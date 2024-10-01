برامج الأمن التي تركز على البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - ليسوتو الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تؤكد برامج الأمان المرتكزة على البيانات على حماية البيانات نفسها، بدلاً من البنية التحتية أو التطبيقات المستخدمة لتخزينها أو الوصول إليها. يتناقض هذا النهج مع الشبكة التقليدية أو الأمن المرتكز على المحيط، والذي يركز على حماية المواقع التي توجد بها البيانات، مثل الخوادم والشبكات والتطبيقات والأجهزة. ومن خلال اعتماد الأمان المرتكز على البيانات، يمكن للشركات تنفيذ نموذج أمان الثقة المعدومة، مما يضمن بقاء البيانات آمنة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة، بما في ذلك الأنظمة المستندة إلى السحابة. تم تصميم هذا البرنامج لحماية البيانات سواء كانت أثناء النقل أو أثناء الراحة أو قيد الاستخدام.