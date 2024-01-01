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برنامج الإخطار بخرق البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - بيلاروس
يلعب برنامج الإبلاغ عن اختراق البيانات دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات أثناء حادث الاختراق. فهو يسهل توثيق الانتهاكات، والإبلاغ الإلزامي للسلطات التنظيمية، وإخطار الأفراد المتضررين. تعمل هذه الأدوات على أتمتة وتبسيط عملية الإبلاغ عن خرق البيانات لضمان الامتثال لقوانين الكشف عن البيانات الصارمة والمواعيد النهائية، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 72 ساعة. من خلال الالتزام باللوائح مثل المادة 34 من اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الولاية مثل تشريع خصوصية المعلومات في كاليفورنيا، تمكن حلول البرامج هذه الشركات من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالخصوصية بشكل فعال. عادةً ما تتم إدارة مهام الإبلاغ عن اختراق البيانات بواسطة فرق قانونية، وتتضمن أيضًا مساهمات من أقسام تكنولوجيا المعلومات والأمن والإدارات الأخرى لفهم تأثير الاختراق بشكل كامل. تدعم إمكانات سير العمل ضمن هذه الأدوات التعاون بين ممثلي الأقسام، بينما توفر لوحة المعلومات المركزية إمكانية الرؤية لمسؤولي الخصوصية أو الفرق القانونية التي تشرف على عملية الإخطار بأكملها.
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TrustArc
truste.com
تعمل TrustArc على سد الفجوة بين الخصوصية والبيانات للحصول على رؤى أعمق ووصول أوسع وامتثال مستمر.
DATEV
datev.de
أحد أكبر مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات الأوروبيين للاستشارات الضريبية والشركات المتوسطة الحجم.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer هي شركة سويدية، تأسست لمساعدة محترفي الخصوصية مثلك على إنجاز المزيد من الأشياء. سواء كنت بحاجة إلى تنظيم برنامج الخصوصية الخاص بك بشكل أفضل، أو إدارة RoPA الخاص بك بشكل أسرع، أو زيادة الوعي بشكل أكثر كفاءة، يمكن للمحترفين زيادة إنتاجيتهم من خلال دورة حياة برنامج الخصوصية بأكملها في DPOrg...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud هو البرنامج الوحيد الذي تحتاجه لضمان حماية بياناتك والامتثال لأمن تكنولوجيا المعلومات. فهو يجمع بين الخبرة القانونية وخبرة تكنولوجيا المعلومات مع البرامج لأتمتة إدارة الامتثال الخاصة بك وتزويدك بمخرجات الوثائق الإلزامية. يمكنك التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت حيثما يكون ذلك مهمًا لشركتك ن...
Keepabl
keepabl.com
يعمل برنامج إدارة الخصوصية الحائز على جوائز Keepabl على تنفيذ وصيانة إطار عمل عالمي المستوى للخصوصية، مع التركيز على القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وهو بديهي وبسيط، مع سير عمل سهل الاستخدام ومألوف يخفي الأعمال الثقيلة الذكية تحت الغطاء. تم اختيار Keepabl في قائمة RegTech100 العالمية المرموقة ...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine عبارة عن منصة لإدارة خصوصية البيانات ستحبها مؤسستك بأكملها. لقد تم تصميم مزيجها الموثوق به من التكنولوجيا والتجربة والخبرة لتبسيط برنامج الخصوصية الخاص بك وإظهار الامتثال. PrivacyEngine هو برنامج شامل لخصوصية البيانات ونظام أساسي متصل يمكنه تحويل استراتيجية خصوصية البيانات الخاصة بك عن...
PrivIQ
priviq.com
بناء الثقة لعملائنا، بينهم وبين أصحاب المصلحة من خلال توفير برنامج واضح وموجز لإدارة الامتثال لخصوصية البيانات بموجب نموذج SAAS. الامتثال الذكي، خدمة الامتثال لقانون الخصوصية العالمية ببساطة. التصميم: متعدد اللغات. الإنجليزية والهولندية واليونانية والبرتغالية والبرتغالية البرازيلية تشريعات متعددة وض...
Seers
seersco.com
منصة إدارة موافقة Seers هي منصة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الرائدة عالميًا والتي تثق بها أكثر من 50000 شركة في المملكة المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD. تحتوي منصة إدارة موافقة Seers على حل شامل لموقعك على الويب. يمكنك مسح ملفات تعريف الارت...
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوص...