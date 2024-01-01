برنامج الإخطار بخرق البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - الصين الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يلعب برنامج الإبلاغ عن اختراق البيانات دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات أثناء حادث الاختراق. فهو يسهل توثيق الانتهاكات، والإبلاغ الإلزامي للسلطات التنظيمية، وإخطار الأفراد المتضررين. تعمل هذه الأدوات على أتمتة وتبسيط عملية الإبلاغ عن خرق البيانات لضمان الامتثال لقوانين الكشف عن البيانات الصارمة والمواعيد النهائية، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 72 ساعة. من خلال الالتزام باللوائح مثل المادة 34 من اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الولاية مثل تشريع خصوصية المعلومات في كاليفورنيا، تمكن حلول البرامج هذه الشركات من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالخصوصية بشكل فعال. عادةً ما تتم إدارة مهام الإبلاغ عن اختراق البيانات بواسطة فرق قانونية، وتتضمن أيضًا مساهمات من أقسام تكنولوجيا المعلومات والأمن والإدارات الأخرى لفهم تأثير الاختراق بشكل كامل. تدعم إمكانات سير العمل ضمن هذه الأدوات التعاون بين ممثلي الأقسام، بينما توفر لوحة المعلومات المركزية إمكانية الرؤية لمسؤولي الخصوصية أو الفرق القانونية التي تشرف على عملية الإخطار بأكملها.