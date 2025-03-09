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تم تصميم أدوات مراقبة الويب المظلم لاكتشاف الإشارات إلى مؤسسة ما في منتديات وأسواق الويب العميقة والمظلمة، لا سيما تلك التي تتضمن بيانات أعمال مخترقة يتم مشاركتها أو بيعها بشكل غير قانوني. تتضمن شبكة الويب العميقة صفحات غير مفهرسة على الإنترنت، بينما تشير شبكة الويب المظلمة إلى المواقع غير المفهرسة وغير المشروعة والاتصالات الخاصة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أدوات مثل Tor وI2P. يستخدم هذا البرنامج الماسحات الضوئية الآلية وبرامج زحف الويب وتقنيات الكشط للمراقبة والتحليل المستمر لمعلومات الأعمال الحساسة المسربة، مثل بيانات العملاء وبيانات اعتماد تسجيل دخول الموظفين والأسرار التجارية والتكنولوجيا الخاصة ومجموعات البيانات القيمة الأخرى في الأسواق غير المشروعة. تستخدم الشركات مراقبة الويب المظلم للتخفيف من المخاطر واكتشاف خروقات البيانات مبكرًا وحماية ملكيتها الفكرية وسمعة علامتها التجارية. عادةً، يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات أو فريق الأمن التابع للشركة بإدارة هذه الأدوات، والتي غالبًا ما تتكامل مع أنظمة إصدار التذاكر لتسهيل توزيع التنبيهات في الوقت الفعلي على الأطراف المناسبة للمعالجة.
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1Password
1password.com
1Password هو مدير كلمات مرور يخزن معلومات حساسة بشكل آمن في قبو مشفر، ويساعد المستخدمين على إدارة كلمات المرور عبر الأجهزة.
LastPass
lastpass.com
LastPass هو مدير كلمات مرور يخزن كلمات المرور بشكل آمن عبر الإنترنت، ويقدم ميزات مثل الملء التلقائي، وتوليد كلمات المرور، والدعم للمصادقة المتعددة.
Webz.io
webz.io
Webz.io هو المزود الرائد لبيانات الويب المحددة آليًا. إنه يحول المجموعة الهائلة من بيانات الويب عبر شبكة الويب المفتوحة والمظلمة إلى خلاصات بيانات ويب منظمة، جاهزة للاستهلاك من قبل الأجهزة. باستخدام بيانات Webz.io، يمكن للمؤسسات والمطورين والمحللين الآن إطلاق العنان للإمكانات الأولية لبيانات الويب.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs هو تطبيق لحماية المخاطر الرقمية، يوفر مراقبة التهديدات مثل التصيد وانتحال الهوية وحماية الأصول الرقمية عبر منصات متعددة.
Progress
progress.com
تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.
Cyble
cyble.ai
Cyble هي واحدة من أسرع شركات توفير معلومات التهديدات نموًا. يوفر Cyble التغطية الأسرع والأكثر شمولاً عبر الخصوم والبنية التحتية والتعرض ونقاط الضعف والأهداف. تعمل Cyble على تمكين الحكومات والمؤسسات من حماية مواطنيها وبنيتها التحتية من خلال توفير المعلومات الاستخبارية الهامة في الوقت المناسب وتمكين الكشف السريع عن التهديدات الأمنية وتحديد أولوياتها ومعالجتها من خلال قدراتها المتقدمة لتحليل البيانات ورؤى الخبراء والعمليات الآلية.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات، مما يمكّن العملاء من التصرف بسرعة وثقة لتقليل المخاطر ودفع الأعمال إلى الأمام بشكل آمن. يقع المقر الرئيسي لشركة Recorded Future في بوسطن ولديها مكاتب وموظفين حول العالم، وتعمل مع أكثر من 1800 شركة ومؤسسة حكومية في أكثر من 75 دولة لتوفير معلومات استخباراتية غير متحيزة وقابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد على موقع Recordfuture.com.
usecure
usecure.io
يمكّن usecure الشركات من قياس الوضع الأمني لموظفيها ضد التهديدات السيبرانية المتطورة، والحد من الحوادث الأمنية الناجمة عن الأخطاء البشرية وإظهار الامتثال لمعايير الأمان الأساسية لإدارة المخاطر السيبرانية البشرية، يجمع usecure بين برامج التدريب على التوعية الأمنية المصممة خصيصًا للمستخدم، ومحاكاة التصيد الاحتيالي المخصصة، والظلام المستمر. مراقبة الويب وعمليات إدارة السياسات المبسطة والتقييم المستمر للمخاطر البشرية.
Flashpoint
flashpoint.io
قم بتوصيل المخاطر والتعاون والعلاج بشكل أسرع مع الذكاء النشط في الوقت المناسب. اكتساب الوضوح في المناظر الطبيعية للاستخبارات عبر التهديدات الإلكترونية ، ونقاط الضعف ، والأمن البدني. مع Ignite ، يمكن لخبراء الأمن توصيل النقاط عبر البيانات والذكاء لتنسيق استجابة أفضل وأكثر فعالية-مع رؤية شاملة للخطر في مكان واحد. تحقق المزيد من خلال منصة واحدة بسهولة الحصول على المعلومات التي تحتاجها والعمل بسلاسة عبر فرق متعددة لنقل المعلومات إلى الأمام ومعالجة المخاطر بشكل أسرع. الذكاء الذي يمكن الاعتماد عليه للجميع الذين لديهم رؤية في شبكة الويب العميقة والظلمة ، و OSINT/Surface Web ، أو نقاط الضعف ، أو بيانات الخرق ، أو الذكاء الجغرافي المكاني ، تقارير الذكاء النهائي لدينا ومجموعاتها الخام في متناول يدك حتى تتمكن من قضاء وقتك في أكثر ما يهم. أغلق الفجوة بين البيانات والذكاء والإجراءات بسرعة تقييم بياناتك ونتائج الذكاء في جميع المنتجات ، وتبسيط سير العمل ، والتكيف واتخاذ إجراءات حاسمة للبقاء في مقدمة المشهد المتغير.
