برامج الأمن التي تركز على البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - بوليفيا

Egnyte

egnyte.com

Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على الامتثال، ومنع تهديدات برامج الفدية واكتشافها، وتعزيز إنتاجية الموظفين على أي تطبيق، وعلى أي سحابة، وفي أي مكان. إن حل Egnyte البسيط والجاهز يسهل على قادة تكنولوجيا المعلومات إدارة مجموعة كاملة من مخاطر المحتوى والتحكم فيها - بدءًا من حذف البيانات غير المقصودة، إلى استخراج البيانات، إلى الامتثال التنظيمي، إلى إدارة دورة الحياة المناسبة، والخصوصية وغير ذلك الكثير - كل ذلك مع منح مستخدمي الأعمال الأدوات التي يحتاجونها للعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، من أي سحابة، ومن أي جهاز، وفي أي مكان.