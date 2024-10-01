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أدوات مراقبة الويب المظلم - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر المارتينيك
تم تصميم أدوات مراقبة الويب المظلم لاكتشاف الإشارات إلى مؤسسة ما في منتديات وأسواق الويب العميقة والمظلمة، لا سيما تلك التي تتضمن بيانات أعمال مخترقة يتم مشاركتها أو بيعها بشكل غير قانوني. تتضمن شبكة الويب العميقة صفحات غير مفهرسة على الإنترنت، بينما تشير شبكة الويب المظلمة إلى المواقع غير المفهرسة وغير المشروعة والاتصالات الخاصة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أدوات مثل Tor وI2P. يستخدم هذا البرنامج الماسحات الضوئية الآلية وبرامج زحف الويب وتقنيات الكشط للمراقبة والتحليل المستمر لمعلومات الأعمال الحساسة المسربة، مثل بيانات العملاء وبيانات اعتماد تسجيل دخول الموظفين والأسرار التجارية والتكنولوجيا الخاصة ومجموعات البيانات القيمة الأخرى في الأسواق غير المشروعة. تستخدم الشركات مراقبة الويب المظلم للتخفيف من المخاطر واكتشاف خروقات البيانات مبكرًا وحماية ملكيتها الفكرية وسمعة علامتها التجارية. عادةً، يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات أو فريق الأمن التابع للشركة بإدارة هذه الأدوات، والتي غالبًا ما تتكامل مع أنظمة إصدار التذاكر لتسهيل توزيع التنبيهات في الوقت الفعلي على الأطراف المناسبة للمعالجة.
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LastPass
lastpass.com
LastPass هو مدير كلمات مرور مجاني يقوم بتخزين كلمات المرور المشفرة عبر الإنترنت. يأتي الإصدار القياسي من LastPass مزودًا بواجهة ويب، ولكنه يتضمن أيضًا مكونات إضافية لمتصفحات الويب المختلفة وتطبيقات للعديد من الهواتف الذكية. ويتضمن أيضًا دعمًا للعلامات المرجعية. استحوذت شركة LogMeIn, Inc. على LastPas...
1Password
1password.com
1Password هو مدير كلمات مرور تم تطويره بواسطة شركة AgileBits Inc. وهو يوفر مكانًا للمستخدمين لتخزين كلمات المرور المختلفة وتراخيص البرامج والمعلومات الحساسة الأخرى في قبو افتراضي مقفل بكلمة مرور رئيسية محمية بواسطة PBKDF2. افتراضيًا، يتم تخزين هذا المخزن المشفر على خوادم الشركة مقابل رسوم شهرية.
Webz.io
webz.io
Webz.io هو المزود الرائد لبيانات الويب المحددة آليًا. إنه يحول المجموعة الهائلة من بيانات الويب عبر شبكة الويب المفتوحة والمظلمة إلى خلاصات بيانات ويب منظمة، جاهزة للاستهلاك من قبل الأجهزة. باستخدام بيانات Webz.io، يمكن للمؤسسات والمطورين والمحللين الآن إطلاق العنان للإمكانات الأولية لبيانات الويب.
InsecureWeb
insecureweb.com
تعد InsecureWeb أداة رائعة لحماية عملك من مخاطر DarkWeb. تقوم المنصة بمسح أحلك الأماكن على الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتنبهك عند العثور على معلوماتك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية. تعد هذه الأداة أيضًا طريقة رائعة لبدء أعمال مراقبة الويب المظلم الخاصة بك أو المساعدة في إبرام ...
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برامج تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعتمد...
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra's PhishLabs هي شركة استخباراتية للتهديدات السيبرانية توفر الحماية من المخاطر الرقمية من خلال معلومات التهديدات المنسقة والتخفيف الكامل. توفر PhishLabs انتحال هوية العلامة التجارية والاستيلاء على الحساب وتسرب البيانات والحماية من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي في حل واحد كامل للعلامات التجاري...
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسي...
Flashpoint
flashpoint.io
قم بالتواصل والتعاون ومعالجة المخاطر بشكل أسرع باستخدام المعلومات النشطة وفي الوقت المناسب. احصل على رؤية واضحة للمشهد الاستخباراتي عبر التهديدات السيبرانية ونقاط الضعف والأمن المادي. باستخدام Ignite، يمكن لخبراء الأمن ربط النقاط عبر البيانات والاستخبارات لتنسيق استجابة أكثر استنارة وأكثر فعالية - م...
Flare
flare.io
Flare هو الحل الاستباقي لمراقبة البصمة الرقمية للمؤسسات. تقوم تقنيتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفحص عالم الإنترنت باستمرار، بما في ذلك شبكة الويب المظلمة والعميقة والواضحة، لاكتشاف الأحداث غير المعروفة وتحديد أولويات المخاطر تلقائيًا وتقديم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ يمكنك استخدامها على ...
Cybernod
cybernod.com
حلول رائدة للأمن السيبراني للمشهد الرقمي المستقبلي مرحبًا بك في Cybernod، شريكك الرئيسي في تعزيز الدفاعات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). في عصر تتطور فيه التهديدات السيبرانية بوتيرة غير مسبوقة، تقف Cybernod في طليعة توفير حلول الأمن السيبراني المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي و...
usecure
usecure.io
يمكّن usecure الشركات من قياس الوضع الأمني لموظفيها ضد التهديدات السيبرانية المتطورة، والحد من الحوادث الأمنية الناجمة عن الأخطاء البشرية وإظهار الامتثال لمعايير الأمان الأساسية لإدارة المخاطر السيبرانية البشرية، يجمع usecure بين برامج التدريب على التوعية الأمنية المصممة خصيصًا للمستخدم، ومحاكاة ا...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات...
Cyble
cyble.ai
Cyble هي واحدة من أسرع شركات توفير معلومات التهديدات نموًا. يوفر Cyble التغطية الأسرع والأكثر شمولاً عبر الخصوم والبنية التحتية والتعرض ونقاط الضعف والأهداف. تعمل Cyble على تمكين الحكومات والمؤسسات من حماية مواطنيها وبنيتها التحتية من خلال توفير المعلومات الاستخبارية الهامة في الوقت المناسب وتمكين...
Defendify
defendify.com
تأسست شركة Defendify في عام 2017، وهي رائدة في مجال الأمن السيبراني الشامل للمؤسسات ذات الاحتياجات الأمنية المتزايدة، بدعم من خبراء يقدمون التوجيه والدعم المستمر. من خلال تقديم طبقات متعددة من الحماية، توفر Defendify منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة لتعزيز الأمن السيبراني عبر الأشخاص والعمليات والتك...