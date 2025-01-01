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برامج الأمن التي تركز على البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
تؤكد برامج الأمان المرتكزة على البيانات على حماية البيانات نفسها، بدلاً من البنية التحتية أو التطبيقات المستخدمة لتخزينها أو الوصول إليها. يتناقض هذا النهج مع الشبكة التقليدية أو الأمن المرتكز على المحيط، والذي يركز على حماية المواقع التي توجد بها البيانات، مثل الخوادم والشبكات والتطبيقات والأجهزة. ومن خلال اعتماد الأمان المرتكز على البيانات، يمكن للشركات تنفيذ نموذج أمان الثقة المعدومة، مما يضمن بقاء البيانات آمنة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة، بما في ذلك الأنظمة المستندة إلى السحابة. تم تصميم هذا البرنامج لحماية البيانات سواء كانت أثناء النقل أو أثناء الاستخدام أو أثناء الاستخدام.
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Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على ال...
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتو...
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...
LucidLink
lucidlink.com
من خلال الجمع بين سهولة محرك الأقراص المحلي وقوة السحابة، يتيح LucidLink لفريقك التعاون وتحرير الملفات على الفور وبشكل آمن ومن أي مكان باستخدام مساحة ملفات مشتركة واحدة. * التعاون في كل مكان، وعلى الفور: العمل معًا من أي مكان. قم بالوصول إلى الأصول وتغييرات المشروع لحظة حفظها في مساحة الملفات المش...
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات (DSP) تتيح بيانات وتحليلات الخدمة الذاتية. على عكس عملية الوصول اليدوية التقليدية إلى البيانات، مع Satori، يمتلك المستخدمون بوابة بيانات شخصية حيث يمكنهم رؤية جميع مجموعات البيانات المتاحة والوصول إليها فورًا. يطبق DSP الخاص بـ Satori سياسات الأمان والوصول المناسبة...