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يلعب برنامج تصنيف البيانات، المعروف أيضًا باسم بيانات التدريب أو شرح البيانات أو برنامج وضع علامات على البيانات، دورًا حاسمًا في تحويل البيانات غير المسماة إلى بيانات مصنفة، وهو أمر ضروري لتطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي دقيقة. توفر هذه الأدوات مجموعة من الوظائف، بما في ذلك وضع العلامات بمساعدة التعلم الآلي، أو مشاركة فريق العمل البشري، أو وضع العلامات التي يحركها المستخدم. حتى أن بعض المنصات تسمح بمزيج من هذه الأساليب، مما يوفر المرونة في اختيار طرق وضع العلامات بناءً على عوامل مثل التكلفة والجودة والسرعة. تختلف هذه الأدوات في دعمها لأنواع مختلفة من البيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنص، بما في ذلك مجموعات فرعية مثل صور القمر الصناعي وLIDAR. تختلف أنواع التعليقات التوضيحية أيضًا، حيث تشمل مهام مثل تجزئة الصور، واكتشاف الكائنات، والتعرف على الكيانات المسماة (NER)، وتحليل المشاعر، والنسخ، والتعرف على المشاعر. لضمان جودة الملصق، تستخدم معظم البرامج مقاييس مثل الإجماع والحقيقة الأساسية. يعد ضمان الجودة هذا أمرًا بالغ الأهمية للتعلم الخاضع للإشراف، وهو نهج أساسي للتعلم الآلي يتطلب بيانات مصنفة للتنبؤات الدقيقة. يعد التكامل مع علوم البيانات ومنصات التعلم الآلي أمرًا شائعًا، مما يسهل نقل البيانات بسلاسة من وضع العلامات إلى التدريب النموذجي. للتأهل للتضمين في فئة تصنيف البيانات، يدمج المنتج عادةً القوى العاملة المُدارة أو خدمات تصنيف البيانات، ويضمن دقة التسمية واتساقها، ويقدم تحليلات لمراقبة دقة الملصقات وسرعتها، ويسمح بالتكامل السلس مع علم البيانات ومنصات التعلم الآلي.
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Superb AI
superb-ai.com
Superb AI هي منصة رائدة للرؤية الحاسوبية ومزودة خدمات احترافية توفر عمليات سير عمل MLOps وDataOps على مستوى المؤسسات وشاملة لتسريع اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي المرتكز على البيانات. من خلال التطبيق العملي للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، يساعد Superb AI الفرق على إدارة دورة حياة تعلم الآلة بأكملها بكفاءة أكبر، بدءًا من شرح البيانات وحتى التنظيم والتدريب النموذجي والنشر، مع ضمان دقة البيانات واتساقها الأمثل. يستخدمه كبار ممارسي تعلم الآلة، بما في ذلك فرق في Samsung وLG وHyundai وKakao وNippon Steel، حيث تتمثل مهمة Superb AI في إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي من خلال تقليل الوقت والتكلفة والجهد المطلوب بشكل كبير للانتقال من إثبات المفهوم إلى إنتاج.
LinkedAI
linkedai.co
بناء بيانات أفضل للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع! يعد LinkedAI حلاً متكاملاً للتحكم في بيانات التدريب الخاصة بك، باستخدام أدوات وضع العلامات السريعة والقوى العاملة البشرية وإدارة البيانات وميزات التشغيل الآلي. إن جودة نموذج الذكاء الاصطناعي لا تقل جودة عن بيانات التدريب الخاصة به. نحن نقدم حلاً شاملاً للتعليقات التوضيحية على الصور باستخدام أدوات وضع العلامات السريعة وتوليد البيانات الاصطناعية وإدارة البيانات وميزات الأتمتة وخدمات التعليقات التوضيحية عند الطلب باستخدام أدوات متكاملة لتسريع مشاريع رؤية الكمبيوتر وإنهائها. يعد موقعنا الإلكتروني هو أفضل مكان للبدء، لأنه يحتوي على ثروة من المعلومات التي من المفترض أن تكون قادرة على الإجابة على معظم أسئلتك. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا مباشرة.
