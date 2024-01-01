مقدمو البنية التحتية لمراكز البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - بوركينا فاسو الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يساعد موفرو البنية التحتية لمراكز البيانات الشركات التي تحتاج إلى مراكز بيانات فعلية ولكنهم يفضلون عدم إنشاء مرافق خاصة بهم. يقدم هؤلاء المزودون حلولاً متنوعة، بما في ذلك تأجير مراكز البيانات الخاصة، وخدمات الموقع المشترك (حيث تقوم الشركات بتأجير خوادم في مساحة مشتركة)، أو مزيج من الاثنين معًا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مقدمي الخدمة بتوسيع عروضهم لتشمل خدمات متخصصة مثل المراكز المصممة خصيصًا وخيارات الطاقة الصديقة للبيئة.