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برنامج الإخطار بخرق البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - باراغواي
يلعب برنامج الإبلاغ عن اختراق البيانات دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات أثناء حادث الاختراق. فهو يسهل توثيق الانتهاكات، والإبلاغ الإلزامي للسلطات التنظيمية، وإخطار الأفراد المتضررين. تعمل هذه الأدوات على أتمتة وتبسيط عملية الإبلاغ عن خرق البيانات لضمان الامتثال لقوانين الكشف عن البيانات الصارمة والمواعيد النهائية، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 72 ساعة. من خلال الالتزام باللوائح مثل المادة 34 من اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الولاية مثل تشريع خصوصية المعلومات في كاليفورنيا، تمكن حلول البرامج هذه الشركات من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالخصوصية بشكل فعال. عادةً ما تتم إدارة مهام الإبلاغ عن اختراق البيانات بواسطة فرق قانونية، وتتضمن أيضًا مساهمات من أقسام تكنولوجيا المعلومات والأمن والإدارات الأخرى لفهم تأثير الاختراق بشكل كامل. تدعم إمكانات سير العمل ضمن هذه الأدوات التعاون بين ممثلي الأقسام، بينما توفر لوحة المعلومات المركزية إمكانية الرؤية لمسؤولي الخصوصية أو الفرق القانونية التي تشرف على عملية الإخطار بأكملها.
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TrustArc
trustarc.com
تتغير لوائح خصوصية البيانات يوميًا مع إدخال قوانين جديدة في جميع أنحاء العالم. تعد مواكبة هذه التغييرات والبقاء متوافقًا أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة ترغب في تجنب الغرامات وفقدان ثقة المستهلك. باستخدام منصة إدارة الخصوصية TrustArc، يمكن لقادة الخصوصية تبسيط برنامج الخصوصية الخاص بهم وأتمتته. يتم تقديم تجربة النظام الأساسي الفردي هذه من خلال مزيج فريد من أطر الخصوصية والرؤى والذكاء والمعرفة والعمليات. يمكن لـ TrustArc فقط تقديم عمق المعلومات المستمرة المتعلقة بالخصوصية، إلى جانب منصة مؤتمتة بالكامل لإدارة الخصوصية الشاملة، وهو أمر ضروري للتنقل في عالم اليوم الرقمي المتغير باستمرار.
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوصية والحوكمة والامتثال. تم تكريم Securiti بالعديد من جوائز الصناعة والمحللين، بما في ذلك "الشركة الناشئة الأكثر ابتكارًا" من RSA، و"أفضل 25 شركة ناشئة للتعلم الآلي" من Forbes، و"أكثر شركات الذكاء الاصطناعي ابتكارًا" من CB Insights، و"Cool Vendor in Data Security" من Gartner، و"قائد موجة إدارة الخصوصية" من شركة Forrester.
DATEV
datev.de
DATV في جملة واحدة: مستشارو الضرائب والمحامون ومدققو الحسابات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبلديات والمؤسسون الذين يستخدمون برنامج DATV الذي يلبي جميع المتطلبات بمعايير عالية فيما يتعلق بالموثوقية والموضوعية وحماية البيانات وأمن البيانات لَوحَة تاريخ DATEV هو قصة توسع مستمر: تأسست DATEV في نورمبرغ بألمانيا عام 1966، وتطورت باستمرار من مزود خدمة وطني إلى مزود خدمة يعمل في جميع أنحاء أوروبا. مع تزايد العولمة، تقوم DATEV بالمهمة وفقًا لنظامها الأساسي، أي دعم أعضائها محليًا وخارجيًا. يقع المقر الرئيسي لشركة DATEV في نورمبرغ، ألمانيا، ومكتب إعلامي في بروكسل، بلجيكا، والشركات المرتبطة بها في إيطاليا، والنمسا، وبولندا، وجمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا. مبدأ DATEV يتمتع كل مدقق ومستشار ضرائب بملف أداء خاص به وعملاء مختلفين ومتطلبات شخصية وممارسات عمل فردية. ولذلك، فإن عرض DATEV عبارة عن مفهوم معياري مرن يتكون من البرامج والخدمات والمعرفة، وهو مفتوح لكل تخصص وحجم مكتب وهيكل. رجل أعمال ومستشار ضريبي تدعم DATEV التعاون بين مكاتب وشركات مراجعي الحسابات ومستشاري الضرائب. يؤدي التوزيع المعدل بشكل فردي وتشابك عمليات العمل إلى تطوير إمكانات التآزر؛ على سبيل المثال في قطاع المحاسبة. يوفر DATEV البرنامج المثالي لمشاركة المهام. يعمل مركز كمبيوتر DATEV كقرص دوار للبيانات.
