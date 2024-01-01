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برامج تصنيف البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوكوس (كيلينغ)
يلعب برنامج تصنيف البيانات، المعروف أيضًا باسم بيانات التدريب أو شرح البيانات أو برنامج وضع علامات على البيانات، دورًا حاسمًا في تحويل البيانات غير المسماة إلى بيانات مصنفة، وهو أمر ضروري لتطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي دقيقة. توفر هذه الأدوات مجموعة من الوظائف، بما في ذلك وضع العلامات بمساعدة التعلم الآلي، أو مشاركة فريق العمل البشري، أو وضع العلامات التي يحركها المستخدم. حتى أن بعض المنصات تسمح بمزيج من هذه الأساليب، مما يوفر المرونة في اختيار طرق وضع العلامات بناءً على عوامل مثل التكلفة والجودة والسرعة. تختلف هذه الأدوات في دعمها لأنواع مختلفة من البيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنص، بما في ذلك مجموعات فرعية مثل صور القمر الصناعي وLIDAR. تختلف أنواع التعليقات التوضيحية أيضًا، حيث تشمل مهام مثل تجزئة الصور، واكتشاف الكائنات، والتعرف على الكيانات المسماة (NER)، وتحليل المشاعر، والنسخ، والتعرف على المشاعر. لضمان جودة الملصق، تستخدم معظم البرامج مقاييس مثل الإجماع والحقيقة الأساسية. يعد ضمان الجودة هذا أمرًا بالغ الأهمية للتعلم الخاضع للإشراف، وهو نهج أساسي للتعلم الآلي يتطلب بيانات مصنفة للتنبؤات الدقيقة. يعد التكامل مع علوم البيانات ومنصات التعلم الآلي أمرًا شائعًا، مما يسهل نقل البيانات بسلاسة من وضع العلامات إلى التدريب النموذجي. للتأهل للتضمين في فئة تصنيف البيانات، يدمج المنتج عادةً القوى العاملة المُدارة أو خدمات تصنيف البيانات، ويضمن دقة التسمية واتساقها، ويقدم تحليلات لمراقبة دقة الملصقات وسرعتها، ويسمح بالتكامل السلس مع علم البيانات ومنصات التعلم الآلي.
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Appen
appen.com
افتح الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Appen. عزز تجارب العملاء الاستثنائية من خلال منتجاتنا الرائدة في الصناعة وخبرتنا العميقة وفريق عالمي لا مثيل له من متخصصي تدريب الذكاء الاصطناعي. نحن شريك البيانات الموثوق به، حيث نمكن الشركات الأكثر ابتكارًا من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العا...
Scale AI
scale.com
توفر شركة Scale، التي تحظى بثقة الشركات العالمية، بيانات تدريب عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية القيادة، ورسم الخرائط، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، والروبوتات، والمزيد.
Surge AI
surgehq.ai
تدريب الذكاء الاصطناعي على ثراء اللغة البشرية. أنشئ مجموعات بيانات قوية للبرمجة اللغوية العصبية باستخدام القوى العاملة والنظام الأساسي لتصنيف البيانات العالمية لشركة Surge AI.
Prolific
prolific.com
جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.
Labelbox
labelbox.com
محرك البيانات للذكاء الاصطناعي. تنظيم البيانات، ووضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتدريب على النماذج والتشخيصات، وخدمات وضع العلامات، كل ذلك في نظام أساسي واحد، لبناء منتجات ذكاء اصطناعي أفضل، وبسرعة ملحوظة.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Supervisely
supervisely.com
قم بتعليق الصور ومقاطع الفيديو ومجموعات بيانات LiDAR وDICOM والتعاون وتدريب الشبكات العصبية باستخدام نظام بيئي عالمي المستوى للذكاء الاصطناعي
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
Avala
avala.ai
توفر Avala بيانات الذكاء الاصطناعي المصنفة بشكل أكثر دقة بشكل أسرع، مع الحد الأدنى من وقت الإعداد والتدريب. تلبي منصة Avala الشاملة والمفتوحة سير عمل AI Ops بالكامل، وتجمع بين تنظيم مجموعات البيانات وإدارتها، والخبرة العالمية في تصنيف البيانات والتعليقات البشرية، والتدريب النموذجي، والتحقق، والنشر. ...
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Humanloop
humanloop.com
منصة شاملة لتعليق البرمجة اللغوية العصبية والتدريب والمراقبة في منصة واحدة موحدة، مدعومة بالتعلم النشط. أبسط بشكل كبير، وأسرع 10 مرات.
