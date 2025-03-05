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تؤكد برامج الأمان المرتكزة على البيانات على حماية البيانات نفسها، بدلاً من البنية التحتية أو التطبيقات المستخدمة لتخزينها أو الوصول إليها. يتناقض هذا النهج مع الشبكة التقليدية أو الأمن المرتكز على المحيط، والذي يركز على حماية المواقع التي توجد بها البيانات، مثل الخوادم والشبكات والتطبيقات والأجهزة. ومن خلال اعتماد الأمان المرتكز على البيانات، يمكن للشركات تنفيذ نموذج أمان الثقة المعدومة، مما يضمن بقاء البيانات آمنة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة، بما في ذلك الأنظمة المستندة إلى السحابة. تم تصميم هذا البرنامج لحماية البيانات سواء كانت أثناء النقل أو أثناء الاستخدام أو أثناء الاستخدام.
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Egnyte
egnyte.com
Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على الامتثال، ومنع تهديدات برامج الفدية واكتشافها، وتعزيز إنتاجية الموظفين على أي تطبيق، وعلى أي سحابة، وفي أي مكان. إن حل Egnyte البسيط والجاهز يسهل على قادة تكنولوجيا المعلومات إدارة مجموعة كاملة من مخاطر المحتوى والتحكم فيها - بدءًا من حذف البيانات غير المقصودة، إلى استخراج البيانات، إلى الامتثال التنظيمي، إلى إدارة دورة الحياة المناسبة، والخصوصية وغير ذلك الكثير - كل ذلك مع منح مستخدمي الأعمال الأدوات التي يحتاجونها للعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، من أي سحابة، ومن أي جهاز، وفي أي مكان.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Virtru
virtru.com
Virtru يجعل التشفير من الدرجة العسكرية سهلة بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية ، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على السيطرة على بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات عملك اليومية. تم تصميم Virtru Software على تنسيق البيانات الموثوق به على مستوى قياسي ، ويسهل استخدامه وتكامله بسلاسة مع Google Workspace/Gmail و Microsoft 365/Outlook و Google Drive و Enterprise مثل Salesforce و Confluence و Zendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول الحبيبي ، وخيارات الإدارة الرئيسية المستضافة ذاتيًا ، و DLP ، ومراجعة التدقيق لعملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة ، بما في ذلك ضمانات ITAR و CMMC 2.0 و CJIS و HIPAA و GLBA/FTC. تشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة ، دون ترك سير العمل الحالي ، لأن Virtru تتكامل مباشرة داخل التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
LucidLink
lucidlink.com
من خلال الجمع بين سهولة محرك الأقراص المحلي وقوة السحابة، يتيح LucidLink لفريقك التعاون وتحرير الملفات على الفور وبشكل آمن ومن أي مكان باستخدام مساحة ملفات مشتركة واحدة. * التعاون في كل مكان، وعلى الفور: العمل معًا من أي مكان. قم بالوصول إلى الأصول وتغييرات المشروع لحظة حفظها في مساحة الملفات المشتركة الخاصة بك. قم بأداء أفضل أعمالك أينما كنت، واستفد من المواهب العالمية وقم ببناء سير عمل تعاوني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. * الوصول الفوري إلى الملفات المشتركة: العمل على المشاريع في الوقت الحقيقي، دون انتظار التنزيلات أو المزامنة. ملفات كبيرة؟ لا مشكلة. تتوفر الوسائط الخاصة بك على الفور، لذا يمكنك المتابعة من حيث توقف زملائك في الفريق. * أمان لا مثيل له: بفضل تشفير المعرفة الصفرية وإدارة الوصول المركزية وتكامل تسجيل الدخول الموحّد (SSO)، تظل ملفاتك آمنة تمامًا - وتكون مرئية فقط لأولئك الذين تسمح لهم بالوصول إليها. * سير عمل إبداعي سلس: يعمل LucidLink مع التطبيقات الإبداعية التي تستخدمها بالفعل، لذا لا يوجد شيء جديد لتتعلمه. من Premiere Pro وMedia Composer إلى DaVinci Resolve وAfter Effects، يمكنك التعاون بسهولة باستخدام أدواتك المفضلة.
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات تسمح لفرق البيانات بتمكين مستخدميها من التعامل بسرعة مع بياناتهم مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال. وهذا بدوره يساعد الشركات على الفوز بالبيانات، وتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر قواعد البيانات والبحيرات والمستودعات الخاصة بك، ويتتبع استخدام البيانات ويطبق سياسات الأمان ديناميكيًا. يدير DSP الشامل من Satori سياسات الوصول والأذونات والأمان والامتثال - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر مخازن البيانات ويتتبع استخدام البيانات ديناميكيًا أثناء تطبيق سياسات الأمان ذات الصلة. يمكّن Satori فرق البيانات من توسيع نطاق الاستخدام الفعال للبيانات عبر المؤسسة مع تلبية جميع متطلبات أمان البيانات والامتثال.
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