UBIAI
ubiai.tools
أداة UBIAI Text Annotation Tool هي أداة ذكاء اصطناعي تهدف إلى جعل حلول معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) أكثر سهولة وبأسعار معقولة. وهو يوفر AI Builder، وهو محرك ذكاء اصطناعي يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مستندات ذكية. توفر الأداة ميزات متنوعة، بما في ذلك تصنيف المستندات ووضع العلامات التلقائية والتعليقات التوضيحية متعددة اللغات والتعرف على الكيانات المسماة (NER) والتعليقات التوضيحية للتعرف الضوئي على الحروف. كما أنه يدعم التعاون الجماعي، مما يمكن أن يساعد في تحسين جودة البيانات وكفاءة سير العمل. يمكن لأداة التعليقات التوضيحية الشاملة من UBIAI التعامل مع أنواع مختلفة من المستندات، مثل ملفات PDF والصور والنص. وقد تمت الإشادة به بشكل خاص لقدراته التوضيحية للتعرف الضوئي على الحروف (OCR)، مما يتيح للمستخدمين استخراج البيانات من المستندات والصور الممسوحة ضوئيًا. يمكن لهذه الميزة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف والعوائق التشغيلية المرتبطة بفتح البيانات من هذه المصادر. وتوفر الأداة وظائف إضافية، مثل وضع العلامات التلقائي باستخدام نماذج لغة كبيرة، مما يؤدي إلى تبسيط عملية تصنيف البيانات وتوفير الوقت والجهد. كما أنه يوفر القدرة على تدريب أحدث نماذج التعلم العميق على مجموعات البيانات المشروحة، مما يسمح للمستخدمين بضبط نماذج التعلم الآلي الخاصة بهم وتسريع عملية التدريب. إن ميزات التعاون في UBIAI تجعلها مناسبة للفرق، مما يتيح سهولة تعيين المهام. المهام وتتبع التقدم وقياس الأداء. تدعم الأداة التعليقات التوضيحية بلغات متعددة وتنسيقات مختلفة، بما في ذلك المستندات المكتوبة بخط اليد والممسوحة ضوئيًا والرقمية. تم تصميم UBIAI للاستخدام متعدد الاستخدامات عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والرعاية الصحية والتأمين والقانون والتكنولوجيا. يمكن أن تساعد ميزاتها في تبسيط عمليات شرح البيانات والتدريب الخاصة باحتياجات كل صناعة، بدءًا من التحليل الدلالي إلى اكتشاف الاحتيال وتقصير أوقات التشخيص والعلاج. بشكل عام، تتميز أداة التعليق التوضيحي للنص من UBIAI بقدراتها على التعرف الضوئي على الحروف وميزات التعاون ودعم التدريب. نماذج التعلم العميق، مما يجعلها أداة قيمة لمشاريع البرمجة اللغوية العصبية وتعلم الآلة في مجموعة واسعة من الصناعات.
Segments.ai
segments.ai
منصة وضع العلامات متعددة المستشعرات للروبوتات والقيادة الذاتية. Segments.ai عبارة عن منصة سريعة ودقيقة لوضع العلامات على البيانات لشرح بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة. يمكنك الحصول على تسميات التجزئة، وتسميات المتجهات، والمزيد عبر واجهات وضع العلامات البديهية للصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاثية الأبعاد (lidar وRGBD). Segments.ai عبارة عن منصة ذاتية الخدمة مع دعم مخصص من فريق المهندسين الأساسي لدينا عندما تحتاج إليه. * Python SDK الذي أصبح منطقيًا أخيرًا * التوثيق لجعل الإعداد يبدو وكأنه نسيم * خدمة ذاتية مع الدعم فقط عندما تكون عالقًا، حتى لا نبطئك * تشغيل الإجراءات تلقائيًا باستخدام خطافات الويب * قم بتوصيل موفر السحابة الخاص بك (AWS، Google Cloud، Azure) * التصدير إلى أطر تعلم الآلة الشائعة (PyTorch، TensorFlow، Hugging Face) قم بضم القوى العاملة لديك أو استخدم أحد شركاء القوى العاملة لدينا. تسهل أدوات الإدارة لدينا تصنيف مجموعات البيانات الكبيرة ومراجعتها معًا.
super.AI
super.ai
قم بأتمتة العمليات التجارية من البداية إلى النهاية مع نتائج مضمونة باستخدام معالجة المستندات الذكية فائقة الدقة (IDP).
