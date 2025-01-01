متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج الأمن التي تركز على البيانات
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج الأمن التي تركز على البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

تؤكد برامج الأمان المرتكزة على البيانات على حماية البيانات نفسها، بدلاً من البنية التحتية أو التطبيقات المستخدمة لتخزينها أو الوصول إليها. يتناقض هذا النهج مع الشبكة التقليدية أو الأمن المرتكز على المحيط، والذي يركز على حماية المواقع التي توجد بها البيانات، مثل الخوادم والشبكات والتطبيقات والأجهزة. ومن خلال اعتماد الأمان المرتكز على البيانات، يمكن للشركات تنفيذ نموذج أمان الثقة المعدومة، مما يضمن بقاء البيانات آمنة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة، بما في ذلك الأنظمة المستندة إلى السحابة. تم تصميم هذا البرنامج لحماية البيانات سواء كانت أثناء النقل أو أثناء الاستخدام أو أثناء الاستخدام.

إرسال تطبيق جديد


Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte هو منصة آمنة للسحابة المتعددة لمشاركة المحتوى والتعاون، تتيح للمؤسسات حماية بياناتها وتحقيق الامتثال مع تعزيز الإنتاجية.

Virtru

Virtru

virtru.com

تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.

Imperva

Imperva

imperva.com

تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

يتيح LucidLink التعاون مع الملفات وتحريرها بشكل فوري وآمن من أي مكان عبر مساحة ملفات مشتركة، مع ضمان أمان البيانات.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori هو منصة أمان البيانات تساعد الفرق على إدارة البيانات الحساسة وضبط الوصول إليها مع الامتثال للمعايير الأمنية والتنظيمية.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.