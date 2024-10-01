الأكثر شعبية المضافة حديثًا أدوات مراقبة الويب المظلم - التطبيقات الأكثر شعبية - الغابون

تم تصميم أدوات مراقبة الويب المظلم لاكتشاف الإشارات إلى مؤسسة ما في منتديات وأسواق الويب العميقة والمظلمة، لا سيما تلك التي تتضمن بيانات أعمال مخترقة يتم مشاركتها أو بيعها بشكل غير قانوني. تتضمن شبكة الويب العميقة صفحات غير مفهرسة على الإنترنت، بينما تشير شبكة الويب المظلمة إلى المواقع غير المفهرسة وغير المشروعة والاتصالات الخاصة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أدوات مثل Tor وI2P. يستخدم هذا البرنامج الماسحات الضوئية الآلية وبرامج زحف الويب وتقنيات الكشط للمراقبة والتحليل المستمر لمعلومات الأعمال الحساسة المسربة، مثل بيانات العملاء وبيانات اعتماد تسجيل دخول الموظفين والأسرار التجارية والتكنولوجيا الخاصة ومجموعات البيانات القيمة الأخرى في الأسواق غير المشروعة. تستخدم الشركات مراقبة الويب المظلم للتخفيف من المخاطر واكتشاف خروقات البيانات مبكرًا وحماية ملكيتها الفكرية وسمعة علامتها التجارية. عادةً، يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات أو فريق الأمن التابع للشركة بإدارة هذه الأدوات، والتي غالبًا ما تتكامل مع أنظمة إصدار التذاكر لتسهيل توزيع التنبيهات في الوقت الفعلي على الأطراف المناسبة للمعالجة.