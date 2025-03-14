برامج تصنيف البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

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يلعب برنامج تصنيف البيانات، المعروف أيضًا باسم بيانات التدريب أو شرح البيانات أو برنامج وضع علامات على البيانات، دورًا حاسمًا في تحويل البيانات غير المسماة إلى بيانات مصنفة، وهو أمر ضروري لتطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي دقيقة. توفر هذه الأدوات مجموعة من الوظائف، بما في ذلك وضع العلامات بمساعدة التعلم الآلي، أو مشاركة فريق العمل البشري، أو وضع العلامات التي يحركها المستخدم. حتى أن بعض المنصات تسمح بمزيج من هذه الأساليب، مما يوفر المرونة في اختيار طرق وضع العلامات بناءً على عوامل مثل التكلفة والجودة والسرعة. تختلف هذه الأدوات في دعمها لأنواع مختلفة من البيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنص، بما في ذلك مجموعات فرعية مثل صور القمر الصناعي وLIDAR. تختلف أنواع التعليقات التوضيحية أيضًا، حيث تشمل مهام مثل تجزئة الصور، واكتشاف الكائنات، والتعرف على الكيانات المسماة (NER)، وتحليل المشاعر، والنسخ، والتعرف على المشاعر. لضمان جودة الملصق، تستخدم معظم البرامج مقاييس مثل الإجماع والحقيقة الأساسية. يعد ضمان الجودة هذا أمرًا بالغ الأهمية للتعلم الخاضع للإشراف، وهو نهج أساسي للتعلم الآلي يتطلب بيانات مصنفة للتنبؤات الدقيقة. يعد التكامل مع علوم البيانات ومنصات التعلم الآلي أمرًا شائعًا، مما يسهل نقل البيانات بسلاسة من وضع العلامات إلى التدريب النموذجي. للتأهل للتضمين في فئة تصنيف البيانات، يدمج المنتج عادةً القوى العاملة المُدارة أو خدمات تصنيف البيانات، ويضمن دقة التسمية واتساقها، ويقدم تحليلات لمراقبة دقة الملصقات وسرعتها، ويسمح بالتكامل السلس مع علم البيانات ومنصات التعلم الآلي.
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Appen
appen.com
تطبيق Appen يوفر بيانات تدريب عالية الجودة لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال شرح البيانات وجمع تسجيلات الصوت وتحسين الفهم اللغوي.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
Labelbox
labelbox.com
Labelbox هو منصة تعتمد على البيانات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمكّن المستخدمين من تدريب النماذج وأتمتة المهام باستخدام نماذج التعلم الآلي.
Avala
avala.ai
تطبيق Avala يوفر بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة وسرعة، مع إمكانية إدارة وتسمية وتأهيل النماذج بسهولة وأمان.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Prolific
prolific.com
Prolific هي منصة لجمع بيانات موثوقة من عدد كبير من المشاركين للبحوث الأكاديمية وأبحاث السوق، مما يسهل عملية جمع البيانات بكفاءة.
Surge AI
surgehq.ai
تطبيق Surge AI يساعد في بناء مجموعات بيانات قوية لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال التعهيد الجماعي وجمع البيانات. يعتبر مفيداً لمشاريع معالجة اللغة الطبيعية.
Scale AI
scale.com
تطبيق Scale AI يتيح تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيانات عالية الجودة وتقييم النماذج في مختلف المجالات.
Kili Technology
kili-technology.com
تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي منصة متخصصة في شرح البيانات وإعداد مجموعات بيانات عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تدعم التعاون وإدارة البيانات بشكل فعال.
Supervisely
supervisely.com
سوبرفايزلي هو منصة لإدارة وتعليق بيانات الرؤية الحاسوبية، تدعم تدريب الشبكات العصبية وتحسين الأداء بكفاءة.
CVAT.ai
cvat.ai
CVAT.AI هي أداة مفتوحة المصدر لتوسيم الصور والفيديو والبيانات الثلاثية الأبعاد، تدعم التعاون وتقدم خيارات تخصيص لمشاريع رؤية الحاسوب.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr هو تطبيق لتحسين عملية وضع العلامات على الصور لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والمركبات المستقلة والمدن الذكية وغيرها.
super.AI
super.ai
يعمل تطبيق super.AI على أتمتة عمليات الأعمال من البداية إلى النهاية باستخدام معالجة الوثائق الذكية لضمان نتائج دقيقة.
