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تم تصميم أدوات مراقبة الويب المظلم لاكتشاف الإشارات إلى مؤسسة ما في منتديات وأسواق الويب العميقة والمظلمة، لا سيما تلك التي تتضمن بيانات أعمال مخترقة يتم مشاركتها أو بيعها بشكل غير قانوني. تتضمن شبكة الويب العميقة صفحات غير مفهرسة على الإنترنت، بينما تشير شبكة الويب المظلمة إلى المواقع غير المفهرسة وغير المشروعة والاتصالات الخاصة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أدوات مثل Tor وI2P. يستخدم هذا البرنامج الماسحات الضوئية الآلية وبرامج زحف الويب وتقنيات الكشط للمراقبة والتحليل المستمر لمعلومات الأعمال الحساسة المسربة، مثل بيانات العملاء وبيانات اعتماد تسجيل دخول الموظفين والأسرار التجارية والتكنولوجيا الخاصة ومجموعات البيانات القيمة الأخرى في الأسواق غير المشروعة. تستخدم الشركات مراقبة الويب المظلم للتخفيف من المخاطر واكتشاف خروقات البيانات مبكرًا وحماية ملكيتها الفكرية وسمعة علامتها التجارية. عادةً، يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات أو فريق الأمن التابع للشركة بإدارة هذه الأدوات، والتي غالبًا ما تتكامل مع أنظمة إصدار التذاكر لتسهيل توزيع التنبيهات في الوقت الفعلي على الأطراف المناسبة للمعالجة.
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LastPass
lastpass.com
LastPass هو مدير كلمات مرور يخزن كلمات المرور بشكل آمن عبر الإنترنت، ويقدم ميزات مثل الملء التلقائي، وتوليد كلمات المرور، والدعم للمصادقة المتعددة.
1Password
1password.com
1Password هو مدير كلمات مرور يخزن معلومات حساسة بشكل آمن في قبو مشفر، ويساعد المستخدمين على إدارة كلمات المرور عبر الأجهزة.
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb أداة لحماية الأعمال من مخاطر الإنترنت المظلم، تقوم بمسح مستمر وتحذير المستخدمين عند العثور على معلوماتهم.
Webz.io
webz.io
يقدم Webz.io بيانات ويب معرّفة آليًا من الإنترنت المفتوح والمظلم، ويحولها إلى تغذيات بيانات منظمة تستخدمها الشركات والمطورون والمحللون.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs هو تطبيق لحماية المخاطر الرقمية، يوفر مراقبة التهديدات مثل التصيد وانتحال الهوية وحماية الأصول الرقمية عبر منصات متعددة.
Flare
flare.io
فليير هو تطبيق لمراقبة بصمة المؤسسات الرقمية، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل الإنترنت وكشف المخاطر وتحسين الأمان.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Progress
progress.com
تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Flashpoint
flashpoint.io
تطبيق Flashpoint يمكن المستخدمين من التواصل وتحليل المخاطر بسرعة، من خلال توفير معلومات استخباراتية شاملة حول التهديدات والضعف الأمني.
Recorded Future
recordedfuture.com
تقدم Recorded Future استخبارات تهديد شاملة لتحليل البيانات وكشف التهديدات، مما يساعد المؤسسات على تحسين استراتيجيات الأمن السيبراني.
Cybernod
cybernod.com
Cybernod هو تطبيق يقدم حلول أمن سيبراني متقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقييمات الضعف ورصد الإنترنت المظلم وتحليلات أمان مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
usecure
usecure.io
تساعد تطبيق USECURE الشركات في قياس وتعزيز وضع الأمن السيبراني للموظفين من خلال برامج تدريب مخصصة ومراقبة مستمرة للمخاطر.
Cyble
cyble.ai
Cyble هو تطبيق للأمن السيبراني يوفر استخبارات تهديدات شاملة مع مراقبة للويب المظلم واكتشاف متقدم للتهديدات لتأمين المؤسسات.
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