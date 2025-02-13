برنامج الإخطار بخرق البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - جنوب السودان

Keepabl

keepabl.com

يعمل برنامج إدارة الخصوصية الحائز على جوائز Keepabl على تنفيذ وصيانة إطار عمل عالمي المستوى للخصوصية، مع التركيز على القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وهو بديهي وبسيط، مع سير عمل سهل الاستخدام ومألوف يخفي الأعمال الثقيلة الذكية تحت الغطاء. تم اختيار Keepabl في قائمة RegTech100 العالمية المرموقة كواحد من أكثر 100 مقدمي خدمات مالية ابتكارًا في عام 2021، ومرة ​​أخرى في عام 2022، ويقدم على الفور تحليلات ورؤى قوية حول حوكمة الخصوصية لمجلس الإدارة والمدققين والعملاء على حدٍ سواء. لا تحتاج إلى أن تكون محترفًا في الخصوصية، على الرغم من أنهم يحبون Keepabl أيضًا؛ إنه برنامج إدارة الخصوصية المفضل للعديد من الاستشاريين، مما يوفر ما يصل إلى 70% من التوفير في إدارة الامتثال المستمرة. يرشدك Keepabl خلال بناء إطار الخصوصية الخاص بك ومن ثم الحفاظ عليه، بدءًا بخريطة البيانات الخاصة بك، بما في ذلك المخاطر والانتهاكات والمعالجات والمزيد. أثناء تقدمك، يقوم برنامجنا تلقائيًا بإنشاء وتحديث مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وإذا كنت قلقًا بشأن ترحيل سجلاتك من جداول البيانات أو من مزود آخر - فلا مشكلة! تتيح لك أداة التحميلات في Keepabl إمكانية نقل جميع أعمالك، مما يجعل عملية النقل سلسة.