Jaxon.ai
jaxon.ai
يعد الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي في حل مشكلات "العالم الحقيقي" أمرًا صعبًا، مما يتطلب من الخبراء مواءمة المعرفة بالمجال لتصميم مجموعات البيانات/النماذج الصحيحة. تعد النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 رائعة لمهام الأغراض العامة ولكنها لا تلبي حالات الاستخدام الخاصة بالمجال، خاصة عندما يتعلق الأمر ببيانات الملكية. يتم طرح المهندسين في سباق الذكاء الاصطناعي ويحتاجون إلى حواجز حماية. Jaxon عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي تعمل على توجيه فرق علوم البيانات خلال عملية البحث والتصميم والبناء. فهو يجمع بين التفكير الرسمي والوكيل المعتمد على LLM لضمان التزام فرق علوم البيانات بأفضل الممارسات. يستكشف Jaxon المفاضلات باستخدام عمليات المحاكاة لمعرفة ما سيعمل بشكل أفضل لكل حالة استخدام بسرعة. مع Jaxon، يشارك المستخدمون بنشاط في عملية التطوير ويتحققون من صحة الأداء بشكل متكرر ولكن لا يحتاجون إلى أن يكونوا حاصلين على درجة الدكتوراه ليكونوا فعالين. يظهر إطار عمل Jaxon الخاص كمستشار فني موثوق به يساعد فرق علوم البيانات على تصميم أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي بسرعة، والتخلص من المخاطر المحتملة والمعلومات الخاطئة. تعمل Jaxon باستمرار على تحسين أدائها من خلال التحليل الذاتي لمشاريع المستخدم ودمج المعرفة الجديدة حول ما ينجح ومتى.
TrainingData.io
trainingdata.io
وضع العلامات على بيانات التدريب على الصور والفيديو بمساعدة النموذج للأشعة وعلم الأمراض والأشكال الأخرى من البيانات الطبية المستخدمة لبناء نماذج التعلم الآلي. الأداة رقم 1 التي تثق بها الشركات الطبية وعلماء الأبحاث والفنيون.
iMerit
imerit.net
iMerit هي شركة رائدة في مجال حلول بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر بيانات عالية الجودة عبر رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية وخدمات المحتوى التي تدعم تطبيقات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبيرة. توفر iMerit تقنيات وحلول شاملة لتصنيف البيانات لشركات Fortune 500 في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الزراعي، والمركبات ذاتية القيادة، والتجارة، والجغرافية المكانية، والحكومة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي الطبي، والتكنولوجيا. يقع المقر الرئيسي لشركة iMerit في الولايات المتحدة، ولها فرق كبيرة في مجال السيرة الذاتية والبرمجة اللغوية العصبية في الهند والولايات المتحدة وبوتان وأوروبا. مستثمرو iMerit هم شبكة Omidyar، وDell.org، وKhosla Ventures، وBritish International Investment.
SUPA
supa.so
قم ببناء الذكاء الاصطناعي الذي يركز على المستخدم باستخدام المعرفة البشرية والحدس والخبرة المكتسبة. سير عمل تصنيف البيانات تلقائيًا، والتعليقات التوضيحية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والقوى العاملة المتكاملة عبر جنوب شرق آسيا، ووضع علامات على البيانات على نطاق واسع.
M47.AI
m47.ai
قم بتدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة بك من خلال منصة تصنيف البيانات الذكية الخاصة بنا والتي توفر أدوات التعليقات التوضيحية النصية وإمكانية الوصول إلى القوى العاملة الدولية لدينا حتى تتمكن من التعليق بأي لغة
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud عبارة عن منصة مجانية لبيانات التدريب مع ميزة قوية متعددة الوسائط وأدوات التعليقات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تدعم: - التعليقات التوضيحية التلقائية وتتبع الكائنات لسحابة النقاط ثلاثية الأبعاد (إطار واحد وسلسلة إطار)، ودمج أجهزة الاستشعار ثنائية وثلاثية الأبعاد، وبيانات الصور والفيديو (صور متتالية) - التقسيم التلقائي للبيانات السحابية ثلاثية الأبعاد - العمل الجماعي السلس للتعليقات التوضيحية، بما في ذلك إدارة سير العمل وأدوار الأداء والأذونات، وما إلى ذلك. - تعليقات توضيحية بدون تأخير تصل إلى 150 مليون نقطة في 300 إطار في بيانات سحابة نقطة واحدة، بالإضافة إلى 1000 صورة في بيانات ثنائية الأبعاد واحدة منذ يونيو 2023، سيحصل كل مستخدم جديد على 50 مقعدًا وسعة تخزين 100 جيجابايت و1000 مكالمة نموذجية (للتعليقات التوضيحية التلقائية وتتبع الكائنات والتجزئة التلقائية).