Seers
seersco.com
Seers هي الشركة الرائدة في مجال إدارة الخصوصية والموافقة للشركات في أكثر من 100 دولة. تعتبر شركة Seers شركة سريعة النمو وزاد عدد عملائها بنسبة 1040٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. لقد طورت وأطلقت 10 حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي على منصة برمجياتها كخدمة (SAAS) لحل مشكلات الامتثال لخصوصية البيانات للشركات. تتيح هذه الحلول للشركات الالتزام بلوائح خصوصية البيانات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD بطريقة فعالة من حيث التكلفة وحمايتها من الغرامات الباهظة (ما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 4% من إجمالي المبيعات السنوية - أيهما أعلى). من قبل الجهة التنظيمية، فضلا عن فقدان السمعة والأعمال. الحلول هي: - منصة إدارة الموافقة (موافقة ملفات تعريف الارتباط) - إدارة طلب موضوع البيانات - منصة إدارة الحوادث والانتهاكات - تقييمات تأثير خصوصية البيانات - سياسات الخصوصية وحزم النماذج - التدريب الإلكتروني لموظفي اللائحة العامة لحماية البيانات - اللائحة العامة لحماية البيانات، PECR، عمليات تدقيق وتقييم الأمن السيبراني - منصة خبراء الخصوصية تعد الحلول المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك (CCPA) الرائدة في السوق من Seers ذات تصنيف أعلى ومتوفرة أيضًا في الأسواق الرائدة بما في ذلك Wordpress وJoomla وMagento وShopify وPrestaShop.
PrivIQ
priviq.com
بناء الثقة لعملائنا، بينهم وبين أصحاب المصلحة من خلال توفير برنامج واضح وموجز لإدارة الامتثال لخصوصية البيانات بموجب نموذج SAAS. الامتثال الذكي، خدمة الامتثال لقانون الخصوصية العالمية ببساطة. مصممة: * متعدد اللغات. الإنجليزية، الهولندية، اليونانية، البرتغالية، البرتغالية البرازيلية * تعدد التشريعات * تعاونية * وضع العلامات البيضاء لشركاء القنوات ل: * الشركات الصغيرة والمتوسطة * الطبقة المتوسطة * مَشرُوع اللوائح الحالية: * الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة / الولايات المتحدة الأمريكية / تركيا / جنوب أفريقيا / نيجيريا / البرازيل / تايلاند / كاليفورنيا / كينيا * إدارة الموافقة غير القابلة للتغيير. * PCI DSS – قوائم التحكم. * ISO27001 (2013) – قوائم التحكم. * CIS 8.0 IG1، IG2، IG3 - قوائم التحقق من التحكم. * NIST 1.1 Framework – قوائم التحكم. يوفر PrivIQ: * خصوصية البيانات وحمايتها على مستوى المنظمة * يمكن إثباته ومتناسب * وعي الموظف وفهمه * سياسات الحوكمة * إشعارات الخصوصية * الامتثال في مختلف مجالات التسويق والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والأمن والخصوصية حسب التصميم * مزود الخدمة واتفاقيات الطرف الثالث * طلب الوصول إلى الموضوع وإدارة الخرق * سجلات الموافقة غير القابلة للتغيير * المراجعة المستمرة – أسبوعية / ربع سنوية / نصف سنوية / سنوية
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج وحلول حماية البيانات وإدارة الخصوصية التي تساعد الشركات والمؤسسات على الامتثال للوائح الخصوصية بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وHIPAA مع مزيج لا مثيل له من التكنولوجيا والخبرة والتجربة. توفر PrivacyEngine، وهي عبارة عن منصة لإدارة خصوصية البرامج كخدمة (SaaS) تم إنشاؤها بواسطة تقنيين وخبراء في موضوع حماية البيانات، حلاً كاملاً لإدارة جميع جوانب برامج حماية البيانات، بما في ذلك الامتثال للخصوصية وإدارة الموظفين وإدارة البائعين. تأسست شركة Sytorus في عام 2013، وتعمل على مستوى العالم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ من مقرنا الرئيسي في دبلن، حيث تقدم حلولاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تتجاوز مجرد إظهار الامتثال لأصحاب المصلحة الرئيسيين والمنظمين لتقديم قيمة تجارية حقيقية، ومنع خروقات البيانات، ومعالجة المخاطر التنظيمية. وتعزيز إدارة السمعة. مصممة لتبسيط برنامج الخصوصية الخاص بك وإظهار الامتثال!
