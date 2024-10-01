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برامج تصنيف البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - الأردن
يلعب برنامج تصنيف البيانات، المعروف أيضًا باسم بيانات التدريب أو شرح البيانات أو برنامج وضع علامات على البيانات، دورًا حاسمًا في تحويل البيانات غير المسماة إلى بيانات مصنفة، وهو أمر ضروري لتطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي دقيقة. توفر هذه الأدوات مجموعة من الوظائف، بما في ذلك وضع العلامات بمساعدة التعلم الآلي، أو مشاركة فريق العمل البشري، أو وضع العلامات التي يحركها المستخدم. حتى أن بعض المنصات تسمح بمزيج من هذه الأساليب، مما يوفر المرونة في اختيار طرق وضع العلامات بناءً على عوامل مثل التكلفة والجودة والسرعة. تختلف هذه الأدوات في دعمها لأنواع مختلفة من البيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنص، بما في ذلك مجموعات فرعية مثل صور القمر الصناعي وLIDAR. تختلف أنواع التعليقات التوضيحية أيضًا، حيث تشمل مهام مثل تجزئة الصور، واكتشاف الكائنات، والتعرف على الكيانات المسماة (NER)، وتحليل المشاعر، والنسخ، والتعرف على المشاعر. لضمان جودة الملصق، تستخدم معظم البرامج مقاييس مثل الإجماع والحقيقة الأساسية. يعد ضمان الجودة هذا أمرًا بالغ الأهمية للتعلم الخاضع للإشراف، وهو نهج أساسي للتعلم الآلي يتطلب بيانات مصنفة للتنبؤات الدقيقة. يعد التكامل مع علوم البيانات ومنصات التعلم الآلي أمرًا شائعًا، مما يسهل نقل البيانات بسلاسة من وضع العلامات إلى التدريب النموذجي. للتأهل للتضمين في فئة تصنيف البيانات، يدمج المنتج عادةً القوى العاملة المُدارة أو خدمات تصنيف البيانات، ويضمن دقة التسمية واتساقها، ويقدم تحليلات لمراقبة دقة الملصقات وسرعتها، ويسمح بالتكامل السلس مع علم البيانات ومنصات التعلم الآلي.
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Scale AI
scale.com
توفر شركة Scale، التي تحظى بثقة الشركات العالمية، بيانات تدريب عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة، ورسم الخرائط، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والروبوتات، والمزيد.
Appen
appen.com
افتح الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Appen. عزز تجارب العملاء الاستثنائية من خلال منتجاتنا الرائدة في الصناعة وخبرتنا العميقة وفريق عالمي لا مثيل له من متخصصي تدريب الذكاء الاصطناعي. نحن شريك البيانات الموثوق به، حيث نمكن الشركات الأكثر ابتكارًا من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العا...
Labelbox
labelbox.com
Labelbox عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تتمحور حول البيانات وتسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها. توفر المنصة القدرة على تدريب النماذج وضبطها، بالإضافة إلى أتمتة المهام باستخدام LLMs (نماذج التعلم الآلي من Labelbox). فيما يتعلق بالوظائف، تستخدم Labelbox ملفات تعريف الارتباط لتحسين...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الك...
Prolific
prolific.com
Prolific عبارة عن منصة تمكن الباحثين من جمع بيانات عالية الجودة مدعومة بالطاقة البشرية على نطاق واسع من مجموعة كبيرة من المشاركين في البحث ومكلفي المهام. باستخدام منصة Prolific، يمكن للباحثين استهداف المشاركين في الأبحاث والاتصال بهم وإدارتهم من مجموعة Prolific المتنوعة والمدققة والمعاملة بشكل عادل ...
Surge AI
surgehq.ai
تدريب الذكاء الاصطناعي على ثراء اللغة البشرية. أنشئ مجموعات بيانات قوية للبرمجة اللغوية العصبية باستخدام القوى العاملة والنظام الأساسي لتصنيف البيانات العالمية لشركة Surge AI.
