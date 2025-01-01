برامج الأمن التي تركز على البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

تؤكد برامج الأمان المرتكزة على البيانات على حماية البيانات نفسها، بدلاً من البنية التحتية أو التطبيقات المستخدمة لتخزينها أو الوصول إليها. يتناقض هذا النهج مع الشبكة التقليدية أو الأمن المرتكز على المحيط، والذي يركز على حماية المواقع التي توجد بها البيانات، مثل الخوادم والشبكات والتطبيقات والأجهزة. ومن خلال اعتماد الأمان المرتكز على البيانات، يمكن للشركات تنفيذ نموذج أمان الثقة المعدومة، مما يضمن بقاء البيانات آمنة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة، بما في ذلك الأنظمة المستندة إلى السحابة. تم تصميم هذا البرنامج لحماية البيانات سواء كانت أثناء النقل أو أثناء الاستخدام أو أثناء الاستخدام.
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Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هو منصة آمنة للسحابة المتعددة لمشاركة المحتوى والتعاون، تتيح للمؤسسات حماية بياناتها وتحقيق الامتثال مع تعزيز الإنتاجية.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
LucidLink
lucidlink.com
يتيح LucidLink التعاون مع الملفات وتحريرها بشكل فوري وآمن من أي مكان عبر مساحة ملفات مشتركة، مع ضمان أمان البيانات.
Satori
satoricyber.com
Satori هو منصة أمان البيانات تساعد الفرق على إدارة البيانات الحساسة وضبط الوصول إليها مع الامتثال للمعايير الأمنية والتنظيمية.
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