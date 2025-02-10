متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج الأمن التي تركز على البيانات
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج الأمن التي تركز على البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - الصومال

تؤكد برامج الأمان المرتكزة على البيانات على حماية البيانات نفسها، بدلاً من البنية التحتية أو التطبيقات المستخدمة لتخزينها أو الوصول إليها. يتناقض هذا النهج مع الشبكة التقليدية أو الأمن المرتكز على المحيط، والذي يركز على حماية المواقع التي توجد بها البيانات، مثل الخوادم والشبكات والتطبيقات والأجهزة. ومن خلال اعتماد الأمان المرتكز على البيانات، يمكن للشركات تنفيذ نموذج أمان الثقة المعدومة، مما يضمن بقاء البيانات آمنة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة، بما في ذلك الأنظمة المستندة إلى السحابة. تم تصميم هذا البرنامج لحماية البيانات سواء كانت أثناء النقل أو أثناء الاستخدام أو أثناء الاستخدام.

إرسال تطبيق جديد


Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على الامتثال، ومنع تهديدات برامج الفدية واكتشافها، وتعزيز إنتاجية الموظفين على أي تطبيق، وعلى أي سحابة، وفي أي مكان. إن حل Egnyte البسيط والجاهز يسهل على قادة تكنولوجيا المعلومات إدارة مجموعة كاملة من مخاطر المحتوى والتحكم فيها - بدءًا من حذف البيانات غير المقصودة، إلى استخراج البيانات، إلى الامتثال التنظيمي، إلى إدارة دورة الحياة المناسبة، والخصوصية وغير ذلك الكثير - كل ذلك مع منح مستخدمي الأعمال الأدوات التي يحتاجونها للعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، من أي سحابة، ومن أي جهاز، وفي أي مكان.

Imperva

Imperva

imperva.com

توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru يجعل التشفير من الدرجة العسكرية سهلة بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية ، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على السيطرة على بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات عملك اليومية. تم تصميم Virtru Software على تنسيق البيانات الموثوق به على مستوى قياسي ، ويسهل استخدامه وتكامله بسلاسة مع Google Workspace/Gmail و Microsoft 365/Outlook و Google Drive و Enterprise مثل Salesforce و Confluence و Zendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول الحبيبي ، وخيارات الإدارة الرئيسية المستضافة ذاتيًا ، و DLP ، ومراجعة التدقيق لعملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة ، بما في ذلك ضمانات ITAR و CMMC 2.0 و CJIS و HIPAA و GLBA/FTC. تشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة ، دون ترك سير العمل الحالي ، لأن Virtru تتكامل مباشرة داخل التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

من خلال الجمع بين سهولة محرك الأقراص المحلي وقوة السحابة، يتيح LucidLink لفريقك التعاون وتحرير الملفات على الفور وبشكل آمن ومن أي مكان باستخدام مساحة ملفات مشتركة واحدة. * التعاون في كل مكان، وعلى الفور: العمل معًا من أي مكان. قم بالوصول إلى الأصول وتغييرات المشروع لحظة حفظها في مساحة الملفات المشتركة الخاصة بك. قم بأداء أفضل أعمالك أينما كنت، واستفد من المواهب العالمية وقم ببناء سير عمل تعاوني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. * الوصول الفوري إلى الملفات المشتركة: العمل على المشاريع في الوقت الحقيقي، دون انتظار التنزيلات أو المزامنة. ملفات كبيرة؟ لا مشكلة. تتوفر الوسائط الخاصة بك على الفور، لذا يمكنك المتابعة من حيث توقف زملائك في الفريق. * أمان لا مثيل له: بفضل تشفير المعرفة الصفرية وإدارة الوصول المركزية وتكامل تسجيل الدخول الموحّد (SSO)، تظل ملفاتك آمنة تمامًا - وتكون مرئية فقط لأولئك الذين تسمح لهم بالوصول إليها. * سير عمل إبداعي سلس: يعمل LucidLink مع التطبيقات الإبداعية التي تستخدمها بالفعل، لذا لا يوجد شيء جديد لتتعلمه. من Premiere Pro وMedia Composer إلى DaVinci Resolve وAfter Effects، يمكنك التعاون بسهولة باستخدام أدواتك المفضلة.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات تسمح لفرق البيانات بتمكين مستخدميها من التعامل بسرعة مع بياناتهم مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال. وهذا بدوره يساعد الشركات على الفوز بالبيانات، وتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر قواعد البيانات والبحيرات والمستودعات الخاصة بك، ويتتبع استخدام البيانات ويطبق سياسات الأمان ديناميكيًا. يدير DSP الشامل من Satori سياسات الوصول والأذونات والأمان والامتثال - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر مخازن البيانات ويتتبع استخدام البيانات ديناميكيًا أثناء تطبيق سياسات الأمان ذات الصلة. يمكّن Satori فرق البيانات من توسيع نطاق الاستخدام الفعال للبيانات عبر المؤسسة مع تلبية جميع متطلبات أمان البيانات والامتثال.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.