Avala
avala.ai
توفر Avala بيانات الذكاء الاصطناعي المصنفة بشكل أكثر دقة بشكل أسرع، مع الحد الأدنى من وقت الإعداد والتدريب. تلبي منصة Avala الشاملة والمفتوحة سير عمل AI Ops بالكامل، وتجمع بين تنظيم مجموعات البيانات وإدارتها، والخبرة العالمية في تصنيف البيانات والتعليقات البشرية، والتدريب النموذجي، والتحقق، والنشر. ...
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد...
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج ا...
Supervisely
supervisely.com
تغطي المنصة الإشرافية دورة حياة البحث والتطوير الكاملة لرؤية الكمبيوتر. يسمح بالتفاعل من التعليقات التوضيحية للصورة إلى تدريب الشبكات العصبية بشكل أسرع 10 مرات: * تنظيم التعليقات التوضيحية للصور / إدارة البيانات / معالجتها ضمن منصة واحدة على نطاق واسع * دمج NNs المخصصة أو نماذج المستخدم المدربة مسب...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي المنصة الرائدة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة. من خلال التعليقات التوضيحية المتقدمة وأدوات ضمان الجودة، وتنظيم البيانات، وميزات الأتمتة، والتكاملات الأصلية، وإدارة البيانات، فإننا نمكن المؤسسات من إنشاء مجموعات بيا...
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي للرؤية الحاسوبية لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآ...
Humanloop
humanloop.com
منصة المؤسسة لتطوير وتقييم تطبيقات LLM. تستخدم شركات مثل AmexGBT وDuolingo وGusto منصة Humanloop لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي القوية وتقييمها وضبطها. منصة شاملة لتعليق البرمجة اللغوية العصبية والتدريب والمراقبة في منصة واحدة موحدة، مدعومة بالتعلم النشط. أبسط بشكل كبير، وأسرع 10 مرات. تم تأسيس H...
Sama AI
sama.com
تعتبر سما شركة رائدة معترف بها عالميًا في مجال حلول التعليقات التوضيحية للبيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تتطلب أعلى درجات الدقة. نحن الشركة الوحيدة لحلول رؤية الكمبيوتر التي لديها قوة عاملة من الخبراء الداخليين تستخدم منصة خاصة بها على مستوى المؤسسات. مهمتنا هي تسريع وتطوير الذكاء الا...
Shaip
shaip.com
توفر Shaip بيانات عالية الجودة عبر أنواع بيانات متعددة (النص والصوت والصورة والفيديو) للشركات التي تتطلع إلى إنشاء نماذج AI/ML غير متحيزة وعالية الجودة. يقوم Shaip بترخيص البيانات وجمعها وتوضيحها للرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي للمحادثة ورؤية الكمبيوتر وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي/LLM التوليدي....
UBIAI
ubiai.tools
أداة UBIAI Text Annotation Tool هي أداة ذكاء اصطناعي تهدف إلى جعل حلول معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) أكثر سهولة وبأسعار معقولة. وهو يوفر AI Builder، وهو محرك ذكاء اصطناعي يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مستندات ذكية. توفر الأداة ميزات متنوعة، بما في ذلك تصنيف المستندات ووضع العلامات ...
TrainingData.io
trainingdata.io
وضع العلامات على بيانات التدريب على الصور والفيديو بمساعدة النموذج للأشعة وعلم الأمراض والأشكال الأخرى من البيانات الطبية المستخدمة لبناء نماذج التعلم الآلي. الأداة رقم 1 التي تثق بها الشركات الطبية وعلماء الأبحاث والفنيون.
LinkedAI
linkedai.co
بناء بيانات أفضل للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع! يعد LinkedAI حلاً متكاملاً للتحكم في بيانات التدريب الخاصة بك، باستخدام أدوات وضع العلامات السريعة والقوى العاملة البشرية وإدارة البيانات وميزات التشغيل الآلي. إن جودة نموذج الذكاء الاصطناعي لا تقل جودة عن بيانات التدريب الخاصة به. نحن نقدم حلاً شاملاً ...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Datal...
CVAT.ai
cvat.ai
أداة التعليقات التوضيحية لرؤية الكمبيوتر (CVAT)، والتي تم تصميمها للاستخدام من قبل فرق التعليقات التوضيحية للبيانات المهنية لتسمية البيانات الخاصة بخوارزميات رؤية الكمبيوتر
Picterra
picterra.ch
Picterra عبارة عن منصة برمجية للمؤسسات لتدريب ونشر وإدارة نماذج التعلم الآلي التي تعمل على تشغيل التطبيقات الجغرافية المكانية وخدمات الأعمال. تُمكّن Picterra المؤسسات من بناء منتجات جغرافية مكانية قابلة للتطوير باستخدام منصة MLOps الجغرافية المكانية. يتيح النظام الأساسي السحابي بالكامل للمستخدمين إد...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
أداة Universal Data Tool عبارة عن تطبيق ويب/سطح مكتب لتحرير الصور والنصوص والصوت والمستندات والتعليق عليها ولعرض وتحرير أي بيانات محددة في معيار .udt.json و.udt.csv القابل للتوسيع. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، وقم بتدريب واضعي العلامات بسهولة، وادمجهم في تطبيقاتك. إجراء تجزئة الصور وتصنيف الصور...
Jaxon.ai
jaxon.ai
يعد الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي في حل مشكلات "العالم الحقيقي" أمرًا صعبًا، مما يتطلب من الخبراء مواءمة المعرفة بالمجال لتصميم مجموعات البيانات/النماذج الصحيحة. تعد النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 رائعة لمهام الأغراض العامة ولكنها لا تلبي حالات الاستخدام الخاصة بالمجال، خاصة عندما يتعلق الأمر...
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد ف...
Alegion
alegion.com
تمتلك Alegion أقوى منصة للتعليقات التوضيحية وأكثرها مرونة في السوق لبيانات التدريب. فهو يعمل على تسريع عملية تطوير النماذج لحالات الاستخدام الأكثر تطورًا وذاتية. يستخدم التعلم الآلي المتكامل ويتمتع بقدرات فريدة مثل المنطق الشرطي والمهام التكرارية والمراحل المتعددة وسير العمل، والتي تعتبر ضرورية لتحق...
Datasaur NLP
datasaur.ai
تعزيز كفاءة مشاريع البرمجة اللغوية العصبية (NLP) وLLM 9.6x من خلال تصنيف البيانات بشكل أفضل. يمثل تصنيف البيانات 65% من الوقت لمشروع البرمجة اللغوية العصبية وماجستير القانون. عزز السرعة والدقة باستخدام أفضل منصة لتسمية البيانات، مما يمكّن المهندسين من التركيز على إنشاء نماذج من الدرجة الأولى.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
توفر John Snow Labs، شركة الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، أحدث البرامج ونماذج اللغة والبيانات لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية وعلوم الحياة على بناء ونشر وتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي وماجستير اللغة والبرمجة اللغوية العصبية بشكل أسرع.
SUPA
supa.so
قم ببناء الذكاء الاصطناعي الذي يركز على المستخدم باستخدام المعرفة البشرية والحدس والخبرة المكتسبة. سير عمل تصنيف البيانات تلقائيًا، والتعليقات التوضيحية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والقوى العاملة المتكاملة عبر جنوب شرق آسيا، ووضع علامات على البيانات على نطاق واسع.
Crowd AI
crowdai.com
تتمثل مهمة CrowdAI في إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي للرؤية وفتح المليارات من قيمة المؤسسة من خلال أتمتة سير العمل المرئي الرئيسي. من خلال الجمع بين أفضل ما في الرؤية البشرية والكمبيوترية، فإننا نمكن الشركات من جميع الأحجام من إطلاق العنان للقيمة المخفية في الكم المتزايد من الصور ومقاط...