InsecureWeb
insecureweb.com
تعد InsecureWeb أداة رائعة لحماية عملك من مخاطر DarkWeb. تقوم المنصة بمسح أحلك الأماكن على الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتنبهك عند العثور على معلوماتك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية. تعد هذه الأداة أيضًا طريقة رائعة لبدء أعمال مراقبة الويب المظلم الخاصة بك أو المساعدة في إبرام صفقات جديدة. فقط تخيل أنك تقوم بالمسح الضوئي
Cybernod
cybernod.com
حلول رائدة للأمن السيبراني للمشهد الرقمي المستقبلي مرحبًا بك في Cybernod، شريكك الرئيسي في تعزيز الدفاعات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). في عصر تتطور فيه التهديدات السيبرانية بوتيرة غير مسبوقة، تقف Cybernod في طليعة توفير حلول الأمن السيبراني المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا للتحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. مهمتنا في Cybernod، نحن نؤمن بتمكين الشركات بالأدوات والمعرفة والدعم اللازم للتنقل في عالم الأمن السيبراني المعقد. مهمتنا بسيطة: جعل الأمن السيبراني المتقدم متاحًا ومفهومًا وسهل الإدارة للشركات التي لا تمتلك موارد تكنولوجيا معلومات واسعة النطاق. نحن ملتزمون بحماية أصولك الرقمية، وضمان ازدهار أعمالك في بيئة آمنة عبر الإنترنت. تقدم حلولنا Cybernod مجموعة شاملة من خدمات الأمن السيبراني المصممة لمعالجة الطبيعة المتعددة الأوجه للتهديدات الرقمية: تقييمات نقاط الضعف لموقع الويب: باستخدام تقنية المسح المتقدمة، نقوم بتحديد نقاط الضعف وتصحيحها، وحماية تواجدك عبر الإنترنت من الهجمات المحتملة. الكشف عن برامج الفدية والتثقيف بشأنها: من خلال المراقبة الاستباقية والبرامج التعليمية المخصصة، نقوم بتجهيز الشركات للتعرف على تهديدات برامج الفدية والدفاع ضدها. مراقبة الويب المظلم: تمتد خدماتنا المتخصصة إلى مراقبة الويب المظلم، وتوفير تنبيهات بشأن انتهاكات البيانات المحتملة أو إساءة استخدام معلومات عملك. تحليلات الأمان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: في قلب عروض Cybernod، توجد منصة التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر رؤى في الوقت الفعلي حول وضعك الأمني، مما يتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. أطر الأمان المخصصة: بالإضافة إلى خدماتنا الأساسية، نحن متخصصون في تطوير أطر الأمان المخصصة التي تتوافق مع الاحتياجات المحددة لشركتك والمتطلبات التنظيمية. لماذا تختار سايبرنود؟ الخبرة: يضم فريقنا متخصصين متمرسين في مجال الأمن السيبراني ويتمتعون بسنوات من الخبرة في حماية الشركات من التهديدات الرقمية. الابتكار: نحن نستفيد من أحدث اتجاهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتقديم حلول ليست تفاعلية فحسب، بل تنبؤية أيضًا. الالتزام: تلتزم Cybernod بالتميز، مع التركيز المستمر على رضا العملاء والتحسين المستمر لخدماتنا. التعليم: نعمل على تمكين عملائنا من خلال التعليم، وتوفير المعرفة والأدوات اللازمة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة. انضم إلى عائلة Cybernod الشراكة مع Cybernod تعني اختيار راحة البال في مجال الأمن السيبراني. نحن ندعوك للانضمام إلى عدد لا يحصى من الشركات التي عززت بيئتها الرقمية من خلال حلولنا الأمنية الحديثة. اكتشف كيف يمكن لـ Cybernod تحويل نهج الأمن السيبراني الخاص بك، وحماية مستقبلك في العالم الرقمي. لمزيد من المعلومات حول خدماتنا وكيف يمكننا تصميم حلولنا لمواجهة التحديات الفريدة لأعمالك، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت أو اتصل بنا مباشرة. مرحبًا بك في المستوى التالي من الحماية الرقمية - مرحبًا بك في Cybernod.
Flare
flare.io
Flare هو الحل الاستباقي لمراقبة البصمة الرقمية للمؤسسات. تقوم تقنيتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفحص عالم الإنترنت باستمرار، بما في ذلك شبكة الويب المظلمة والعميقة والواضحة، لاكتشاف الأحداث غير المعروفة وتحديد أولويات المخاطر تلقائيًا وتقديم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ يمكنك استخدامها على الفور لتحسين الأمان.
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