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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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مقدمو البنية التحتية لمراكز البيانات
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مقدمو البنية التحتية لمراكز البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد موفرو البنية التحتية لمراكز البيانات الشركات التي تحتاج إلى مراكز بيانات فعلية ولكنهم يفضلون عدم إنشاء مرافق خاصة بهم. يقدم هؤلاء المزودون حلولاً متنوعة، بما في ذلك تأجير مراكز البيانات الخاصة، وخدمات الموقع المشترك (حيث تقوم الشركات بتأجير خوادم في مساحة مشتركة)، أو مزيج من الاثنين معًا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مقدمي الخدمة بتوسيع عروضهم لتشمل خدمات متخصصة مثل المراكز المصممة خصيصًا وخيارات الطاقة الصديقة للبيئة.

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TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint هو تطبيق لإدارة وتحسين عمليات مراكز البيانات والخدمات السحابية، مع أدوات لمراقبة الأداء وحلول للأمن السيبراني.

DataPlugs

DataPlugs

dataplugs.com

تقدم تطبيق DataPlugs خدمات استضافة الويب والخوادم المخصصة والتخزين، مع التركيز على دعم نجاح العملاء من خلال حلول مبتكرة.

Flexential

Flexential

flexential.com

تقدم تطبيق Flexential حلول مراكز بيانات مرنة وآمنة للشركات مع خيارات استضافة متعددة خدمات إدارة واستعادة بيانات متطورة.

CoreSite

CoreSite

coresite.com

تطبيق CoreSite يسهل إدارة مراكز البيانات والخدمات السحابية، مع التركيز على تحسين الاتصال وإدارة الشبكة بشكل فعال.

Cologix

Cologix

cologix.com

تطبيق Cologix يساعد المستخدمين في إدارة مراكز البيانات وتوفير اتصالات موثوقة مع الشبكات ومقدمي الخدمات السحابية.

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