M47.AI
m47.ai
قم بتدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة بك من خلال منصة تصنيف البيانات الذكية الخاصة بنا والتي توفر أدوات التعليقات التوضيحية النصية وإمكانية الوصول إلى القوى العاملة الدولية لدينا حتى تتمكن من التعليق بأي لغة
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud عبارة عن منصة مجانية لبيانات التدريب مع ميزة قوية متعددة الوسائط وأدوات التعليقات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تدعم: - التعليقات التوضيحية التلقائية وتتبع الكائنات لسحابة النقاط ثلاثية الأبعاد (إطار واحد وسلسلة إطار)، ودمج أجهزة الاستشعار ثنائية وثلاثية الأبعاد، وبيانات ...
Datature
datature.io
Datature عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي شاملة للرؤية مصممة لتبسيط العمليات المتضمنة في إدارة مجموعات البيانات، والتعليق، والتدريب، ونشر نماذج الرؤية الحاسوبية. مناسبة للمؤسسات والشركات ذات النمو المرتفع والشركات الناشئة في مرحلة مبكرة والباحثين والأوساط الأكاديمية، ولا تتطلب هذه الأداة مهارات البرمجة. ...
Swivl
swivl.com
قامت Swivl ببناء أساسها في مجال التعليم باستخدام أدوات لدعم تطوير مهارات إدارة الفصل الدراسي. لقد قمنا الآن بتوسيع حلولنا لمساعدة الجميع في مجال التعليم على الوصول إلى المستوى الأعلى الذي يحتاجونه لتحقيق مستقبل مثالي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI هو مزود خدمات تنظيم البيانات متخصص في البيانات لإنشاء نماذج لغة كبيرة وتحسينها. غالبًا ما يكون عملاؤنا هم فريق علوم البيانات في شركات التكنولوجيا الذين يقومون ببناء وتحسين نماذجهم أو نماذجهم لعملائهم. القطاعات التي نعمل فيها هي في المقام الأول الرعاية الصحية، وذكاء الأعمال لتطبيقات مركز الا...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت يمكن استخدامها لتصنيف الصور وتطوير تطبيقات التعرف على الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي. له هدفان رئيسيان: الأول هو جعل مهمة التعليق التوضيحي للصورة مريحة وفعالة قدر الإمكان، حتى بالنسبة للمشروعات الكبيرة التي يعمل فيها العديد من الأشخاص على تصنيف الصور...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI هي منصة رائدة للرؤية الحاسوبية ومزودة خدمات احترافية توفر عمليات سير عمل MLOps وDataOps على مستوى المؤسسات وشاملة لتسريع اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي المرتكز على البيانات. من خلال التطبيق العملي للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، يساعد Superb AI الفرق على إدارة دورة حياة تعلم الآلة بأ...
iMerit
imerit.net
iMerit هي شركة رائدة في مجال حلول بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر بيانات عالية الجودة عبر رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية وخدمات المحتوى التي تدعم تطبيقات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبيرة. توفر iMerit تقنيات وحلول شاملة لتصنيف البيانات لشركات Fortune 500 في مجموعة واسعة من ال...
super.AI
super.ai
قم بأتمتة العمليات التجارية من البداية إلى النهاية مع نتائج مضمونة باستخدام معالجة المستندات الذكية فائقة الدقة (IDP).
Segments.ai
segments.ai
منصة وضع العلامات متعددة المستشعرات للروبوتات والقيادة الذاتية. Segments.ai عبارة عن منصة سريعة ودقيقة لوضع العلامات على البيانات لشرح بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة. يمكنك الحصول على تسميات التجزئة، وتسميات المتجهات، والمزيد عبر واجهات وضع العلامات البديهية للصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاث...