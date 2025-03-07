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يساعد موفرو البنية التحتية لمراكز البيانات الشركات التي تحتاج إلى مراكز بيانات فعلية ولكنهم يفضلون عدم إنشاء مرافق خاصة بهم. يقدم هؤلاء المزودون حلولاً متنوعة، بما في ذلك تأجير مراكز البيانات الخاصة، وخدمات الموقع المشترك (حيث تقوم الشركات بتأجير خوادم في مساحة مشتركة)، أو مزيج من الاثنين معًا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مقدمي الخدمة بتوسيع عروضهم لتشمل خدمات متخصصة مثل المراكز المصممة خصيصًا وخيارات الطاقة الصديقة للبيئة.
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DataPlugs
dataplugs.com
تتمتع Dataplugs بخبرة 10 سنوات في مجال استضافة المواقع والخادم المخصص والموقع المشترك. تقدم Dataplugs خدمات استضافة على مستوى المؤسسات للشركات من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم. نحن نركز على نجاح عملائنا وندعمه من خلال خلق قيمة استثنائية من خلال المنتجات والحلول المبتكرة. نحن نفي بوعودنا لتعزيز ثقة العملاء وولائهم.
TierPoint
tierpoint.com
في TierPoint، نلتقي بعملائنا حيث يكونون على طريق التحول الرقمي وتحول تكنولوجيا المعلومات من خلال الريادة في مجال الأمان، وعدم الاعتماد على السحابة، وتقديم الحلول دائمًا لنتائج الأعمال. تعتمد TierPoint على مجموعة شاملة من الخدمات، من السحابة العامة إلى الخاصة إلى السحابة متعددة المستأجرين، ومن الموقع المشترك إلى التعافي من الكوارث، والأمن، والمزيد.
CoreSite
coresite.com
تقدم شركة CoreSite، وهي شركة American Tower (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: AMT)، حلول تكنولوجيا المعلومات الهجينة التي تمكن المؤسسات والسحابة والشبكات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات من تحقيق الدخل من أعمالهم الرقمية وتأمينها للمستقبل. توفر مجمعات مراكز البيانات المترابطة للغاية لدينا سلسلة توريد رقمية أصلية تتميز بسحابات مباشرة لتمكين عملائنا من إنشاء بنية تحتية مخصصة لتكنولوجيا المعلومات وتسريع التحول الرقمي. لأكثر من 20 عامًا، تعاون فريق الخبراء الفنيين في CoreSite مع العملاء لتحسين العمليات، ورفع مستوى تجربة العملاء، وتوسيع نطاق البيانات والاستفادة منها ديناميكيًا لاكتساب ميزة تنافسية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة CoreSite.com وتابعنا على LinkedIn وTwitter.
Cologix
cologix.com
توفر Cologix الخدمات المُدارة والسحابة والوسائط والمحتوى والخدمات المالية ويثق عملاء المؤسسات في Cologix لدعم البنية التحتية الحيوية لأعمالهم وربطهم بالعملاء والبائعين والشركاء.
Flexential
flexential.com
مجموعة قوية من مرافق مراكز البيانات الموجودة في المكان الذي توجد فيه احتياجات عملك اليوم - وحيث تريد أن تنمو غدًا. بدءًا من الخزانة الفردية وحتى عمليات النشر متعددة الميجاواط، توفر Flexential خيارات توزيع مرنة تتوسع لتلبية متطلبات عملك. استفد من المزايا المتنوعة جغرافيًا التي توفرها بصمة Flexential على المستوى الوطني لاستضافة تطبيقات الإنتاج والتعافي من الكوارث ومتطلبات التكرار مع تقليل نفقاتك الرأسمالية (CapEx) في هذه العملية. انقل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لديك إلى مركز بيانات مشترك مع مجموعة كبيرة من خيارات المساحة والخدمات المُدارة وإمكانيات الحافة المتاحة لك.
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