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي لرؤية الكمبيوتر لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآل...
Sama AI
sama.com
أطلق العنان لإمكانات نموذجك بجودة بيانات رائدة في الصناعة. تعمل منصة التعليقات التوضيحية للبيانات المدمجة والمدعومة بالتعلم الآلي من سما مع التحقق من صحة الإنسان في الحلقة على تبسيط تطوير الذكاء الاصطناعي للحصول على وقت أسرع للدقة - ووقت أسرع للتسويق.
Shaip
shaip.com
توفر Shaip بيانات عالية الجودة عبر أنواع بيانات متعددة (النص والصوت والصورة والفيديو) للشركات التي تتطلع إلى إنشاء نماذج AI/ML غير متحيزة وعالية الجودة. يقوم Shaip بترخيص البيانات وجمعها وتوضيحها للرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي للمحادثة ورؤية الكمبيوتر وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي/LLM التوليدي....
TrainingData.io
trainingdata.io
وضع العلامات على بيانات التدريب على الصور والفيديو بمساعدة النموذج للأشعة وعلم الأمراض والأشكال الأخرى من البيانات الطبية المستخدمة لبناء نماذج التعلم الآلي. الأداة رقم 1 التي تثق بها الشركات الطبية وعلماء الأبحاث والفنيون.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
أداة البيانات العالمية عبارة عن تطبيق ويب/سطح مكتب لتحرير الصور والنصوص والصوت والمستندات والتعليق عليها ولعرض وتحرير أي بيانات محددة في معيار .udt.json و.udt.csv القابل للتوسيع. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، وقم بتدريب واضعي العلامات بسهولة، وادمجهم في تطبيقاتك. إجراء تجزئة الصور وتصنيف الصور و...
CVAT.ai
cvat.ai
أداة التعليقات التوضيحية لرؤية الكمبيوتر (CVAT)، والتي تم تصميمها للاستخدام من قبل فرق التعليقات التوضيحية للبيانات المهنية لتسمية البيانات الخاصة بخوارزميات رؤية الكمبيوتر
Jaxon.ai
jaxon.ai
يعد الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي في حل مشكلات "العالم الحقيقي" أمرًا صعبًا، مما يتطلب من الخبراء مواءمة المعرفة بالمجال لتصميم مجموعات البيانات/النماذج الصحيحة. تعد النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 رائعة لمهام الأغراض العامة ولكنها لا تلبي حالات الاستخدام الخاصة بالمجال، خاصة عندما يتعلق الأمر...
LinkedAI
linkedai.co
بناء بيانات أفضل للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع! يعد LinkedAI حلاً متكاملاً للتحكم في بيانات التدريب الخاصة بك، باستخدام أدوات وضع العلامات السريعة والقوى العاملة البشرية وإدارة البيانات وميزات التشغيل الآلي. إن جودة نموذج الذكاء الاصطناعي لا تقل جودة عن بيانات التدريب الخاصة به. نحن نقدم حلاً شاملاً ...
Encord
encord.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.
Dataloop
dataloop.ai
وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Datasaur هي منصة رائدة لتسمية البيانات في البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، مما يؤدي إلى تسريع أوقات المشاريع بمقدار 10 أضعاف وتحسين أداء النموذج بمقدار 2X.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
توفر John Snow Labs، شركة الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، أحدث البرامج ونماذج اللغة والبيانات لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية وعلوم الحياة على بناء ونشر وتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي وماجستير اللغة والبرمجة اللغوية العصبية بشكل أسرع.
Crowd AI
crowdai.com
تتمثل مهمة CrowdAI في إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي للرؤية وفتح المليارات من قيمة المؤسسة من خلال أتمتة سير العمل المرئي الرئيسي. من خلال الجمع بين أفضل ما في الرؤية البشرية والكمبيوترية، فإننا نمكن الشركات من جميع الأحجام من إطلاق العنان للقيمة المخفية في الكم المتزايد من الصور ومقاط...
Alegion
alegion.com
تمتلك Alegion أقوى منصة للتعليقات التوضيحية وأكثرها مرونة في السوق لبيانات التدريب. فهو يعمل على تسريع عملية تطوير النماذج لحالات الاستخدام الأكثر تطورًا وذاتية. يستخدم التعلم الآلي المتكامل ويتمتع بقدرات فريدة مثل المنطق الشرطي والمهام التكرارية والمراحل المتعددة وسير العمل، والتي تعتبر ضرورية لتحق...
