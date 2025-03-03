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تم تصميم أدوات مراقبة الويب المظلم لاكتشاف الإشارات إلى مؤسسة ما في منتديات وأسواق الويب العميقة والمظلمة، لا سيما تلك التي تتضمن بيانات أعمال مخترقة يتم مشاركتها أو بيعها بشكل غير قانوني. تتضمن شبكة الويب العميقة صفحات غير مفهرسة على الإنترنت، بينما تشير شبكة الويب المظلمة إلى المواقع غير المفهرسة وغير المشروعة والاتصالات الخاصة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أدوات مثل Tor وI2P. يستخدم هذا البرنامج الماسحات الضوئية الآلية وبرامج زحف الويب وتقنيات الكشط للمراقبة والتحليل المستمر لمعلومات الأعمال الحساسة المسربة، مثل بيانات العملاء وبيانات اعتماد تسجيل دخول الموظفين والأسرار التجارية والتكنولوجيا الخاصة ومجموعات البيانات القيمة الأخرى في الأسواق غير المشروعة. تستخدم الشركات مراقبة الويب المظلم للتخفيف من المخاطر واكتشاف خروقات البيانات مبكرًا وحماية ملكيتها الفكرية وسمعة علامتها التجارية. عادةً، يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات أو فريق الأمن التابع للشركة بإدارة هذه الأدوات، والتي غالبًا ما تتكامل مع أنظمة إصدار التذاكر لتسهيل توزيع التنبيهات في الوقت الفعلي على الأطراف المناسبة للمعالجة.
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LastPass
lastpass.com
LastPass هو مدير Freemium Password الذي يخزن كلمات المرور المشفرة عبر الإنترنت. يأتي الإصدار القياسي من LastPass مع واجهة ويب ، ولكنه يتضمن أيضًا مكونات إضافية لمتصفحات الويب والتطبيقات المختلفة للعديد من الهواتف الذكية. ويشمل أيضا دعم المرجعية. حصلت Logmein ، Inc. على LastPass في أكتوبر 2015.
1Password
1password.com
1Password هو مدير كلمة المرور التي تم تطويرها بواسطة AgileBits Inc. ، وهي توفر مكانًا للمستخدمين لتخزين كلمات المرور المختلفة وتراخيص البرامج وغيرها من المعلومات الحساسة في قبو افتراضي مغلق بكلمة مرور رئيسية محروم من PBKDF2. بشكل افتراضي ، يتم تخزين هذا القبو المشفر على خوادم الشركة مقابل رسوم شهرية.
Webz.io
webz.io
Webz.io هو المزود الرائد لبيانات الويب المحددة آليًا. إنه يحول المجموعة الهائلة من بيانات الويب عبر شبكة الويب المفتوحة والمظلمة إلى خلاصات بيانات ويب منظمة، جاهزة للاستهلاك من قبل الأجهزة. باستخدام بيانات Webz.io، يمكن للمؤسسات والمطورين والمحللين الآن إطلاق العنان للإمكانات الأولية لبيانات الويب.
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra's PhishLabs هي شركة استخباراتية للتهديدات السيبرانية توفر الحماية من المخاطر الرقمية من خلال معلومات التهديدات المنسقة والتخفيف الكامل. توفر PhishLabs انتحال هوية العلامة التجارية والاستيلاء على الحساب وتسرب البيانات والحماية من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي في حل واحد كامل للعلامات التجارية والشركات الرائدة في العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.phishlabs.com. جزء رئيسي من Fortra (الوجه الجديد لـ HelpSystems) تفتخر PhishLabs بكونها جزءًا من محفظة Fortra الشاملة للأمن السيبراني. تعمل Fortra على تبسيط مشهد الأمن السيبراني المعقد اليوم من خلال الجمع بين المنتجات التكميلية معًا لحل المشكلات بطرق مبتكرة. تعالج هذه الحلول المتكاملة والقابلة للتطوير التحديات سريعة التغير التي تواجهها في حماية مؤسستك. بمساعدة الحماية القوية من PhishLabs وغيرها، تعد Fortra حليفك الذي لا هوادة فيه، هنا من أجلك في كل خطوة على الطريق طوال رحلة الأمن السيبراني الخاصة بك.
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعتمد أكثر من 4 ملايين مطور وتقني في مئات الآلاف من المؤسسات على التقدم. تعرف على المزيد على www.progress.com، وتابعنا على LinkedIn وYouTube وTwitter وFacebook وInstagram.
Cyble
cyble.ai
Cyble هي واحدة من أسرع شركات توفير معلومات التهديدات نموًا. يوفر Cyble التغطية الأسرع والأكثر شمولاً عبر الخصوم والبنية التحتية والتعرض ونقاط الضعف والأهداف. تعمل Cyble على تمكين الحكومات والمؤسسات من حماية مواطنيها وبنيتها التحتية من خلال توفير المعلومات الاستخبارية الهامة في الوقت المناسب وتمكين الكشف السريع عن التهديدات الأمنية وتحديد أولوياتها ومعالجتها من خلال قدراتها المتقدمة لتحليل البيانات ورؤى الخبراء والعمليات الآلية.
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسيط الأمن السيبراني من خلال أتمتة عملية الكشف والاستجابة عبر بيانات المستخدم والأجهزة ورسائل البريد الإلكتروني والأدلة السحابية، كل ذلك في لوح زجاجي واحد. في Guardz، نحن ملتزمون براحة البال واستمرارية العمل. يضمن دمج تكنولوجيا الأمن السيبراني عالية المستوى مع خبرة التأمين العميقة مراقبة إجراءات الأمان الخاصة بك وإدارتها وتحسينها باستمرار.
Defendify
defendify.com
تأسست شركة Defendify في عام 2017، وهي رائدة في مجال الأمن السيبراني الشامل للمؤسسات ذات الاحتياجات الأمنية المتزايدة، بدعم من خبراء يقدمون التوجيه والدعم المستمر. من خلال تقديم طبقات متعددة من الحماية، توفر Defendify منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة لتعزيز الأمن السيبراني عبر الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا بشكل مستمر. مع Defendify، تقوم المؤسسات بتبسيط تقييمات الأمن السيبراني والاختبار والسياسات والتدريب والكشف والاستجابة والاحتواء في حل واحد موحد وفعال من حيث التكلفة للأمن السيبراني. 3 طبقات و13 حلاً ومنصة واحدة، بما في ذلك: • الكشف والاستجابة المُدارة • خطة الاستجابة للحوادث السيبرانية • تنبيهات تهديدات الأمن السيبراني • محاكاة التصيد الاحتيالي • التدريب على التوعية بالأمن السيبراني • مقاطع فيديو للتوعية بالأمن السيبراني • الملصقات والرسومات للتوعية بالأمن السيبراني • سياسة الاستخدام المقبول للتكنولوجيا • مخاطر الأمن السيبراني التقييمات • اختبار الاختراق • فحص الثغرات الأمنية • فحص كلمة المرور المخترقة • فحص أمان موقع الويب راجع الدفاع أثناء العمل على www.defendify.com.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات، مما يمكّن العملاء من التصرف بسرعة وثقة لتقليل المخاطر ودفع الأعمال إلى الأمام بشكل آمن. يقع المقر الرئيسي لشركة Recorded Future في بوسطن ولديها مكاتب وموظفين حول العالم، وتعمل مع أكثر من 1800 شركة ومؤسسة حكومية في أكثر من 75 دولة لتوفير معلومات استخباراتية غير متحيزة وقابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد على موقع Recordfuture.com.
usecure
usecure.io
يمكّن usecure الشركات من قياس الوضع الأمني لموظفيها ضد التهديدات السيبرانية المتطورة، والحد من الحوادث الأمنية الناجمة عن الأخطاء البشرية وإظهار الامتثال لمعايير الأمان الأساسية لإدارة المخاطر السيبرانية البشرية، يجمع usecure بين برامج التدريب على التوعية الأمنية المصممة خصيصًا للمستخدم، ومحاكاة التصيد الاحتيالي المخصصة، والظلام المستمر. مراقبة الويب وعمليات إدارة السياسات المبسطة والتقييم المستمر للمخاطر البشرية.
Flashpoint
flashpoint.io
قم بتوصيل المخاطر والتعاون والعلاج بشكل أسرع مع الذكاء النشط في الوقت المناسب. اكتساب الوضوح في المناظر الطبيعية للاستخبارات عبر التهديدات الإلكترونية ، ونقاط الضعف ، والأمن البدني. مع Ignite ، يمكن لخبراء الأمن توصيل النقاط عبر البيانات والذكاء لتنسيق استجابة أفضل وأكثر فعالية-مع رؤية شاملة للخطر في مكان واحد. تحقق المزيد من خلال منصة واحدة بسهولة الحصول على المعلومات التي تحتاجها والعمل بسلاسة عبر فرق متعددة لنقل المعلومات إلى الأمام ومعالجة المخاطر بشكل أسرع. الذكاء الذي يمكن الاعتماد عليه للجميع الذين لديهم رؤية في شبكة الويب العميقة والظلمة ، و OSINT/Surface Web ، أو نقاط الضعف ، أو بيانات الخرق ، أو الذكاء الجغرافي المكاني ، تقارير الذكاء النهائي لدينا ومجموعاتها الخام في متناول يدك حتى تتمكن من قضاء وقتك في أكثر ما يهم. أغلق الفجوة بين البيانات والذكاء والإجراءات بسرعة تقييم بياناتك ونتائج الذكاء في جميع المنتجات ، وتبسيط سير العمل ، والتكيف واتخاذ إجراءات حاسمة للبقاء في مقدمة المشهد المتغير.