Alegion
alegion.com
تمتلك Alegion أقوى منصة للتعليقات التوضيحية وأكثرها مرونة في السوق لبيانات التدريب. فهو يعمل على تسريع عملية تطوير النماذج لحالات الاستخدام الأكثر تطورًا وذاتية. يستخدم التعلم الآلي المتكامل ويتمتع بقدرات فريدة مثل المنطق الشرطي والمهام التكرارية والمراحل المتعددة وسير العمل، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الجودة العالية على نطاق واسع. تتم إدارة العملية بأكملها بشكل اختياري من قبل فريقنا الاستشاري ذو الخبرة العالية الذي يقوم بتصميم وتنفيذ حل داخل منتجنا لتلبية احتياجات عملك.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت يمكن استخدامها لتصنيف الصور وتطوير تطبيقات التعرف على الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي. له هدفان رئيسيان: الأول هو جعل مهمة التعليق التوضيحي للصورة مريحة وفعالة قدر الإمكان، حتى بالنسبة للمشروعات الكبيرة التي يعمل فيها العديد من الأشخاص على تصنيف الصور، والثاني هو توفير واجهة سلسة وسهلة الاستخدام للتدريب و نشر نماذج الشبكات العصبية العميقة. توفر القدرة على أداء هاتين المهمتين على نفس النظام الأساسي ميزة القدرة على تصنيف الصور ثم تدريب النماذج وتحسينها بطريقة متكررة. يقدم SentiSight.ai ميزات قوية، مثل: * وضع العلامات على الصور. * أداة وضع العلامات الذكية. * مشاريع وضع العلامات المشتركة وتتبع الوقت. * التدريب على نموذج التصنيف . * التدريب على نموذج الكشف عن الأشياء. * نماذج متاحة عبر الإنترنت وغير متصل (تتوفر نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا). * نماذج مدربة مسبقا. * بحث تشابه الصور.
Crowd AI
crowdai.com
تتمثل مهمة CrowdAI في إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي للرؤية وفتح المليارات من قيمة المؤسسة من خلال أتمتة سير العمل المرئي الرئيسي. من خلال الجمع بين أفضل ما في الرؤية البشرية والكمبيوترية، فإننا نمكن الشركات من جميع الأحجام من إطلاق العنان للقيمة المخفية في الكم المتزايد من الصور ومقاطع الفيديو. تعمل منصة دورة حياة الذكاء الاصطناعي لدينا على تمكين أي مستخدم من الاستفادة من رؤية الذكاء الاصطناعي المتطورة والانتقال من وحدات البكسل الأولية إلى تحقيق تأثير الأعمال ببضع نقرات فقط. على عكس المنصات الأخرى المصممة لمجموعة صغيرة من الخبراء ذوي التقنية العالية، تم تصميم منصة CrowdAI لخبراء المجال والمشغلين من جميع القدرات التقنية، مما يضفي طابعًا ديمقراطيًا على القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور عبر المؤسسة، مما يتيح التعاون الحقيقي بين الوظائف، وإضفاء الطابع المؤسسي خبرة المجال الموزعة. تم استخدام CrowdAI من قبل المؤسسات الرائدة في العالم لمكافحة حرائق الغابات واسعة النطاق، وتنسيق جهود الاستجابة للأعاصير، والقبض على المخدرات والاتجار بها، وتحقيق كفاءة الجودة والإنتاج والسلامة. يستخدم العملاء نظامنا الأساسي الوحيد لجمع وتنظيم جميع أشكال الوسائط، وجعل البيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، وتدريب بنيات النماذج المتطورة، ونشر نماذج التعلم العميق، ومراقبة الأداء بمرور الوقت. مع كل شراكة، يظل التزام CrowdAI بتحقيق تأثير حقيقي على الأعمال بمثابة مبدأ توجيهي أساسي، مما يضمن أن مشاريع الذكاء الاصطناعي تنتقل بسرعة إلى ما هو أبعد من مختبرات البحث والتطوير والابتكار نحو تقديم قيمة أعمال حقيقية.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
توفر John Snow Labs، شركة الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، أحدث البرامج ونماذج اللغة والبيانات لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية وعلوم الحياة على بناء ونشر وتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي وماجستير اللغة والبرمجة اللغوية العصبية بشكل أسرع.
CVAT.ai
cvat.ai
أداة التعليقات التوضيحية لرؤية الكمبيوتر (CVAT)، والتي تم تصميمها للاستخدام من قبل فرق التعليقات التوضيحية للبيانات المهنية لتسمية البيانات الخاصة بخوارزميات رؤية الكمبيوتر
Universal Data Tool
universaldatatool.com
أداة Universal Data Tool عبارة عن تطبيق ويب/سطح مكتب لتحرير الصور والنصوص والصوت والمستندات والتعليق عليها ولعرض وتحرير أي بيانات محددة في معيار .udt.json و.udt.csv القابل للتوسيع. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، وقم بتدريب واضعي العلامات بسهولة، وادمجهم في تطبيقاتك. إجراء تجزئة الصور وتصنيف الصور والنسخ الصوتي والتعرف على الكيانات المسماة (NER) وربط الكيانات المسماة (NEL). قم بالتشغيل باستخدام عامل الإرساء، أو استخدمه مع Tensorflow، أو Keras، أو Fast.ai.
