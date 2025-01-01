مقدمو البنية التحتية لمراكز البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد موفرو البنية التحتية لمراكز البيانات الشركات التي تحتاج إلى مراكز بيانات فعلية ولكنهم يفضلون عدم إنشاء مرافق خاصة بهم. يقدم هؤلاء المزودون حلولاً متنوعة، بما في ذلك تأجير مراكز البيانات الخاصة، وخدمات الموقع المشترك (حيث تقوم الشركات بتأجير خوادم في مساحة مشتركة)، أو مزيج من الاثنين معًا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مقدمي الخدمة بتوسيع عروضهم لتشمل خدمات متخصصة مثل المراكز المصممة خصيصًا وخيارات الطاقة الصديقة للبيئة.
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TierPoint
tierpoint.com
TierPoint هو تطبيق لإدارة وتحسين عمليات مراكز البيانات والخدمات السحابية، مع أدوات لمراقبة الأداء وحلول للأمن السيبراني.
DataPlugs
dataplugs.com
تقدم تطبيق DataPlugs خدمات استضافة الويب والخوادم المخصصة والتخزين، مع التركيز على دعم نجاح العملاء من خلال حلول مبتكرة.
Flexential
flexential.com
تقدم تطبيق Flexential حلول مراكز بيانات مرنة وآمنة للشركات مع خيارات استضافة متعددة خدمات إدارة واستعادة بيانات متطورة.
CoreSite
coresite.com
تطبيق CoreSite يسهل إدارة مراكز البيانات والخدمات السحابية، مع التركيز على تحسين الاتصال وإدارة الشبكة بشكل فعال.
Cologix
cologix.com
تطبيق Cologix يساعد المستخدمين في إدارة مراكز البيانات وتوفير اتصالات موثوقة مع الشبكات ومقدمي الخدمات السحابية.
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