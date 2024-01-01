برامج تصنيف البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - إسرائيل الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يلعب برنامج تصنيف البيانات، المعروف أيضًا باسم بيانات التدريب أو شرح البيانات أو برنامج وضع علامات على البيانات، دورًا حاسمًا في تحويل البيانات غير المسماة إلى بيانات مصنفة، وهو أمر ضروري لتطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي دقيقة. توفر هذه الأدوات مجموعة من الوظائف، بما في ذلك وضع العلامات بمساعدة التعلم الآلي، أو مشاركة فريق العمل البشري، أو وضع العلامات التي يحركها المستخدم. حتى أن بعض المنصات تسمح بمزيج من هذه الأساليب، مما يوفر المرونة في اختيار طرق وضع العلامات بناءً على عوامل مثل التكلفة والجودة والسرعة. تختلف هذه الأدوات في دعمها لأنواع مختلفة من البيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنص، بما في ذلك مجموعات فرعية مثل صور القمر الصناعي وLIDAR. تختلف أنواع التعليقات التوضيحية أيضًا، حيث تشمل مهام مثل تجزئة الصور، واكتشاف الكائنات، والتعرف على الكيانات المسماة (NER)، وتحليل المشاعر، والنسخ، والتعرف على المشاعر. لضمان جودة الملصق، تستخدم معظم البرامج مقاييس مثل الإجماع والحقيقة الأساسية. يعد ضمان الجودة هذا أمرًا بالغ الأهمية للتعلم الخاضع للإشراف، وهو نهج أساسي للتعلم الآلي يتطلب بيانات مصنفة للتنبؤات الدقيقة. يعد التكامل مع علوم البيانات ومنصات التعلم الآلي أمرًا شائعًا، مما يسهل نقل البيانات بسلاسة من وضع العلامات إلى التدريب النموذجي. للتأهل للتضمين في فئة تصنيف البيانات، يدمج المنتج عادةً القوى العاملة المُدارة أو خدمات تصنيف البيانات، ويضمن دقة التسمية واتساقها، ويقدم تحليلات لمراقبة دقة الملصقات وسرعتها، ويسمح بالتكامل السلس مع علم البيانات ومنصات التعلم الآلي.