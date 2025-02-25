مقدمو البنية التحتية لمراكز البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

Flexential

flexential.com

مجموعة قوية من مرافق مراكز البيانات الموجودة في المكان الذي توجد فيه احتياجات عملك اليوم - وحيث تريد أن تنمو غدًا. بدءًا من الخزانة الفردية وحتى عمليات النشر متعددة الميجاواط، توفر Flexential خيارات توزيع مرنة تتوسع لتلبية متطلبات عملك. استفد من المزايا المتنوعة جغرافيًا التي توفرها بصمة Flexential على المستوى الوطني لاستضافة تطبيقات الإنتاج والتعافي من الكوارث ومتطلبات التكرار مع تقليل نفقاتك الرأسمالية (CapEx) في هذه العملية. انقل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لديك إلى مركز بيانات مشترك مع مجموعة كبيرة من خيارات المساحة والخدمات المُدارة وإمكانيات الحافة المتاحة لك.