Avala
avala.ai
توفر Avala بيانات الذكاء الاصطناعي المصنفة بشكل أكثر دقة بشكل أسرع، مع الحد الأدنى من وقت الإعداد والتدريب. تلبي منصة Avala الشاملة والمفتوحة سير عمل AI Ops بالكامل، وتجمع بين تنظيم مجموعات البيانات وإدارتها، والخبرة العالمية في تصنيف البيانات والتعليقات البشرية، والتدريب النموذجي، والتحقق، والنشر. * تنظيم مجموعات البيانات والنماذج الخاصة بك وتصنيفها ونشرها بشكل أسرع 10 مرات. * نماذج التدقيق بسهولة، مع تصور البيانات وإدارتها بشكل بديهي * قم بسحب وإسقاط منشئ مشروع التعليقات التوضيحية باستخدام مواد تدريبية مدمجة توفر Avala تصنيفًا أخلاقيًا ومنصفًا للبيانات دون التضحية بالجودة أو الأمان. الريادة في اتباع نهج مختلف جذريًا لنشر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وإحداث ثورة في كيفية مساهمة الأشخاص في الذكاء الاصطناعي وتطويره والاستفادة منه من خلال سوق تعاوني لمجموعات البيانات والملصقات والنماذج في نظام بيئي من المنتجات والخدمات التي تعالج بشكل مباشر تحديات مواءمة الذكاء الاصطناعي. تقدم شركة Avala أسلوبًا فريدًا في "خط أنابيب التصنيع" لوضع العلامات: * يقسم مهام وضع العلامات إلى أجزاء أصغر وأبسط، مما يسمح لواضعي العلامات بأن يصبحوا خبراء في كل مهمة بسرعة أكبر. * يوفر على مهندسي ML مئات الساعات من الجهد في تطوير المواد التدريبية لكل مشروع وضع العلامات. * يوفر تصنيف البيانات الأسرع والأكثر دقة مع تقليل التحيز الخوارزمي وتحسين جودة البيانات
Picterra
picterra.ch
Picterra عبارة عن منصة برمجية للمؤسسات لتدريب ونشر وإدارة نماذج التعلم الآلي التي تعمل على تشغيل التطبيقات الجغرافية المكانية وخدمات الأعمال. تُمكّن Picterra المؤسسات من بناء منتجات جغرافية مكانية قابلة للتطوير باستخدام منصة MLOps الجغرافية المكانية. يتيح النظام الأساسي السحابي بالكامل للمستخدمين إدارة جميع بياناتهم في مكان واحد، وإنشاء النماذج وتدريبها وتحسينها في بيئة تعاونية، وإدخالها في الإنتاج دون الحاجة إلى موارد إضافية من تكنولوجيا المعلومات. Picterra هي قوة الربط بين البيانات الأولية من موفري الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والصور الجوية وخبراء المجال الذين يقدمون الخدمات الجغرافية المكانية والاستشارات لعملائهم.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI هو مزود خدمات تنظيم البيانات متخصص في البيانات لإنشاء نماذج لغة كبيرة وتحسينها. غالبًا ما يكون عملاؤنا هم فريق علوم البيانات في شركات التكنولوجيا الذين يقومون ببناء وتحسين نماذجهم أو نماذجهم لعملائهم. القطاعات التي نعمل فيها هي في المقام الأول الرعاية الصحية، وذكاء الأعمال لتطبيقات مركز الاتصال، وتطبيقات تجربة المستهلك. مجال خبرتنا هو الرعاية الصحية، والتي تم الحصول عليها من خلال علامتنا التجارية WebChartMD، وهي منصة يستخدمها uh أو تم استخدامها من قبل أكثر من 40.000 من مقدمي الرعاية الصحية على مدار الـ 17 عامًا الماضية لإدارة سير عمل التوثيق السريري.
Datasaur NLP
datasaur.ai
تعزيز كفاءة مشاريع البرمجة اللغوية العصبية (NLP) وLLM 9.6x من خلال تصنيف البيانات بشكل أفضل. يمثل تصنيف البيانات 65% من الوقت لمشروع البرمجة اللغوية العصبية وماجستير القانون. عزز السرعة والدقة باستخدام أفضل منصة لتسمية البيانات، مما يمكّن المهندسين من التركيز على إنشاء نماذج من الدرجة الأولى.
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد بها في أكثر من 38000 ورقة بحثية. تبلغ نسبة الخطأ في مجموعة بيانات ImageNet، مع تسمياتها الجماعية، 6%. يمكن القول إن مجموعة البيانات هذه تدعم أنظمة التعرف على الصور الأكثر شيوعًا التي طورتها Google وFacebook. إن الخطأ المنهجي في مجموعات البيانات هذه له عواقب في العالم الحقيقي. تضطر النماذج التي يتم تدريبها على البيانات التي تحتوي على أخطاء إلى تعلم تلك الأخطاء، مما يؤدي إلى تنبؤات خاطئة أو الحاجة إلى إعادة التدريب على كميات متزايدة من البيانات "لغسل" الأخطاء. لقد بدأت كل صناعة في فهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. لكن ثورة محولات التعلم الآلي والتركيز المستمر على تحسين نموذج التعلم الآلي قد وصل إلى نقطة تناقص العوائد. ماذا هناك؟
Labelbox
labelbox.com
Labelbox عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تتمحور حول البيانات وتسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها. توفر المنصة القدرة على تدريب النماذج وضبطها، بالإضافة إلى أتمتة المهام باستخدام LLMs (نماذج التعلم الآلي من Labelbox). فيما يتعلق بالوظائف، تستخدم Labelbox ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم، وتحليل حركة مرور الموقع، والمساعدة في جهود التسويق، وفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام الأساسي. تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية للوظيفة الأساسية مثل التنقل في الصفحة والوصول إلى المناطق الآمنة. تعمل ملفات تعريف الارتباط التفضيلية على تمكين النظام الأساسي من تذكر المعلومات الخاصة بالمستخدم، مثل اللغة أو المنطقة المفضلة. تستخدم شركة Labelbox أيضًا ملفات تعريف الارتباط الإحصائية، والتي تساعد مالكي مواقع الويب على جمع معلومات حول كيفية تفاعل الزوار مع النظام الأساسي. يتم جمع هذه الإحصائيات والإبلاغ عنها بشكل مجهول. علاوة على ذلك، يستخدم Labelbox ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمقدمي الخدمات المختلفين لتحسين ميزات ووظائف محددة. يشمل هؤلاء الموفرون Intercom وLinkedIn وYouTube وZoomInfo وCloudflare وBizible وCookiebot وHeap Analytics. تخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بكل موفر أغراضًا مختلفة، مثل التعرف على الزوار، وإدارة إشعارات الدعم، وموازنة التحميل، والسماح للزوار بتسجيل الدخول من خلال تطبيقات الطرف الثالث. بشكل عام، توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Labelbox للمستخدمين القدرة على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج وضبطها وأتمتة المهام باستخدام LLMs. تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط والإحصائيات لتحسين تجربة المستخدم وفهم تفاعل الزائر. يضمن تكامل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بموفري الطرف الثالث وظائف محسنة لجوانب مختلفة من النظام الأساسي.
Prolific
prolific.com
Prolific عبارة عن منصة تمكن الباحثين من جمع بيانات عالية الجودة مدعومة بالطاقة البشرية على نطاق واسع من مجموعة كبيرة من المشاركين في البحث ومكلفي المهام. باستخدام منصة Prolific، يمكن للباحثين استهداف المشاركين في الأبحاث والاتصال بهم وإدارتهم من مجموعة Prolific المتنوعة والمدققة والمعاملة بشكل عادل - لتقديم أبحاث تغير العالم والجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.
Scale AI
scale.com
صنع أفضل النماذج بأفضل البيانات. يعمل Scale Data Engine على تشغيل كل نموذج أساسي رئيسي تقريبًا، ومع Scale GenAI Platform، يعمل على الاستفادة من بيانات مؤسستك لإطلاق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي. توفر شركة Scale، التي تحظى بثقة الشركات العالمية، بيانات تدريب عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة، ورسم الخرائط، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والروبوتات، والمزيد.
Surge AI
surgehq.ai
تدريب الذكاء الاصطناعي على ثراء اللغة البشرية. أنشئ مجموعات بيانات قوية للبرمجة اللغوية العصبية باستخدام القوى العاملة والنظام الأساسي لتصنيف البيانات العالمية لشركة Surge AI.
Sama AI
sama.com
تعتبر سما شركة رائدة معترف بها عالميًا في مجال حلول التعليقات التوضيحية للبيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تتطلب أعلى درجات الدقة. نحن الشركة الوحيدة لحلول رؤية الكمبيوتر التي لديها قوة عاملة من الخبراء الداخليين تستخدم منصة خاصة بها على مستوى المؤسسات. مهمتنا هي تسريع وتطوير الذكاء الاصطناعي للرؤية الحاسوبية من خلال توفير خط بيانات أكثر دقة وقابلية للتطوير وأخلاقية. الذكاء الاصطناعي الأخلاقي هو الذكاء الاصطناعي المسؤول، وباعتبارنا شركة B-Corp معتمدة، فقد كنا رائدين في نموذج التأثير الذي يسخر قوة الأسواق من أجل الصالح الاجتماعي، وقد ثبت أنه يحسن نتائج التوظيف والدخل بشكل هادف لأولئك الذين لديهم أكبر العوائق أمام العمل الرسمي عمل. وقد ساعدت حتى الآن أكثر من 60 ألف شخص على انتشال أنفسهم من الفقر.