UBIAI
ubiai.tools
أداة UBIAI للتعليق على النصوص تساعد في معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي مع ميزات مثل التصنيف والتسمية الأوتوماتيكية والتعاون بين الفرق.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
SUPA
supa.so
يوفر تطبيق SUPA أدوات لإنشاء ذكاء اصطناعي يركز على المستخدم، مع تحسين عمليات وسم البيانات وتعاون القوى العاملة في جنوب شرق آسيا.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Humanloop
humanloop.com
Humanloop عبارة عن منصة لتطوير وتقييم تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة، تدمج التعليقات البشرية لتحسين دقة النموذج وأدائه.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
تطبيق Universal Data Tool لتحرير وتوضيح الصور والنصوص والصوت والمستندات، يدعم التعاون في الوقت الحقيقي ويتيح تدريب المساعدين على وضع العلامات.
Shaip
shaip.com
تقدم Shaip بيانات عالية الجودة للشركات لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الصحة والذكاء الاصطناعي المحادثي ورؤية الكمبيوتر.
TrainingData.io
trainingdata.io
تطبيق TrainingData.io يساعد في وضع تسميات للبيانات العلاجية مثل الصور والفيديوهات، وهو موثوق من قبل الشركات الطبية والعلماء.
LinkedAI
linkedai.co
تطبيق LinkedAI يوفر أدوات سريعة لتوصيف البيانات، وإدارة البيانات، وميزات الأتمتة لتحسين بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي.
Sama AI
sama.com
تطبيق ساما يقدم حلول توضيح البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على دقة ودعم العمالة الأخلاقية.
Picterra
picterra.ch
Picterra هو منصة لتحليل وإدارة بيانات صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، تدعم تقييم مخاطر إزالة الغابات والتأكد من الامتثال للوائح.
Crowd AI
crowdai.com
تطبيق CrowdAI يسهل استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور والفيديو، مما يساعد المؤسسات على تحسين الكفاءة وتنظيم البيانات وتحقيق نتائج تجارية.
SentiSight.ai
sentisight.ai
هو منصة تعتمد على الويب لتوسيم الصور وتطوير تطبيقات التعرف على الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع أدوات لتدريب نماذج الشبكات العصبية.
Alegion
alegion.com
Alegion هي منصة لتحضير البيانات تسمح بتسمية البيانات وإدارتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بدقة وفاعلية.
Jaxon.ai
jaxon.ai
يعد Jaxon.ai منصة ذكاء اصطناعي تساعد فرق علوم البيانات في تصميم وبناء نظم ذكاء اصطناعي مع الالتزام بأفضل الممارسات وتجنب الأخطاء المحتملة.
M47.AI
m47.ai
تطبيق M47.AI يوفر منصة ذكية لتعليم الآلة مع أدوات لتأشير النصوص وفريق دولي يسمح بالتأشير بأي لغة.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Datasaur NLP هو تطبيق ويب يُبسط وضع علامات البيانات لمشروعات معالجة اللغة الطبيعية والنماذج اللغوية الكبيرة، مما يُحسن السرعة والدقة.
Xelex
xelex.ai
تطبيق Xelex AI يقدم خدمات تنظيم البيانات، متخصص في إنشاء وتحسين نماذج اللغة الكبيرة، ويعمل بشكل رئيسي في مجالات الرعاية الصحية وتحليل البيانات.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
تقدم منصة John Snow Labs أدوات معالجة اللغة الطبيعية لدعم منظمات الرعاية الصحية في استخراج وتحليل البيانات الطبية وتحسين الكفاءة.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud هو تطبيق مجاني لتوفير بيانات التدريب، يدعم الشرح التلقائي وتتبع الكائنات لمجموعات بيانات 2D و3D، ويتيح العمل التعاوني.
Swivl
swivl.com
تطبيق Swivl يوفر أدوات لدعم تطوير مهارات إدارة الصف، ويساعد الجميع في مجال التعليم على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستقبل أفضل.
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI هو منصة للرؤية الحاسوبية تساعد الفرق على إدارة دورة حياة التعلم الآلي، تشمل وضع العلامات، التدريب، والنشر، بفعالية وسهولة.
Datature
datature.io
Datature هو منصة للذكاء الاصطناعي الرؤيوي تسهل إدارة البيانات، التعليقات التوضيحية، التدريب، ونشر نماذج رؤية الكمبيوتر بدون الحاجة إلى برمجة.
iMerit
imerit.net
iMerit هو تطبيق يقدم حلول بيانات عبر الذكاء الاصطناعي، يقدم تصنيف بيانات عالية الجودة لمؤسسات كبيرة في مجالات مختلفة.
Segments.ai
segments.ai
تطبيق Segments.ai هو منصة لتوصيف البيانات من مصادر متعددة للروبوتات والقيادة الذاتية، تسمح بإضافة تسميات للصور والفيديوهات وسحب النقاط ثلاثي الأبعاد.
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