الشركة. تضع فرق الأمان ومسؤولو الشبكات قواعد تنظم من يمكنه الوصول إلى المعلومات الحساسة وتعديلها ومشاركتها. تقوم أدوات DLP بإدارة حماية البيانات على مستوى الشبكة وعلى نقاط النهاية الفردية، مع الحفاظ على تطبيق السياسة بشكل متسق عبر المؤسسة. تعتبر هذه الأدوات ضرورية لحماية البيانات ومنع التسربات الداخلية.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud هي منصة إدارة SaaS الرائدة في السوق، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من التخلص من ما يصل إلى 78% من أعمال إدارة SaaS. تعمل BetterCloud على أتمتة عملية الإعداد وإلغاء التشغيل وتغييرات منتصف دورة الحياة والوصول إلى تطبيقات SaaS واستحقاقاتها وسياسات الأمان في بيئة SaaS متعددة. من خلال تبسيط وأتمتة العمل المهم مثل عمليات دورة حياة المستخدم والعمليات اليومية، يتمتع آلاف عملاء BetterCloud بقدر أكبر من الكفاءة التشغيلية وإنتاجية الموظفين. مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في ريادة حركة SaaS Operations، تخدم BetterCloud الآن أكبر مجتمع في العالم من خبراء SaaSOps. بصفتها المضيفة لـ Altitude، حدث SaaSOps الرائد في الصناعة، وناشر تقرير حالة SaaSOps السنوي، وهو بحث السوق النهائي لهذه الفئة، فإن BetterCloud معترف بها من قبل العملاء (G2) وشركات التحليل الرائدة (Gartner وForrester) باعتبارها الشركة الرائدة في السوق في SaaS إدارة العمليات. بالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تدير بيئات SaaS المتعددة، تقوم BetterCloud بأتمتة عمليات الإعداد والخروج وتغييرات منتصف دورة الحياة، والوصول إلى تطبيقات SaaS واستحقاقاتها، وسياسات الأمان. على عكس حلول إدارة الهوية والوصول التي تتطلب تدخلًا يدويًا وبرمجة نصية مخصصة، أو حلول مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تنشئ تذاكر للعمل يدويًا، فإن الأتمتة الدقيقة والقوية من BetterCloud وسير العمل غير المحدود القابل للتخصيص تكمل IAM وأتمتة مكتب المساعدة لتحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات عن طريق تقليل ما يصل إلى إلى 78% من أعمال إدارة SaaS. إذا كان فريق تكنولوجيا المعلومات لديك يقوم بكتابة نصوص برمجية أو إدارة الوصول يدويًا إلى التطبيقات والملفات والمجلدات والمجموعات لأي شخص ينضم إلى مؤسستك أو يغادرها أو ينتقل داخل مؤسستك، فإنك ترمي المواهب والموارد التي لا يمكنك توفيرها في المشكلات التي يمكن لـ BetterCloud أتمتتها. يقع المقر الرئيسي لشركة BetterCloud في مدينة نيويورك، ولها مكتب للمنتجات والهندسة في أتلانتا، جورجيا بالإضافة إلى مراكز الابتكار والمواهب البعيدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتحظى BetterCloud، من بين آخرين، بالدعم من قبل بعض أفضل المستثمرين في مجال التكنولوجيا بما في ذلك Vista Equity Partners وWarburg Pincus، باين كابيتال، وأكسل.
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005. يُسهل Box على الشركات التعاون ومشاركة وإدارة المحتوى عبر الإنترنت.
Netskope
netskope.com
تساعد Netskope، الشركة الرائدة عالميًا في SASE، المؤسسات على تطبيق مبادئ الثقة المعدومة وابتكارات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات السيبرانية. توفر منصة Netskope، السريعة وسهلة الاستخدام، وصولاً محسنًا وأمانًا في الوقت الفعلي للأشخاص والأجهزة والبيانات في أي مكان يذهبون إليه. تساعد Netskope العملاء على تقليل المخاطر وتسريع الأداء والحصول على رؤية لا مثيل لها في أي نشاط سحابي أو ويب أو تطبيق خاص. يثق آلاف العملاء في Netskope وشبكة NewEdge القوية الخاصة بها لمعالجة التهديدات المتطورة والمخاطر الجديدة والتحولات التكنولوجية والتغييرات التنظيمية وتغييرات الشبكة والمتطلبات التنظيمية الجديدة.