SUPA
supa.so
قم ببناء الذكاء الاصطناعي الذي يركز على المستخدم باستخدام المعرفة البشرية والحدس والخبرة المكتسبة. سير عمل تصنيف البيانات تلقائيًا، والتعليقات التوضيحية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والقوى العاملة المتكاملة عبر جنوب شرق آسيا، ووضع علامات على البيانات على نطاق واسع.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud عبارة عن منصة مجانية لبيانات التدريب مع ميزة قوية متعددة الوسائط وأدوات التعليقات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تدعم: - التعليقات التوضيحية التلقائية وتتبع الكائنات لسحابة النقاط ثلاثية الأبعاد (إطار واحد وسلسلة إطار)، ودمج أجهزة الاستشعار ثنائية وثلاثية الأبعاد، وبيانات ...
Datature
datature.io
تعمل Datature على تبسيط الطريقة التي يبني بها الأشخاص قدرات التعلم العميق. باستخدام Nexus، منصة #nocode mlops الشاملة لدينا، نمكن الجميع من إنشاء اختراقات في الذكاء الاصطناعي خاصة بهم.
Swivl
swivl.com
أصبحت Swivl Teams الآن انعكاسية. أداة تعمل على إضفاء الطابع الاجتماعي على التفكير لمساعدة جميع معلميك على أن يكونوا أكثر قدرة على التكيف.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI هو مزود خدمات تنظيم البيانات متخصص في البيانات لإنشاء نماذج لغة كبيرة وتحسينها. غالبًا ما يكون عملاؤنا هم فريق علوم البيانات في شركات التكنولوجيا الذين يقومون ببناء وتحسين نماذجهم أو نماذجهم لعملائهم. القطاعات التي نعمل فيها هي في المقام الأول الرعاية الصحية، وذكاء الأعمال لتطبيقات مركز الا...
Picterra
picterra.ch
Picterra عبارة عن منصة برمجية للمؤسسات لتدريب ونشر وإدارة نماذج التعلم الآلي التي تعمل على تشغيل التطبيقات الجغرافية المكانية وخدمات الأعمال. تُمكّن Picterra المؤسسات من بناء منتجات جغرافية مكانية قابلة للتطوير باستخدام منصة MLOps الجغرافية المكانية. يتيح النظام الأساسي السحابي بالكامل للمستخدمين إد...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت يمكن استخدامها لتصنيف الصور وتطوير تطبيقات التعرف على الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي. له هدفان رئيسيان: الأول هو جعل مهمة التعليق التوضيحي للصورة مريحة وفعالة قدر الإمكان، حتى بالنسبة للمشروعات الكبيرة التي يعمل فيها العديد من الأشخاص على تصنيف الصور...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI هي منصة رائدة للرؤية الحاسوبية ومزودة خدمات احترافية توفر عمليات سير عمل MLOps وDataOps على مستوى المؤسسات وشاملة لتسريع اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي المرتكز على البيانات. من خلال التطبيق العملي للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، يساعد Superb AI الفرق على إدارة دورة حياة تعلم الآلة بأ...
M47.AI
m47.ai
قم بتدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة بك من خلال منصة تصنيف البيانات الذكية الخاصة بنا والتي توفر أدوات التعليقات التوضيحية النصية وإمكانية الوصول إلى القوى العاملة الدولية لدينا حتى تتمكن من التعليق بأي لغة
iMerit
imerit.net
iMerit هي شركة رائدة في مجال حلول بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر بيانات عالية الجودة عبر رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية وخدمات المحتوى التي تدعم تطبيقات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبيرة. توفر iMerit تقنيات وحلول شاملة لتصنيف البيانات لشركات Fortune 500 في مجموعة واسعة من ال...
super.AI
super.ai
قم بأتمتة العمليات التجارية من البداية إلى النهاية مع نتائج مضمونة باستخدام معالجة المستندات الذكية فائقة الدقة (IDP).
Segments.ai
segments.ai
منصة وضع العلامات متعددة المستشعرات للروبوتات والقيادة الذاتية. Segments.ai عبارة عن منصة سريعة ودقيقة لوضع العلامات على البيانات لشرح بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة. يمكنك الحصول على تسميات التجزئة، وتسميات المتجهات، والمزيد عبر واجهات وضع العلامات البديهية للصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاث...
UBIAI
ubiai.tools
تقدم UBIAI أدوات البرمجة اللغوية العصبية سهلة الاستخدام لمساعدة الشركات على تحليل واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتها غير المنظمة.