Appen
appen.com
افتح الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Appen. عزز تجارب العملاء الاستثنائية من خلال منتجاتنا الرائدة في الصناعة وخبرتنا العميقة وفريق عالمي لا مثيل له من متخصصي تدريب الذكاء الاصطناعي. نحن شريك البيانات الموثوق به، حيث نمكن الشركات الأكثر ابتكارًا من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي.
Supervisely
supervisely.com
تغطي المنصة الإشرافية دورة حياة البحث والتطوير الكاملة لرؤية الكمبيوتر. يسمح بالتفاعل من التعليقات التوضيحية للصورة إلى تدريب الشبكات العصبية بشكل أسرع 10 مرات: * تنظيم التعليقات التوضيحية للصور / إدارة البيانات / معالجتها ضمن منصة واحدة على نطاق واسع * دمج NNs المخصصة أو نماذج المستخدم المدربة مسبقًا من Model Zoo، وإجراء / تتبع / إعادة إنتاج الكثير من التجارب * استخدم سير عمل علم البيانات خارج الصندوق: قم بتحميل بيانات جديدة وقم بتحسين دقة شبكاتك العصبية بشكل مستمر * دمج الشبكات العصبية المختلفة معًا في خط أنابيب واحد مع مراحل ما بعد المعالجة ونشر خطوط الأنابيب هذه كواجهة برمجة التطبيقات (API). * استخدم NNs لتسريع عملية التعليق التوضيحي للصور: يحتوي النظام الأساسي على أداة SmartTool قابلة للتدريب، ويدعم التعلم النشط وHuman in the Loop
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي المنصة الرائدة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة. من خلال التعليقات التوضيحية المتقدمة وأدوات ضمان الجودة، وتنظيم البيانات، وميزات الأتمتة، والتكاملات الأصلية، وإدارة البيانات، فإننا نمكن المؤسسات من إنشاء مجموعات بيانات وخطوط أنابيب تعلم الآلة الناجحة. كن شريكًا مع فريق التعليقات التوضيحية الخبير والمُدار بشكل احترافي في SuperAnnotate والذي يمكنه مساعدتك في تقديم بيانات عالية الجودة بسرعة لإنشاء نماذج عالية الأداء.
Humanloop
humanloop.com
منصة المؤسسة لتطوير وتقييم تطبيقات LLM. تستخدم شركات مثل AmexGBT وDuolingo وGusto منصة Humanloop لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي القوية وتقييمها وضبطها. منصة شاملة لتعليق البرمجة اللغوية العصبية والتدريب والمراقبة في منصة واحدة موحدة، مدعومة بالتعلم النشط. أبسط بشكل كبير، وأسرع 10 مرات. تم تأسيس Humanloop على يد كبار خبراء الذكاء الاصطناعي الذين عملوا على بعض أكبر تطورات الذكاء الاصطناعي في Google وMicrosoft وAmazon. وتمتلك الشركة مكاتب في لندن وسان فرانسيسكو
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
Swivl
swivl.com
قامت Swivl ببناء أساسها في مجال التعليم باستخدام أدوات لدعم تطوير مهارات إدارة الفصل الدراسي. لقد قمنا الآن بتوسيع حلولنا لمساعدة الجميع في مجال التعليم على الوصول إلى المستوى الأعلى الذي يحتاجونه لتحقيق مستقبل مثالي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Dataloop الشامل دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي الكاملة، ويقدم الأدوات والوظائف التي تعمل على تبسيط إدارة البيانات والتعليقات التوضيحية واختيار النماذج والنشر. تم تصميم منصة Dataloop مع التركيز على التعاون، مما يسمح للمطورين وعلماء البيانات والمهندسين بالعمل معًا بسلاسة، وكسر الصوامع التقليدية وتعزيز الابتكار. تتضمن الميزات الرئيسية واجهة سحب وإفلات بديهية لإنشاء خطوط أنابيب البيانات، ومكتبة واسعة من عناصر ونماذج الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا، وإمكانيات قوية لتنظيم البيانات والتعليق عليها. تم تصميم هذه الميزات لتمكين المطورين من إنشاء نماذج أولية لحلول الذكاء الاصطناعي وتكرارها ونشرها بسرعة، لمواكبة متطلبات السوق سريعة التطور. تلتزم Dataloop بتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال توفير منصة تركز على المطورين وتعالج تعقيدات وتحديات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات. تتمثل رؤية Dataloop في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمكين كل مؤسسة من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي ودفع حلولها المبتكرة إلى الأمام.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لاستكشاف البيانات، ووضع العلامات على البيانات، والتدريب النموذجي، والتقييم، والاستدلال حول الصور والفيديو والنص والبيانات الصوتية. تستخدم Clarifai، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة لتحديد وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت تلقائيًا. يتيح Clarifai للمستخدمين تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو Mobile SDK و/أو الحلول المحلية.
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام. * التعليق التوضيحي - قم بتسمية أي طريقة مرئية بكفاءة وإدارة فرق التعليقات التوضيحية واسعة النطاق باستخدام مسارات عمل قابلة للتخصيص وأدوات مراقبة الجودة. * نشط - اختبار النماذج الخاصة بك والتحقق من صحتها وتقييمها وإظهار البيانات الأكثر قيمة وتنظيمها وتحديد أولوياتها لوضع العلامات لتعزيز أداء النموذج. * Apollo - تدريب نماذج الملكية والأساسية وضبطها وإدارتها على نطاق واسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية. * تسريع - خدمات وضع العلامات المتخصصة عند الطلب لمساعدتك على التوسع. تحظى شركة Encord بثقة فرق الذكاء الاصطناعي الرائدة في RapidAI، وTractable، وStanford Medicine، وMemorial، وKing's College London، وNHS، وUHN، وRoyal Navy، وVeo، والعديد من الشركات العالمية الأخرى.
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي للرؤية الحاسوبية لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآلة الذين يحتاجون إلى وصول أسرع ومريح ومتكرر إلى بيانات التدريب بطريقة آمنة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي/البيانات غير المنظمة الخاصة بهم. نحن نسعى جاهدين لتقديم الخدمات بموقف "تحقيق ذلك". تشمل الصناعات التي نركز عليها الرعاية الصحية والمركبات ذاتية القيادة والمدن الذكية وتجارة التجزئة والتصنيع.
Datature
datature.io
Datature عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي شاملة للرؤية مصممة لتبسيط العمليات المتضمنة في إدارة مجموعات البيانات، والتعليق، والتدريب، ونشر نماذج الرؤية الحاسوبية. مناسبة للمؤسسات والشركات ذات النمو المرتفع والشركات الناشئة في مرحلة مبكرة والباحثين والأوساط الأكاديمية، ولا تتطلب هذه الأداة مهارات البرمجة. تدعم Datature عمليات التكامل المخصصة وتوفر إجراءات أمنية متقدمة. يسمح "Nexus" الخاص به بالتعاون والتعليق والتدريب ونشر نماذج رؤية الكمبيوتر المتعددة على منصة واحدة. تعمل ميزات مثل "IntelliBrush" على تسهيل عملية إنشاء التعليقات التوضيحية، بينما تسهل "Portal" تصور نماذج رؤية الكمبيوتر. النظام الأساسي متوافق مع جميع تنسيقات النماذج ويتم توصيله بسلاسة بـ "Nexus"، مع ميزة إضافية تتمثل في وجود مجتمع غني مفتوح المصدر يدعمه. من خلال إظهار الخوارزميات التي تم اختبارها في الصناعة والرؤى التي تم التحقق من صحتها في السوق، تقدم Datature مجموعة من الحلول المناسبة لقطاعات متنوعة مثل الأدوية والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، والمرافق والطاقة، والزراعة، والتصنيع والبناء. ويضم قسمًا للموارد يوفر مجموعة متنوعة من المواد، بدءًا من المسارد والوثائق إلى البرامج التعليمية والمقالات التي تسلط الضوء على أفضل ممارسات الصناعة وتطورات الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي.
Shaip
shaip.com
توفر Shaip بيانات عالية الجودة عبر أنواع بيانات متعددة (النص والصوت والصورة والفيديو) للشركات التي تتطلع إلى إنشاء نماذج AI/ML غير متحيزة وعالية الجودة. يقوم Shaip بترخيص البيانات وجمعها وتوضيحها للرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي للمحادثة ورؤية الكمبيوتر وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي/LLM التوليدي. وبعيدًا عن البيانات، تقدم Shaip مجموعة أدوات LLM مسؤولة كاملة لمواءمة وتقييم وتعزيز نماذج اللغة الكبيرة باستخدام التعلم المعزز من التعليقات البشرية (RLHF). يقع مقرنا الرئيسي في كنتاكي وله مكاتب في وادي السيليكون والهند، ويمزج فريقنا العالمي بين الخبرة في علوم البيانات والمعرفة العميقة بالصناعة. نحن نمكن الشركاء من نشر الذكاء الاصطناعي الذي يمكنهم الوثوق به - وهذا يعكس تنوع الأشخاص الذين يؤثر عليهم.
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