Keepabl
keepabl.com
يعمل برنامج إدارة الخصوصية الحائز على جوائز Keepabl على تنفيذ وصيانة إطار عمل عالمي المستوى للخصوصية، مع التركيز على القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وهو بديهي وبسيط، مع سير عمل سهل الاستخدام ومألوف يخفي الأعمال الثقيلة الذكية تحت الغطاء. تم اختيار Keepabl في قائمة RegTech100 العالمية المرموقة كواحد من أكثر 100 مقدمي خدمات مالية ابتكارًا في عام 2021، ومرة أخرى في عام 2022، ويقدم على الفور تحليلات ورؤى قوية حول حوكمة الخصوصية لمجلس الإدارة والمدققين والعملاء على حدٍ سواء. لا تحتاج إلى أن تكون محترفًا في الخصوصية، على الرغم من أنهم يحبون Keepabl أيضًا؛ إنه برنامج إدارة الخصوصية المفضل للعديد من الاستشاريين، مما يوفر ما يصل إلى 70% من التوفير في إدارة الامتثال المستمرة. يرشدك Keepabl خلال بناء إطار الخصوصية الخاص بك ومن ثم الحفاظ عليه، بدءًا بخريطة البيانات الخاصة بك، بما في ذلك المخاطر والانتهاكات والمعالجات والمزيد. أثناء تقدمك، يقوم برنامجنا تلقائيًا بإنشاء وتحديث مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وإذا كنت قلقًا بشأن ترحيل سجلاتك من جداول البيانات أو من مزود آخر - فلا مشكلة! تتيح لك أداة التحميلات في Keepabl إمكانية نقل جميع أعمالك، مما يجعل عملية النقل سلسة.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud هو البرنامج الوحيد الذي تحتاجه لضمان حماية بياناتك والامتثال لأمن تكنولوجيا المعلومات. فهو يجمع بين الخبرة القانونية وخبرة تكنولوجيا المعلومات مع البرامج لأتمتة إدارة الامتثال الخاصة بك وتزويدك بمخرجات الوثائق الإلزامية. يمكنك التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت حيثما يكون ذلك مهمًا لشركتك نظرًا لأن نظامها الأساسي يوفر لك ما يصل إلى 80% من عبء عمل الامتثال الخاص بك. يمكنك الحصول على خبير ومدير مشروع مشترك في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وNIS2 في متناول يدك. مع هذا، يتم تضمين كل ما تحتاجه للامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وNIS2، وهو سهل التنفيذ وبديهي وآلي. تم تطوير برامجها وتحديثها من قبل محامي حماية البيانات وخبراء أمن تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الأوروبي. على عكس أي حل آخر، يجمع ComplyCloud بين برامج الامتثال والخبرة القانونية، مما يمنحك كعميل المعرفة القانونية والتوجيه والدعم. كل ما سبق هو نتيجة كفاحها المشترك من أجل الحق في الخصوصية. فهي تريد عالماً يسهل فيه تحقيق الامتثال، ويكون عادلاً وشفافاً للجميع. ولهذا السبب تهدف إلى تمكين المؤسسات من حماية البيانات الشخصية والبنية التحتية بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت. وهذا ليس جيدًا "فقط" للمنظمات، بل أيضًا للمجتمع والديمقراطية.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer هي شركة سويدية، تأسست لمساعدة محترفي الخصوصية مثلك على إنجاز المزيد من الأشياء. سواء كنت بحاجة إلى تنظيم برنامج الخصوصية الخاص بك بشكل أفضل، أو إدارة RoPA الخاص بك بشكل أسرع، أو زيادة الوعي بشكل أكثر كفاءة، يمكن للمحترفين زيادة إنتاجيتهم من خلال دورة حياة برنامج الخصوصية بأكملها في DPOrganizer. تتمثل مهمة DPOrganizer في المساعدة في تحويل محترفي الخصوصية إلى أبطال خصوصية. DPOrganizer هو برنامج لإدارة الخصوصية - وهو برنامج قوي كخدمة - مع التركيز على سهولة الاستخدام والبساطة والمرونة. يساعد DPOrganizer الشركات والمؤسسات على رسم خريطة لمعالجة البيانات الشخصية وتصورها والإبلاغ عنها. تعتقد DPOrganizer أن المعالجة المسؤولة للبيانات ليست مجرد مسألة امتثال، ولكنها ضرورة للمنافسة في عالم متزايد الوعي الرقمي والخصوصية.