Nira
nira.com
Nira عبارة عن نظام أساسي لإدارة الوصول إلى البيانات يساعد الشركات على حماية مستندات Google Workspace وMicrosoft 365 الخاصة بها من الوصول غير المصرح به. توفر المنصة رؤية كاملة لمن لديه حق الوصول إلى معلومات الشركة، ومراقبة نشاط الملفات، وأدوات لإدارة أذونات وصول المستخدم عبر ملفات متعددة، وإمكانات قوية للمعالجة المجمعة وأتمتة سياسة الأمان للمسؤولين. تقوم الشركات بدمج Nira مع بيئات Google Workspace وMicrosoft 365 وOneDrive وSharePoint الخاصة بها لتلبية حالات الاستخدام الإدارية والأمنية والامتثال. تتضمن حالات الاستخدام هذه مراقبة الملفات في الوقت الفعلي، وتنبيهات الاختراق، وإدارة الوصول الخارجي، والأتمتة المتقدمة، وسير عمل أمان الموظفين. توفر Nira أدوات قوية للمسؤولين وكذلك للموظفين. تتيح بوابة أمان الموظفين في Nira للموظفين الحصول على رؤية كاملة والتحكم في الوصول إلى مستنداتهم وتقليل مخاطر الاختراق في مكان واحد. وهذا يجعل معالجة المخاطر وإجراء عمليات التدقيق الأمني أمرًا سهلاً. يتم دعم Nira من قبل المستثمرين بما في ذلك A.Capital وDecibel وSV Angel و8-Bit Capital.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Nightfall AI
nightfall.ai
تُعد Zendesk DLP الخاصة بـ Nightfall AI أداة ذكاء اصطناعي أصلية مصممة لمنع تسرب البيانات. إنه مصمم لتقليل مخاطر مشاركة المحتوى السري أو الضار أو الذي يحدد الهوية الشخصية في Zendesk. يتم وصف الأداة، وهي أيضًا سحابية أصلية، بأنها دقيقة وسهلة الاستخدام. وظيفتها المركزية هي منع تعرض البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخطوط البيانات، وتوفر ميزة معينة تسمى Nightfall's Firewall for AI. إنه مصمم لمجموعة متنوعة من قنوات الاتصال بما في ذلك SaaS والبريد الإلكتروني والمتصفحات والتطبيقات المخصصة. علاوة على ذلك، يمكن دمجه مع مجموعة من التطبيقات مثل Slack وJira وConfluence وSalesforce وGithub وغيرها الكثير. يوفر Nightfall AI حلولاً لأمن الذكاء الاصطناعي والمخاطر الداخلية وأمن SaaS والحوكمة والمخاطر والتهديدات الخارجية. من أجل الامتثال، فإنه يغطي مجالات مثل HIPAA، وPCI، وGDPR/CCPA، وISO 27001، وSOC 2، وSOX. توفر الأداة بداية سريعة لواجهة برمجة التطبيقات (API) وميزات مثل GenAI Detection. يتم استخدام Nightfall DLP لاكتشاف ومعالجة البيانات الحساسة وبيانات التعريف الشخصية في Zendesk تلقائيًا. فهو يوفر تنبيهات في الوقت الفعلي وإجراءات معالجة تلقائية لتقليل عبء عمل الامتثال، مع توفير أجهزة كشف قائمة على التعلم الآلي لتحديد مخاطر الأمان والامتثال المحتملة بدقة عالية.
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقطة النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيبراني من قائمة المهام الخاصة بك. يتم تشغيل Coro بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالعمل نيابة عنك. يعالج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا 95% من التهديدات، ويمكنك التعامل مع الباقي من خلال الحل الفريد بنقرة واحدة من Coro. تعتقد Coro أن لديك الحق في التمتع بالأمن السيبراني على مستوى المؤسسة، بغض النظر عن حجمك. احصل على الأمن السيبراني كما لم تشاهده من قبل. جرب كورو اليوم.
Teramind
teramind.co
Teramind هي المزود العالمي الرائد لإدارة التهديدات الداخلية، ومنع فقدان البيانات، وحلول تحسين الإنتاجية والعمليات المدعومة بتحليلات سلوك المستخدم. من خلال خدمة المؤسسات والحكومة والشركات الصغيرة والمتوسطة، زودت Teramind أكثر من 10000 مؤسسة حول العالم برؤى قابلة للتنفيذ ومدعومة بالبيانات حول القوى العاملة والتي تقلل المخاطر وتزيد الإنتاجية وتبسط العمليات التجارية. تتيح منصة Teramind القابلة للتخصيص بالكامل للشركات إمكانية تحقيق موضوعية البيانات في عمليات صنع القرار والعمليات. تعمل منصة Teramind، المتوفرة كمنصة محلية أو سحابية أو سحابية خاصة أو نشر مختلط، على تمكين المؤسسات من اكتشاف ومنع وتخفيف التهديدات الداخلية وفقدان البيانات باستخدام الأدلة المدعومة بالطب الشرعي مع توفير بيانات سلوكية دقيقة تعزز الكفاءة والإنتاجية والأداء.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تقود شركة Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها والتي توفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بريدها الإلكتروني، والهدف الرئيسي لـ Trustifi هو الحفاظ على بيانات العملاء وسمعتهم وعلاماتهم التجارية آمنة من جميع التهديدات المتعلقة بالبريد الإلكتروني. بفضل Inbound Shield من Trustifi، ومنع فقدان البيانات، والحماية من الاستيلاء على الحساب، وتشفير البريد الإلكتروني، يكون العملاء دائمًا متقدمين بخطوة على المهاجمين. www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
تعمل شركة 1Fort على تبسيط عملية تقديم التأمين الإلكتروني للشركات ذات الأسواق المتوسطة، مما يوفر على وسطاء التأمين وعملائهم الوقت والمال. يستخدم الوسطاء 1Fort لعرض أسعار المزيد من الأسواق في وقت أقل من خلال مساعدة عملائهم على الحصول على تأمين خلال أيام، وليس أسابيع. تستخدم الشركات 1Fort لأتمتة ما يصل إلى 90% من العمل لتلبية متطلبات الأمان، مما يمكنها من فتح سياسات ذات أسعار أفضل وتغطية أكثر شمولاً.
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