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برنامج الإخطار بخرق البيانات
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برنامج الإخطار بخرق البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

يلعب برنامج الإبلاغ عن اختراق البيانات دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات أثناء حادث الاختراق. فهو يسهل توثيق الانتهاكات، والإبلاغ الإلزامي للسلطات التنظيمية، وإخطار الأفراد المتضررين. تعمل هذه الأدوات على أتمتة وتبسيط عملية الإبلاغ عن خرق البيانات لضمان الامتثال لقوانين الكشف عن البيانات الصارمة والمواعيد النهائية، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 72 ساعة. من خلال الالتزام باللوائح مثل المادة 34 من اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الولاية مثل تشريع خصوصية المعلومات في كاليفورنيا، تمكن حلول البرامج هذه الشركات من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالخصوصية بشكل فعال. عادةً ما تتم إدارة مهام الإبلاغ عن اختراق البيانات بواسطة فرق قانونية، وتتضمن أيضًا مساهمات من أقسام تكنولوجيا المعلومات والأمن والإدارات الأخرى لفهم تأثير الاختراق بشكل كامل. تدعم إمكانات سير العمل ضمن هذه الأدوات التعاون بين ممثلي الأقسام، بينما توفر لوحة المعلومات المركزية إمكانية الرؤية لمسؤولي الخصوصية أو الفرق القانونية التي تشرف على عملية الإخطار بأكملها.

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DATEV

DATEV

datev.de

تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

تطبيق PrivacyEngine يساعد المؤسسات في إدارة الخصوصية والامتثال للوائح حماية البيانات مثل GDPR و CCPA و HIPAA.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

تطبيق TrustArc يساعد الشركات في إدارة الامتثال لقوانين الخصوصية من خلال أدوات وتقنيات لتسهيل جمع البيانات وإدارة التفضيلات.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti هو تطبيق مركزي لإدارة أمان البيانات والامتثال، يقدم أدوات لاكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة.

Keepabl

Keepabl

keepabl.com

Keepabl هي أداة لإدارة خصوصية البيانات تساعد المؤسسات على الامتثال للقوانين وضمان شفافية البيانات من خلال منصة سهلة الاستخدام.

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

PrivIQ هو تطبيق لإدارة امتثال الخصوصية، يساعد المؤسسات على حماية البيانات وضمان الالتزام بالتشريعات المتعددة عبر أدوات مفيدة.

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer هو تطبيق لإدارة خصوصية البيانات يساعد المؤسسات على التوافق مع اللوائح وتحسين ممارسات حماية البيانات من خلال تنظيم وتتبع معالجة البيانات.

ComplyCloud

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud هو برنامج لإدارة الامتثال يساعد الشركات على تحقيق التوافق مع اللوائح، مثل GDPR، من خلال أتمتة المهام وتقليل العبء الإداري.

Seers

Seers

seersco.com

تطبيق Seers يساعد الشركات في إدارة الخصوصية والموافقة، ويوفر حلولاً رقمية لمعالجة الامتثال لقوانين حماية البيانات عالميًا.

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