InsecureWeb
insecureweb.com
تعد InsecureWeb أداة رائعة لحماية عملك من مخاطر DarkWeb. تقوم المنصة بمسح أحلك الأماكن على الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتنبهك عند العثور على معلوماتك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية. تعد هذه الأداة أيضًا طريقة رائعة لبدء أعمال مراقبة الويب المظلم الخاصة بك أو المساعدة في إبرام صفقات جديدة. فقط تخيل أنك تقوم بالمسح الضوئي
Cybernod
cybernod.com
حلول رائدة للأمن السيبراني للمشهد الرقمي المستقبلي مرحبًا بك في Cybernod، شريكك الرئيسي في تعزيز الدفاعات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). في عصر تتطور فيه التهديدات السيبرانية بوتيرة غير مسبوقة، تقف Cybernod في طليعة توفير حلول الأمن السيبراني المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا للتحديات الفريدة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. مهمتنا في Cybernod، نحن نؤمن بتمكين الشركات بالأدوات والمعرفة والدعم اللازم للتنقل في عالم الأمن السيبراني المعقد. مهمتنا بسيطة: جعل الأمن السيبراني المتقدم متاحًا ومفهومًا وسهل الإدارة للشركات التي لا تمتلك موارد تكنولوجيا معلومات واسعة النطاق. نحن ملتزمون بحماية أصولك الرقمية، وضمان ازدهار أعمالك في بيئة آمنة عبر الإنترنت. تقدم حلولنا Cybernod مجموعة شاملة من خدمات الأمن السيبراني المصممة لمعالجة الطبيعة المتعددة الأوجه للتهديدات الرقمية: تقييمات نقاط الضعف لموقع الويب: باستخدام تقنية المسح المتقدمة، نقوم بتحديد نقاط الضعف وتصحيحها، وحماية تواجدك عبر الإنترنت من الهجمات المحتملة. الكشف عن برامج الفدية والتثقيف بشأنها: من خلال المراقبة الاستباقية والبرامج التعليمية المخصصة، نقوم بتجهيز الشركات للتعرف على تهديدات برامج الفدية والدفاع ضدها. مراقبة الويب المظلم: تمتد خدماتنا المتخصصة إلى مراقبة الويب المظلم، وتوفير تنبيهات بشأن انتهاكات البيانات المحتملة أو إساءة استخدام معلومات عملك. تحليلات الأمان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: في قلب عروض Cybernod، توجد منصة التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر رؤى في الوقت الفعلي حول وضعك الأمني، مما يتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. أطر الأمان المخصصة: بالإضافة إلى خدماتنا الأساسية، نحن متخصصون في تطوير أطر الأمان المخصصة التي تتوافق مع الاحتياجات المحددة لشركتك والمتطلبات التنظيمية. لماذا تختار سايبرنود؟ الخبرة: يضم فريقنا متخصصين متمرسين في مجال الأمن السيبراني ويتمتعون بسنوات من الخبرة في حماية الشركات من التهديدات الرقمية. الابتكار: نحن نستفيد من أحدث اتجاهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتقديم حلول ليست تفاعلية فحسب، بل تنبؤية أيضًا. الالتزام: تلتزم Cybernod بالتميز، مع التركيز المستمر على رضا العملاء والتحسين المستمر لخدماتنا. التعليم: نعمل على تمكين عملائنا من خلال التعليم، وتوفير المعرفة والأدوات اللازمة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة. انضم إلى عائلة Cybernod الشراكة مع Cybernod تعني اختيار راحة البال في مجال الأمن السيبراني. نحن ندعوك للانضمام إلى عدد لا يحصى من الشركات التي عززت بيئتها الرقمية من خلال حلولنا الأمنية الحديثة. اكتشف كيف يمكن لـ Cybernod تحويل نهج الأمن السيبراني الخاص بك، وحماية مستقبلك في العالم الرقمي. لمزيد من المعلومات حول خدماتنا وكيف يمكننا تصميم حلولنا لمواجهة التحديات الفريدة لأعمالك، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت أو اتصل بنا مباشرة. مرحبًا بك في المستوى التالي من الحماية الرقمية - مرحبًا بك في Cybernod.
Flare
flare.io
Flare هو الحل الاستباقي لمراقبة البصمة الرقمية للمؤسسات. تقوم تقنيتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفحص عالم الإنترنت باستمرار، بما في ذلك شبكة الويب المظلمة والعميقة والواضحة، لاكتشاف الأحداث غير المعروفة وتحديد أولويات المخاطر تلقائيًا وتقديم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ يمكنك استخدامها على الفور لتحسين الأمان.
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